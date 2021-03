Des physiciens israéliens créent un trou noir en laboratoire pour prouver que Stephen Hawking avait raison à leur sujet

Pendant des décennies, les scientifiques ont continué à être mystifiés par les propriétés insaisissables des trous noirs. Qu’elles soient petites, moyennes ou supermassives, les hypothèses sur les trous noirs se heurtent souvent à des obstacles car leur pure distance de la Terre et leurs propriétés distinctives empêchent les humains ou les objets fabriqués par l’homme de s’en approcher de près. Les scientifiques ont donc commencé à créer des trous noirs artificiels à l’intérieur des laboratoires pour étudier leurs propriétés. Et une de ces expériences, menée par des scientifiques du Technion-Israel Institute of Technology, a prouvé que Stephen Hawking avait toujours raison à propos des trous noirs.

Qu’a dit Stephen Hawking?

Les astrophysiciens, physiciens des particules et autres chercheurs divers avaient longtemps cru qu’un trou noir était une étoile qui s’effondrait sur elle-même. Il a été théorisé qu’un effondrement de l’étoile a créé une telle région dans l’espace-temps où la gravité est si élevée que même la lumière ne peut pas s’échapper. Une fois que les particules de lumière franchissent le point de non-retour – ou l’horizon des événements – elles disparaissent dans l’obscurité. On pense donc que les trous noirs sont des mangeurs d’étoiles.

En 1974, cependant, le physicien Stephen Hawking, lauréat du prix Nobel, a émis l’hypothèse que les trous noirs ne sont en effet pas aussi sombres qu’on l’imaginait, mais émettaient plutôt une lumière douce qui était constante et n’avait pas d’autre source. Hawking a théorisé qu’à l’horizon des événements, le trou noir lui-même continuait à émettre un flux constant de photons, appelés particules virtuelles, créant ainsi un flux de lumière doux mais constant, un peu comme une étoile. Ces particules sont créées à la suite de fluctuations quantiques transitoires, ce qui signifie qu’elles existent mais continuent à apparaître et à disparaître.

Ce phénomène a été surnommé le Hawking Radiation. Bien que ce dernier soit convaincu de cette caractéristique caractéristique d’un trou noir, prouver la même chose avait été impossible car il impliquait d’étudier un véritable trou noir dans l’espace. Jusqu’à maintenant.

Un trou noir analogique

Pour étudier le phénomène de plus près, les physiciens israéliens ont réussi à créer un trou noir analogique cultivé en laboratoire en utilisant quelques milliers d’atomes. Ce faux trou noir présentait toutes les propriétés d’un trou noir dans l’état dans lequel on pense qu’il existe dans l’espace.

«Un trou noir est censé rayonner comme un corps noir, qui est essentiellement un objet chaud qui émet un rayonnement infrarouge constant… Hawking a suggéré que les trous noirs sont comme des étoiles régulières, qui émettent un certain type de rayonnement tout le temps, constamment. C’est ce que nous voulions confirmer dans notre étude, et nous l’avons fait », co-auteur de l’étude Jeff Steinhauer Phys.org.