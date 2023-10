Le monde quantique fonctionne selon des règles différentes de celles du monde classique dans lequel nous bourdonnons, permettant le fantastique à l’étrangement normal. Aujourd’hui, une équipe de physiciens a utilisé l’intrication quantique pour simuler une courbe temporelle fermée – en termes simples, un voyage dans le temps.

Avant de continuer, je soulignerai que cela a été simulé ; aucune particule quantique n’a remonté le temps. La recherche était une Expérience Gedanken, terme popularisé par Einstein pour décrire des études conceptuelles menées à la place de tests réels, ce qui est utile lorsque l’on teste la physique à ses limites, comme des particules se déplaçant à la vitesse de la lumière. Mais un « voyage effectif dans le temps » a été obtenu dans la simulation, selon les conclusions de l’équipe. article récent dans Physical Review Letters, grâce à une manière étrange et célèbre avec laquelle les particules quantiques peuvent interagir.

Cette interaction est appelée intrication quantique, et il décrit le moment où les caractéristiques de deux ou plusieurs particules quantiques sont définies les unes par les autres. Cela signifie que connaître les propriétés d’une particule intriquée vous donne des informations sur l’autre, quelle que soit la distance entre les deux particules ; leur intrication est à un niveau quantique, donc une petite chose comme leur distance physique n’a aucune incidence sur la relation. L’espace est grand et le temps est relatif, donc le changement d’une particule quantique sur Terre intriquée avec une particule proche d’un trou noir à 10 milliards d’années-lumière signifierait changer le comportement de quelque chose dans un passé lointain.

Des recherches récentes explorent la possibilité de courbes de type temps fermé, ou CTC, une voie hypothétique remontant dans le temps. La courbe est une ligne d’univers – l’arc d’une particule dans l’espace-temps au cours de son existence – qui va vers l’arrière. Steven Hawking a postulé dans son 1992 Article « Conjecture de protection chronologique » que les lois de la physique ne permettent pas l’existence de courbes temporelles fermées – et donc que le voyage dans le temps est impossible. “Néanmoins”, écrivent les auteurs de l’étude récente, “ils peuvent être simulés de manière probabiliste par des circuits de téléportation quantique”.

L’expérience Gedanken de l’équipe se déroule comme suit : les physiciens soumettent des sondes photoniques à une interaction quantique, produisant un certain résultat mesurable. Sur la base de ce résultat, ils peuvent déterminer quelle contribution aurait donné un résultat optimal : le recul est de 20/20, tout comme lorsque vous pouvez examiner un examen noté. Mais comme le résultat a été obtenu à partir d’une opération quantique, au lieu de se contenter d’un résultat moins qu’optimal, les chercheurs peuvent modifier les valeurs de la sonde quantique via l’intrication, produisant ainsi un meilleur résultat même si l’opération a déjà eu lieu. Capiche ?

Dans la simulation, l’effet apparent du voyage dans le temps s’est produit une fois sur quatre, avec un taux d’échec de 75 %. Pour remédier au taux d’échec élevé, l’équipe suggère d’envoyer un grand nombre de photons intriqués, en utilisant un filtre pour garantir que les photons contenant les informations corrigées passent au crible tout en éliminant les particules obsolètes.

“L’expérience que nous décrivons semble impossible à résoudre avec la physique standard (non quantique), qui obéit à la flèche normale du temps”, a déclaré David Arvidsson-Shukur, physicien quantique à l’Université de Cambridge et auteur principal de l’étude, dans un courrier électronique. à Gizmodo. “Il semble donc que l’intrication quantique puisse générer des cas qui ressemblent effectivement à des voyages dans le temps.”

Le comportement des particules quantiques – en particulier la manière dont ces comportements diffèrent des phénomènes macroscopiques – constitue un moyen utile pour les physiciens de sonder la nature de notre réalité. L’intrication est un aspect de la façon dont les choses quantiques fonctionnent selon différentes lois.

L’année dernière, un autre groupe de physiciens a affirmé qu’ils ont réussi à créer un trou de ver quantique, essentiellement un portail à travers lequel les informations quantiques pourraient voyager instantanément. L’année précédente, une équipe tambours synchronisés aussi larges que des cheveux humains en utilisant l’enchevêtrement. Et le prix Nobel de physique 2022 est allé voir trois physiciens pour leur interrogation sur l’intrication quantique, qui est clairement un sujet important à étudier si l’on veut comprendre comment les choses fonctionnent.

La simulation a offert à l’équipe récente un moyen de sonder le voyage dans le temps sans se soucier de savoir si cela est réellement autorisé par les règles de l’univers.

« Nous ne savons pas si des courbes temporelles fermées existent dans la réalité. Les lois de la physique que nous connaissons autorisent l’existence des CTC, mais ces lois sont incomplètes ; Le plus flagrant, c’est que nous n’avons pas de théorie de la gravité quantique », a déclaré la co-auteure de l’étude Nicole Yunger Halpern, physicienne à l’Institut national des normes et de la technologie et à l’Université du Maryland à College Park, dans un e-mail adressé à Gizmodo. “Indépendamment de l’existence ou non de véritables CTC, on peut utiliser l’intrication pour simuler CTC, comme d’autres l’ont montré avant que nous rédigions notre article.

En 1992, quelques semaines seulement avant la publication de l’article de Hawking, le physicien Kip Thorne a présenté un article à la 13e Conférence internationale sur la relativité générale et la gravitation. Thorne a conclu : « Il se peut qu’à des échelles de longueur macroscopiques, la chronologie soit pas toujours protégé, et même si la chronologie est protégée macroscopiquement, la gravité quantique pourrait bien donner des amplitudes de probabilité finies pour les histoires microscopiques de l’espace-temps avec les CTC. En d’autres termes, savoir si le voyage dans le temps est possible ou non est un dilemme qui dépasse les attributions de la physique classique. Et depuis la gravité quantique reste une chose insaisissablele jury s’est prononcé sur le voyage dans le temps.

Mais d’une certaine manière, que des courbes de type temps fermé existent ou non dans la réalité n’est pas si important, du moins dans le contexte de la nouvelle recherche. Ce qui est important, c’est que les chercheurs pensent que leur expérience Gedanken offre une nouvelle façon d’interroger la mécanique quantique. Cela leur permet de tirer parti du mépris apparent du monde quantique pour la continuité du temps afin d’obtenir des résultats fascinants.

