Des pierres tombales perdues de personnes en quête de liberté découvertes au cimetière de St. Catharines

Il est tôt le matin au cimetière Victoria Lawn à St. Catharines, en Ontario, un vaste cimetière créé en 1856 qui abrite les restes de près de 80 000 personnes. Adam Montgomery et Alan Ernest pensent avoir retrouvé une pierre tombale perdue.

Ernest, un expert en restauration de cimetière, sonde le sol en poussant doucement des brochettes en fibre de verre dans l’herbe jusqu’à ce qu’il heurte quelque chose de dur.

« C’est un peu comme une fouille archéologique », a-t-il dit, marquant le contour de ce qu’il croit être la pierre tombale enfouie.

Montgomery et Ernest font partie du projet Salem Chapel Underground Railroad Cemetery, qui recherche les tombes oubliées d’anciens esclaves qui ont fui les États-Unis au XIXe siècle.

Ensemble, ils tirent le gazon et commencent soigneusement à creuser autour des bords du marqueur. Ernest explique que la pierre tombale a probablement été négligée et qu’elle l’a lentement engloutie lorsqu’elle est tombée sur le sol.

« Le fait que la pierre soit à trois ou quatre pouces sous le niveau du sol me dit que dans un sol comme celui-ci, cela fait 75 ans, peut-être un peu plus », a-t-il déclaré.

Adam Montgomery, à gauche, et Alan Ernest retirent soigneusement la terre autour de la pierre tombale de la chercheuse de liberté Mary Hutchinson au cimetière Victoria Lawn à St. Catharines, en Ontario. (Nick Purdon/CBC)

Une fois qu’Ernest et Montgomery peuvent sentir la pierre tombale en granit, ils abandonnent leurs outils et utilisent leurs mains gantées pour balayer doucement la saleté.

« Le mot ‘Mary’ est assez clairement ici », a déclaré Montgomery avec enthousiasme. Montgomery est un historien local de St. Catharines qui se spécialise dans les cimetières.

« Je pensais juste à la façon dont nous découvrons littéralement l’histoire ici », a-t-il poursuivi. « C’est une chance de faire partie de quelque chose de spécial. »

L’historienne Rochelle Bush observe le travail d’équipe – c’était son idée de lancer le projet du cimetière. Pendant des années, elle a passé au peigne fin les archives de l’église locale et recherché des cartes de cimetières pour découvrir où d’anciens esclaves étaient enterrés dans sa ville natale.

Rochelle Bush, à gauche, et Adam Montgomery sont des historiens à l’origine du projet de cimetière du chemin de fer souterrain de Salem Chapel. (Nick Purdon/CBC)

Bush explique que la pierre tombale appartient à Mary Hutchinson, qui a été réduite en esclavage dans le Maryland avant de finalement s’enfuir au Canada avec son mari William. Une fois installés à St. Catharines, ils ont travaillé avec Harriet Tubman – la célèbre abolitionniste qui était une figure clé du chemin de fer clandestin – dans le cadre de la Tubman’s Fugitive Aid Society of St. Catharines.

L’histoire de la vie héroïque de Mary Hutchinson n’est qu’un exemple de ce que Bush a passé des années à essayer de récupérer grâce à son projet.

« En tant qu’enfant, je n’ai pas appris l’histoire des Noirs dans les écoles publiques. Ni dans les musées, ni dans aucun espace public », a déclaré Bush.

« Donc, en dehors de nos propres maisons, nous ne pouvions pas sortir et apprendre quoi que ce soit sur nous. Nous n’étions pas célébrés. Nous n’étions pas reconnus », a déclaré Bush. « Et c’est important, car les Noirs sont une partie importante du développement de ce grand pays au même titre que les Blancs. Mais nous ne sommes pas reconnus pour cela. »

La pierre tombale de Mary Hutchinson est nettoyée après avoir été déterrée par l’équipe. (Nick Purdon/CBC)

Bush pense qu’il y a environ 50 anciens esclaves enterrés dans le cimetière de Victoria Lawn dont les pierres tombales ont été perdues. L’équipe, uniquement financée par une page Go Fund Me, prévoit d’en découvrir autant que possible.

Ils nettoient soigneusement le marqueur de Mary Hutchinson et le mettent de côté pour sécher. Ils remettront la pierre tombale dans sa base pour qu’elle soit à nouveau telle qu’elle était lorsque Hutchinson est décédé en avril 1890.

Ernest dit que travailler sur les pierres tombales des personnes en quête de liberté est un honneur et une responsabilité qu’il prend très au sérieux,

« Il y a une tache noire sur l’histoire du monde. Nous avons encore du chemin à parcourir. Vous savez, il y a encore des gens qui sont réduits en esclavage partout dans le monde. »

Descendant direct d’un demandeur de liberté

Après une courte pause, l’équipe se rend dans une nouvelle zone du cimetière pour travailler sur une pierre tombale qui a un lien personnel avec l’un d’entre eux.

Ce n’est pas quelque chose que l’on voit tous les jours dans un cimetière, mais Ernest décharge un treuil et une longue chaîne de son camion et les traîne devant plusieurs pierres tombales.

Lui et Montgomery installent le système de poulies et se mettent au travail. Leur but est de remonter la base profondément enfoncée de la pierre tombale d’Amelia Cisco Shadd Williamson (1831-1897). Amelia était une abolitionniste et a écrit pour le Homme d’honneur provincial journal, que sa sœur Mary Ann a publié et édité. Elle a été la première femme noire en Amérique du Nord à avoir un tel rôle.

« Je pense que c’est assez intéressant la façon dont il a coulé – il est presque tombé directement », a déclaré Montgomery une fois qu’ils ont creusé assez profondément pour pouvoir passer des ceintures sous la pierre tombale.

Alan Ernest, un expert en restauration de pierres tombales, utilise un système de treuil pour remonter une pierre tombale engloutie. (Nick Purdon/CBC)

Montgomery explique qu’il a attendu longtemps ce moment – ​​pour extraire et réparer la pierre tombale d’un de ses proches.

« L’une des choses qui pourraient surprendre les gens avec mon implication dans ce projet est mon apparence – je suis blanc », a déclaré Montgomery. « Du côté de ma mère, nous avons des ancêtres arméniens. De l’autre côté, nous avons des ancêtres afro-américains. Je pense donc que notre famille pourrait être un bon exemple de la façon dont les gens ne ressemblent pas toujours à ce que vous attendez d’eux. »

Montgomery et Ernest commencent à utiliser le treuil manuel, et lentement la lourde base de granit sort du sol. Ils l’installent sur l’herbe.

« C’est mon arrière-arrière-grand-mère », a déclaré Montgomery, montrant la pierre tombale et se déchirant soudainement.

« Cela fait partie de notre histoire dont nous avons toujours été fiers », a-t-il déclaré. « C’est juste très spécial quand c’est votre propre famille. »

La mère de Montgomery, Linda Montgomery, est venue au cimetière pour assister au travail de son fils.

« Ce sont nos cœurs, je suppose que c’est peut-être la façon de le dire », a-t-elle déclaré. « Et je sais que mon père serait absolument aux anges de voir qu’Adam faisait ça pour sa famille et pour lui aussi. »

Une fois la pierre nettoyée, l’équipe la réparera et elle sera à nouveau debout comme à la mort d’Amelia Schadd en 1897.

Alan Ernest, à droite, et Adam Montgomery déterrent une partie de la pierre tombale d’Amelia Cisco Shadd Williamson (1831-1897), en quête de liberté. (Nick Purdon/CBC)

Montgomery explique qu’il y a une raison au-delà de sa connexion personnelle pour laquelle le projet de cimetière est important pour lui. Il dit que même si les demandeurs de liberté sont morts il y a des générations, leurs histoires sont pertinentes aujourd’hui.

« Beaucoup des mêmes questions qui ont été traitées au fil du temps sont encore traitées aujourd’hui. Des choses comme les préjugés, des choses comme comment traitons-nous avec quelqu’un qui est différent de nous, que ce soit la race, la religion, et comment apprenons-nous à vivre ensemble, et toutes ces sortes de grandes questions », a déclaré Montgomery.

« Et je pense qu’un projet comme celui-ci peut aider les gens à être inspirés à vouloir penser différemment leur propre vie. »

C’est aussi le rêve de Rochelle Bush.

« C’est comme un moment eurêka de découvrir quelque chose que nous pensions perdu à jamais », a-t-elle déclaré.

Une fois toutes les tombes de tous les anciens esclaves retrouvées, réparées et remises en place, l’équipe espère créer la première visite à pied du cimetière ferroviaire souterrain du pays.

De cette façon, les gens peuvent visiter le cimetière Victoria Lawn, télécharger une application et en apprendre davantage sur la vie des demandeurs de liberté qui ont échappé à l’esclavage et se sont installés au Canada.

Inspiration

Il y a une pierre tombale en particulier qui, selon l’équipe, inspirera les gens.

John Lindsay a surmonté la cote la plus longue possible. Il est né en tant qu’homme libre en 1805 mais a été enlevé par des chasseurs d’esclaves et réduit en esclavage à Washington, DC, alors qu’il n’avait que sept ans. Il s’est finalement échappé et s’est rendu à St. Catharines, où il est devenu un homme d’affaires de premier plan.

« C’est l’histoire de la misère à la richesse », a déclaré Bush. « Quand il est mort, il était l’homme noir le plus riche de Niagara. Il était très industrieux, il a persévéré et il l’a fait. »

Adam Montgomery intervient : « Nous espérons qu’il est là. Nous avons fait toutes les recherches », a-t-il déclaré en désignant une parcelle d’herbe sous le soleil radieux. « Nous espérons que c’est ça. C’est l’endroit. »

L’historienne Rochelle Bush a passé des années à parcourir les archives de l’église et les cartes des cimetières pour trouver les lieux de sépulture d’anciens esclaves dans sa ville natale de St. Catharines, en Ontario. Bush dit que le projet est important pour préserver et enseigner l’histoire des Noirs – quelque chose qu’elle n’a jamais appris à l’école. (Nick Purdon/CBC)

L’équipe recommence à creuser avec précaution, en enlevant systématiquement la terre et en sondant pour ne pas endommager la pierre.

« C’est pourquoi nous ne sommes pas ici avec une rétrocaveuse ou même des pelles », a déclaré Ernest. « Nous allons simplement utiliser nos mains pour retirer cela – et j’ai ma seule truelle avec le bord métallique protégé. »

Le travail porte ses fruits et l’équipe localise une grosse pierre à plus d’un pied sous terre. Mais au fur et à mesure que la pierre tombale devient visible, il y a des signes qu’il y a un problème sérieux.

« Regarde ça », dit Ernest en désignant des fissures et des cassures dans la pierre. « C’est un problème. »

La pierre tombale de l’ancien esclave John Lindsay avait été perdue pendant environ 75 ans avant que les membres du projet de cimetière Salem Chapel Underground Railway ne la localisent. (Nick Purdon/CBC)

L’équipe continue de travailler et découvre complètement la pierre. Ernest secoue la tête.

« Nous avons découvert John Lindsey maintenant, mais malheureusement, il est brisé en plus de 25 morceaux. Donc, la partie décevante est que nous ne pourrons pas remettre cette pierre debout. »

Ernest dit que la pierre ne peut pas être réparée parce que le marbre a ce qu’il appelle une « décomposition avancée du sucre » – rien qu’avec ses doigts, la pierre s’effrite en une poudre blanche.

Alan Ernest transporte un morceau de la pierre tombale de John Lindsay dans une zone où les fragments peuvent être reconstitués. (Nick Purdon/CBC)

Pendant environ une heure, Ernest et Montgomery reconstruisent soigneusement la pierre sur un morceau de contreplaqué – en la remontant au-dessus du sol comme un puzzle. Ils espèrent pouvoir exposer la pierre dans une boîte spécialement surélevée au sol afin que les gens puissent toujours la voir.

Bush a des émotions mitigées.

« C’est très décourageant de voir que la pierre est en plusieurs morceaux », a-t-elle déclaré. « Mais je suis reconnaissant qu’ils puissent faire quelque chose avec la pierre pour qu’elle soit visible et que les gens puissent la regarder, même si elle est en plusieurs morceaux. »

Alan Ernest reconstruit la pierre tombale brisée de l’ancien esclave John Lindsay comme un puzzle. Lindsay est né libre mais a été enlevé et réduit en esclavage à l’âge de sept ans. Il s’est finalement enfui en Ontario et est devenu un homme d’affaires de premier plan. (Nick Purdon/CBC)

Bush dit que l’état de la pierre de John Lindsay indique un plus grand défi. L’horloge tourne.

Elle dit que si les tombes des demandeurs de liberté ne sont pas retrouvées et préservées, elles pourraient disparaître à jamais. Et dans un monde où les gens se méfient de plus en plus de presque tout, une preuve physique – comme la pierre tombale d’un ancien esclave – est importante.

« De toutes les découvertes, c’est celle qui me touche le plus », a déclaré Bush en s’adressant à Montgomery.

« John W Lindsay – ici au cimetière Victoria Lawn. Pouvez-vous le croire Adam? Nous ne t’avons jamais oublié, frère Lindsay. »

Pour plus d’histoires sur les expériences des Canadiens noirs – du racisme anti-noir aux histoires de réussite au sein de la communauté noire – consultez Être noir au Canada, un projet de la CBC dont les Canadiens noirs peuvent être fiers. Vous pouvez lire plus d’histoires ici.