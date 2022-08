Des physiciens et des hommes d’affaires se réunissent à Vancouver pour déchiffrer la théorie du tout

Certains des esprits les plus brillants du monde se réunissent cette semaine dans un centre de conférence hôtelier à Vancouver pour tenter de résoudre une question qui déroute les physiciens depuis des décennies.

Les deux piliers de la physique moderne – les théories de la mécanique quantique et de la relativité générale – ont été utilisés respectivement pour décrire le comportement de la matière, ainsi que l’espace, le temps et la gravité.

Le problème est que les théories ne semblent pas compatibles, a déclaré Peter Galison, professeur d’histoire des sciences et de physique à l’Université de Harvard.

« Ces théories ne peuvent pas simplement vivre harmonieusement dans un splendide isolement, l’une de l’autre. Nous savons que notre vision du monde est inadéquate jusqu’à ce que nous trouvions comment les faire bien jouer ensemble », a-t-il déclaré dans une interview après avoir donné une conférence sur la place des trous noirs dans l’équation.

Galison fait partie de plusieurs penseurs de premier plan qui sont arrivés à la Quantum Gravity Conference pour le lancement d’une nouvelle collaboration mondiale de recherche connue sous le nom de Quantum Gravity Institute à Vancouver.

Alors que les orateurs de la conférence sont principalement des scientifiques, dont les lauréats du prix Nobel Jim Peebles, Sir Roger Penrose et Kip Thorne, ceux qui sont à l’origine de l’institut viennent de domaines moins probables.

La Quantum Gravity Society représente un groupe de chefs de file des affaires, de la technologie et de la communauté. Les membres fondateurs incluent Frank Giustra du groupe Fiore, Terry Hui de Concord Pacific, Paul Lee et Moe Kermani de Vanedge Capital et Markus Frind de Frind Estate Winery. Ils sont rejoints par les physiciens Penrose, Abhay Ashtekar, Philip Stamp, Bill Unruh et Birgitta Whaley.

Au cours d’une table ronde, Lee a déclaré qu’on lui avait demandé à plusieurs reprises pourquoi Vancouver accueillerait un tel événement ou institut.

« Pourquoi Vancouver ? Parce que nous le pouvons », a déclaré Lee.

Hui, qui a étudié la physique dans le cadre de son diplôme de premier cycle, a déclaré que l’organisation de la conférence et le lancement de l’institut ressemblaient à la réalisation d’un rêve d’enfant.

“J’ai quitté le terrain pour poursuivre d’autres choses, vous savez”, a-t-il déclaré dans une interview.

“Comment est-ce que je mets ça?” a-t-il dit, avant de le comparer à un gars qui n’a jamais fait partie de l’équipe de hockey du lycée pour traîner dans le vestiaire des Canucks.

Hui a déclaré qu’il voulait aider et considérait son rôle comme philanthropique, ajoutant qu’il pensait que cela profiterait à Vancouver sur le plan économique.

En tant qu’étranger et fondateur de la Black Hole Initiative à Harvard, Galison s’est dit heureux de voir davantage de soutien interdisciplinaire pour explorer certaines des plus grandes questions scientifiques.

Il a qualifié la conférence d’événement intéressant pour réunir des gens de la technologie et du capital-risque avec des scientifiques de divers domaines. Le lancement de l’institut est également significatif, a-t-il déclaré.

“C’est aussi un événement de lancement pour quelque chose de beaucoup plus grand et plus durable.”

Quant à la question centrale de la conférence, Galison a déclaré que c’était l’occasion d’explorer où les théories se chevauchent et où elles ne se chevauchent pas sous des angles différents.

“Un endroit où ils se croisent est clairement au début de l’univers, au début de la cosmologie, parce que lorsque l’énergie est incroyablement comprimée, lorsque vous avez d’énormes densités d’énergie, vous êtes à la limite où la courbure de l’espace et du temps crée tellement d’énergie que le quantum les effets entrent en jeu », a-t-il déclaré.

La théorie de la mécanique quantique, introduite dans les années 1920, est entrée dans un monde déjà ébranlé par la théorie de la relativité d’Albert Einstein, qui a inspiré des réponses non seulement des scientifiques mais aussi des poètes et des philosophes, a-t-il déclaré.

“Le fait que ces choses ne soient pas compatibles est vraiment énervant”, a déclaré Galison.

Craquer le code pour savoir pourquoi n’est pas quelque chose qui se produira dans un instant, une semaine ou un an, a-t-il déclaré.

« Il y a énormément de travail, dit-il. “Cela ressemble plus à la construction d’une cathédrale qu’à la construction d’un abri à vélos.”

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 17 août 2022.

Amy Smart, La Presse Canadienne