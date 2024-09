Des physiciens découvrent des « turbulences cachées » dans La Nuit étoilée de Van Gogh

Le tableau le plus célèbre de Vincent van Gogh est La nuit étoilée (1889), créée (avec plusieurs autres chefs-d’œuvre) lors du séjour de l’artiste dans un asile d’Arles après sa dépression en décembre 1888. Certains ont vu les tourbillons tourbillonnants du ciel nocturne représentés dans Nuit étoilée Les physiciens voient souvent dans Van Gogh une représentation magistrale de la turbulence atmosphérique, reflet de son propre trouble intérieur. nouveau papier Publiée dans la revue Physics of Fluids, l’illusion de mouvement dans le ciel bleu de Van Gogh est également due à l’échelle des coups de pinceau – un deuxième type de « turbulence cachée » à l’échelle microscopique qui se diffuse sur toute la toile.

« Cela révèle une compréhension profonde et intuitive des phénomènes naturels », a déclaré le co-auteur Yongxiang Huang de l’Université de Xiamen en Chine. « La représentation précise de la turbulence par Van Gogh pourrait provenir de l’étude du mouvement des nuages ​​et de l’atmosphère ou d’un sens inné de la manière de capturer le dynamisme du ciel. »

Comme indiqué précédemment, dans un Conférence TED-Ed 2014Natalya St. Clair, une chercheur associé au Concord Consortium et co-auteur de L’art du calcul mentalutilisé Nuit étoilée pour éclairer le concept de turbulence dans un fluide en écoulement. Elle a notamment parlé de la façon dont la technique de Van Gogh lui a permis (ainsi qu’à d’autres peintres impressionnistes) de représenter le mouvement de la lumière sur l’eau ou dans le scintillement des étoiles. Nous voyons cela comme une sorte d’effet chatoyant, car l’œil est plus sensible aux changements d’intensité de la lumière (une propriété appelée luminance) qu’aux changements de couleur.

En physique, la turbulence est liée à des mouvements forts et soudains dans l’air ou dans l’eau, généralement marqués par des tourbillons et des tourbillons. Les physiciens ont lutté pendant des siècles pour décrire mathématiquement la turbulence. C’est toujours l’un des grands défis restants dans le domaine. Mais un physicien russe nommé Andreï Kolmogorov Il a fait des progrès considérables dans les années 1940 lorsqu’il a prédit qu’il y aurait un lien mathématique (maintenant connu sous le nom d’échelle de Kolmogorov) entre la façon dont la vitesse d’un écoulement fluctue au fil du temps et la vitesse à laquelle il perd de l’énergie sous forme de frottement.

En d’autres termes, certains écoulements turbulents présentent des cascades d’énergie, dans lesquelles les grands tourbillons transfèrent une partie de leur énergie à des tourbillons plus petits. Les tourbillons plus petits, à leur tour, transfèrent une partie de leur énergie à des tourbillons encore plus petits, et ainsi de suite, produisant un modèle auto-similaire à de nombreuses échelles de taille spatiale. Les preuves expérimentales depuis lors ont montré que Kolmogorov n’était pas si loin de sa prédiction.

En 2019, deux étudiants diplômés australiens analysé mathématiquement la peinture et a conclu qu’elle partage les mêmes caractéristiques turbulentes que les nuages ​​moléculaires (où naissent littéralement les étoiles), sur la base d’un Image du télescope Hubble de 2004 des tourbillons turbulents de nuages ​​poussiéreux se déplaçant autour d’une étoile supergéante. Ils ont examiné des photographies numériques de plusieurs tableaux de Van Gogh et ont mesuré la luminosité variable entre deux pixels, calculant la probabilité que deux pixels à une distance donnée aient la même luminance. Ils ont trouvé des preuves de quelque chose de remarquablement proche de l’échelle de Kolmogorov, pas seulement dans Nuit étoiléemais aussi dans deux autres tableaux de la même période de la vie de Van Gogh : Champ de blé avec corbeaux et Route avec cyprès et étoile (tous deux peints en 1890).

Coups de pinceau à l’échelle microscopique

Huang est un scientifique marin qui a collaboré avec des physiciens pour examiner de plus près les motifs turbulents qui se cachent dans le chef-d’œuvre de Van Gogh. Ils se sont concentrés sur l’étude des échelles spatiales des 14 tourbillons primaires du tableau, en utilisant la luminosité relative des couleurs de peinture comme analogue de l’énergie cinétique. Plus précisément, ils ont mesuré avec précision la taille typique des coups de pinceau, puis ont comparé ces échelles à ce que prédit la dynamique des fluides.

Leurs résultats ont confirmé la conclusion de 2019 selon laquelle la peinture globale correspond étroitement à la loi de Kolmogorov. L’équipe a également constaté qu’à l’échelle microscopique, les coups de pinceau correspondent à un phénomène différent connu sous le nom de Mise à l’échelle de Batchelordu nom du mathématicien australien George Batchelorqui s’est spécialisé dans la dynamique des fluides. Elle est similaire à la loi de Kolmogorov, sauf qu’au lieu de décrire les plus petites échelles de turbulence avant que la viscosité ne devienne dominante dans un système, l’échelle de Batchelor décrit les plus petites échelles de fluctuations avant que la diffusion ne devienne dominante. Selon les auteurs, il est assez rare de trouver ces deux types d’échelle dans un même système atmosphérique.

C’est une preuve supplémentaire que Van Gogh avait un sens intuitif de la turbulence extrêmement affiné, et il l’a magnifiquement capturé dans Nuit étoilée. Il pourrait également y avoir des implications pour la dynamique des fluides. « On pense que la turbulence est l’une des propriétés intrinsèques des écoulements à nombre de Reynolds élevé dominés par l’inertie, mais récemment, des phénomènes de type turbulence ont été signalés pour différents types de systèmes d’écoulement à une large gamme d’échelles spatiales, avec de faibles nombres de Reynolds où la viscosité est plus dominante », Huang a déclaré« Il semble qu’il soit temps de proposer une nouvelle définition de la turbulence pour englober davantage de situations. »

DOI : Physique des fluides, 2024. 10.1063/5.0213627 (À propos des DOI).