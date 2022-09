Des pièces rares d’une valeur allant jusqu’à 290 000 $ US trouvées sous la cuisine

Une rénovation de maison dans le nord de l’Angleterre a permis de découvrir un trésor de pièces d’or, qui pourraient valoir jusqu’à 250 000 £ (290 000 $ US) aux enchères le mois prochain.

La découverte est l’un des plus grands trésors de pièces d’or anglaises du XVIIIe siècle jamais découvertes en Grande-Bretagne, selon la maison de vente aux enchères Spink & Son dans un communiqué de presse envoyé à CNN jeudi.

Lors de la rénovation de leur cuisine en juillet 2019, les résidents ont déterré une tasse en terre cuite émaillée au sel enfouie sous le béton et le plancher de leur maison à Ellerby, dans le North Yorkshire.

La tasse, décrite comme n’étant pas plus grande qu’une canette de boisson gazeuse, contenait plus de 260 pièces d’or datant de 1610 à 1727. La réserve de pièces a une valeur estimée à 100 000 £ (116 000 $ US) dans le pouvoir d’achat actuel, ont déclaré les commissaires-priseurs.

Gregory Edmund, commissaire-priseur chez Spink & Son, a déclaré que ce trésor remarquable ne ressemble à aucune découverte de l’archéologie britannique ou à aucune vente aux enchères de pièces de monnaie de mémoire d’homme.

“C’est une découverte merveilleuse et vraiment inattendue d’un lieu de découverte si modeste”, a déclaré Edmund dans le communiqué de presse.

“Cette découverte de plus de 260 pièces est également l’une des plus importantes jamais enregistrées en Grande-Bretagne, et certainement pour la période du XVIIIe siècle”, a-t-il ajouté.

“Les pièces appartenaient presque certainement aux Fernley-Maister, Joseph et Sarah qui se sont mariés en 1694”, lit-on dans le communiqué de presse.

Selon Spink & Son, les Maister étaient une famille marchande influente du XVIe au XVIIIe siècle. Ils ont échangé du minerai de fer, du bois et du charbon des États baltes et plusieurs générations ont occupé des postes de législateurs au début des années 1700.

Leur lignée familiale a diminué peu de temps après la mort du couple, ce qui explique probablement pourquoi les pièces n’ont jamais été récupérées, a ajouté la maison de vente aux enchères.

Pendant ce temps, Edmund a déclaré que les découvertes reflétaient les pièces de 50 £ et 100 £ qui étaient utilisées à l’époque.

“Joseph et Sarah se méfiaient clairement de la Banque d’Angleterre nouvellement créée, du” billet de banque “et même de la monnaie d’or de leur époque parce qu’ils (ont choisi) de conserver tant de pièces datant de la guerre civile anglaise et d’avant”, a-t-il ajouté.

“Pourquoi ils n’ont jamais récupéré les pièces alors qu’elles étaient vraiment faciles à trouver juste sous les planchers d’origine du 18ème siècle est un mystère encore plus grand, mais c’est une sacrée tirelire.”