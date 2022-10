Des pièces jetées sur Pep Guardiola lors de la défaite de Liverpool alors que les Reds condamnent les chants de Man City | Nouvelles du football

Pep Guardiola a confirmé que des pièces de monnaie lui avaient été lancées par la foule lors de la défaite de Manchester City à Liverpool dimanche, tandis que les Reds ont condamné les “chants ignobles” de l’autre côté.

Les cas se sont produits au cours de la seconde moitié d’un match enflammé de Premier League à Anfield, peu de temps après que City ait refusé de façon controversée un but de Phil Foden.

La frappe aurait donné l’avantage à City, mais ils ont finalement perdu 1-0 sur un but de Mohamed Salah.

Parlant de la question lors de sa conférence de presse d’après-match, Guardiola a déclaré sarcastiquement: “La prochaine fois, nous ferons mieux. Cela ne m’a pas eu. Ils réessayent l’année prochaine.”

Ce n’est pas la première fois qu’il y a des problèmes de foule autour de matchs impliquant Liverpool et City à Anfield, la rivalité entre les deux clubs ayant considérablement augmenté ces dernières années.

En 2018, le bus de l’équipe de City a été bombardé de bouteilles et d’autres objets alors qu’il arrivait sur le terrain du Merseyside pour une rencontre en Ligue des champions.

Réfléchissant davantage sur le dernier incident, Guardiola a déclaré: “Toutes ces pièces, ils ont essayé, mais ne l’ont pas obtenu. Ils ont obtenu l’entraîneur il y a des années.”

Le numéro opposé Jurgen Klopp n’était pas au courant de l’affaire mais s’est excusé au nom du club recevant.

Il a dit: “Oh, horrible. Je suis désolé. Je m’en excuse. Je n’en avais aucune idée. Cela ne devrait jamais arriver, jamais.”

Dans un communiqué publié par le club, Liverpool a déclaré: “Nous sommes au courant d’un incident impliquant des objets jetés dans la zone technique lors du match d’aujourd’hui. C’est un comportement totalement inacceptable et non les normes de comportement que nous attendons à Anfield. Cet incident sera une enquête approfondie à l’aide de la vidéosurveillance et les personnes reconnues coupables seront punies, y compris une interdiction à vie du stade d’Anfield et une éventuelle ordonnance d’interdiction du football.”

Liverpool “profondément déçu” par les “chants ignobles” de l’extérieur

Le club du Merseyside a également publié une autre déclaration, condamnant les “chants ignobles” de l’autre côté.

Il disait: “Nous sommes profondément déçus d’entendre des chants ignobles liés aux tragédies du stade de football de la section extérieure lors du match d’aujourd’hui à Anfield. Le hall de la section extérieure a également été vandalisé avec des graffitis de nature similaire.

“Nous connaissons l’impact d’un tel comportement sur les familles, les survivants et tous ceux qui sont associés à de telles catastrophes.

“Nous travaillons avec les autorités compétentes et nous travaillerons également avec Manchester City afin de faire tout notre possible pour que ces chants soient complètement éradiqués du football.”

Sky Sports News a contacté Manchester City pour un commentaire sur les chants de l’extérieur à Anfield.