Une poignée de pièces de monnaie déterrées dans un verger de cueillette de fruits dans le Rhode Island rural et dans d’autres coins aléatoires de la Nouvelle-Angleterre peut aider à résoudre l’un des plus anciens cas de rhume de la planète. Le méchant de cette histoire: un pirate anglais meurtrier qui est devenu le criminel le plus recherché au monde après avoir pillé un navire transportant des pèlerins musulmans en Inde depuis La Mecque, puis a échappé à la capture en se faisant passer pour un marchand d’esclaves. C’est une nouvelle histoire d’un crime presque parfait, a déclaré Jim Bailey, un historien amateur et détecteur de métaux qui a trouvé la première pièce arabe intacte du XVIIe siècle dans un pré à Middletown.

Cet ancien changement de poche, le plus ancien jamais trouvé en Amérique du Nord, pourrait expliquer comment le capitaine pirate Henry Every a disparu dans le vent. Le 7 septembre 1695, le bateau pirate Fancy, commandé par Every, tendit une embuscade et captura le Ganj-i-Sawai, un navire royal appartenant à l’empereur indien Aurangzeb, alors l’un des hommes les plus puissants du monde. À bord, il n’y avait pas seulement les fidèles revenant de leur pèlerinage, mais des dizaines de millions de dollars d’or et d’argent.

Ce qui a suivi a été l’un des vols les plus lucratifs et les plus odieux de tous les temps. Les récits historiques disent que son groupe a torturé et tué les hommes à bord du navire indien et violé les femmes avant de s’enfuir aux Bahamas, un paradis pour les pirates. Mais la nouvelle de leurs crimes s’est rapidement répandue et le roi anglais Guillaume III, sous la pression énorme d’une Inde scandalisée et du géant commercial de la Compagnie des Indes orientales, leur a mis une grosse prime sur la tête.

Si vous recherchez la première chasse à l’homme mondiale sur Google, cela se présente comme Every, a déclaré Bailey. Tout le monde cherchait ces types.

Jusqu’à présent, les historiens savaient seulement que Every a finalement navigué vers l’Irlande en 1696, où la piste est devenue froide. Mais Bailey dit que les pièces que lui et d’autres ont trouvées sont la preuve que le célèbre pirate s’est rendu pour la première fois dans les colonies américaines, où lui et son équipage ont utilisé le pillage pour les dépenses quotidiennes lors de leurs déplacements.

La première pièce complète a fait surface en 2014 à Sweet Berry Farm à Middletown, un endroit qui avait piqué la curiosité de Bailey deux ans plus tôt après avoir trouvé de vieilles pièces coloniales, une boucle de chaussure du XVIIIe siècle et des balles de mousquet.

Agitant un détecteur de métaux sur le sol, il a reçu un signal, a creusé et a frappé un paydirt littéral: une pièce en argent sombre de la taille d’un centime qu’il supposait initialement était soit de l’espagnol, soit de l’argent frappé par la colonie de la baie du Massachusetts.

En regardant de plus près, le texte arabe sur la pièce a accéléré son pouls. J’ai pensé, Oh mon Dieu, dit-il.

Des recherches ont confirmé que la pièce exotique avait été frappée en 1693 au Yémen. Cela a immédiatement soulevé des questions, a déclaré Bailey, car il n’y a aucune preuve que les colons américains luttant pour gagner leur vie dans le Nouveau Monde se sont rendus n’importe où au Moyen-Orient pour faire du commerce jusqu’à des décennies plus tard.

Depuis lors, d’autres détecteurs ont déterré 15 pièces arabes supplémentaires de la même époque 10 dans le Massachusetts, trois dans le Rhode Island et deux dans le Connecticut. Un autre a été trouvé en Caroline du Nord, où les archives montrent que certains des hommes d’Every sont arrivés à terre pour la première fois.

Il semble que certains membres de son équipage aient pu s’installer en Nouvelle-Angleterre et s’intégrer, a déclaré Sarah Sportman, archéologue d’État du Connecticut, où l’une des pièces de monnaie a été trouvée en 2018 lors des fouilles en cours sur un site agricole du XVIIe siècle.

C’était presque comme un stratagème de blanchiment d’argent, a-t-elle déclaré. Bien que cela semble impensable maintenant, Every a pu se cacher à la vue de tous en se faisant passer pour un marchand d’esclaves une profession émergente dans les années 1690 en Nouvelle-Angleterre. En route pour les Bahamas, il s’est même arrêté sur l’île française de La Réunion pour obtenir des captifs noirs alors hed regardez le rôle, a déclaré Bailey.

Des archives obscures montrent un navire appelé Sea Flower, utilisé par les pirates après avoir abandonné le Fancy, naviguant le long de la côte est. Il est arrivé avec près de quatre douzaines d’esclaves en 1696 à Newport, Rhode Island, qui est devenu une plaque tournante majeure de la traite des esclaves en Amérique du Nord au 18e siècle.

Il existe une vaste documentation de source primaire pour montrer que les colonies américaines étaient des bases d’opérations pour les pirates », a déclaré Bailey, 53 ans, titulaire d’un diplôme en anthropologie de l’Université de Rhode Island et travaillant comme assistant archéologique sur les explorations de l’épave du navire pirate Wydah Gally au large de Cape Cod à la fin des années 1980.

Bailey, dont le travail de jour consiste à analyser la sécurité dans le complexe pénitentiaire de l’État, a publié ses conclusions dans une revue de recherche de l’American Numismatic Society, une organisation consacrée à l’étude des pièces de monnaie et des médailles.

Les archéologues et les historiens familiers mais non impliqués dans le travail de Bailey se disent intrigués et pensent que cela jette un nouvel éclairage sur l’un des mystères criminels les plus persistants au monde. Les recherches de Jim sont impeccables », a déclaré Kevin McBride, professeur d’archéologie à l’Université du Connecticut. Ce sont des trucs sympas. C’est vraiment une histoire assez intéressante.

Mark Hanna, professeur agrégé d’histoire à l’Université de Californie-San Diego et expert en piraterie au début de l’Amérique, a déclaré que lorsqu’il a vu pour la première fois des photos de la pièce de Bailey, j’ai perdu la tête.

Trouver ces pièces, pour moi, a été une chose énorme, a déclaré Hanna, auteur du livre de 2015, Pirate Nests and the Rise of the British Empire. L’histoire du capitaine Every est d’une importance mondiale. Cet objet matériel cette petite chose peut m’aider à expliquer cela.

Les exploits d’Everys ont inspiré un livre 2020 de Steven Johnson, Enemy of All Mankind; PlayStations série populaire de jeux vidéo Uncharted; et une version de film Sony Pictures d’Uncharted avec Tom Holland, Mark Wahlberg et Antonio Banderas qui devrait sortir au début de 2022.

Bailey, qui garde ses trouvailles les plus précieuses non pas chez lui mais dans un coffre-fort, dit qu’il continuera à creuser. La seule chose qui vaut mieux que de trouver ces objets, ce sont les histoires perdues depuis longtemps derrière eux.