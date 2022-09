Des phrases rapides arrivent sur Nest Hub Max sans “OK, Google” nécessaire

Après avoir présenté pour la première fois Quick Phrases sur le Nest Hub Max à Google I/O, Google semble déployer la fonctionnalité cette semaine. De nouvelles pages d’assistance et une vidéo d’accompagnement ont été mises en ligne aujourd’hui pour expliquer à nouveau la fonctionnalité et également comment vous pouvez l’activer sur vos propres appareils. De plus, mon Pixel 6 me donne désormais accès à la fonctionnalité pour mes unités Nest Hub Max.

Pour récapituler, les phrases rapides sont un ensemble de phrases que vous pourrez dire à votre Nest Hub Max sans avoir à dire d’abord “OK, Google” ou “Hey, Google”. Des choses comme éteindre ou allumer les lumières, régler des minuteries ou des alarmes, demander quelle heure il est ou connaître la météo actuelle, sont toutes des phrases que vous pourrez dire.

Pour commencer, après avoir accédé à l’application Google Home, tapé sur votre profil, puis choisi “Paramètres de l’assistant”, vous faites défiler vers le bas et recherchez “Phrases rapides”. En supposant que vous ayez un Nest Hub Max dans votre maison ou votre bureau, vous allez appuyer sur le panneau “Autres appareils” à l’intérieur, puis commencer à ajouter des phrases auxquelles vous pourriez vouloir accéder à partir de cette unité.

Voici une capture d’écran de l’apparence de cette page sur mon téléphone :

Une fois ajoutés, ils devraient fonctionner presque immédiatement. J’ai appuyé sur les boutons “+” à côté de plusieurs et j’ai ensuite pu obtenir des réponses sur l’heure, la météo et les minuteries en quelques secondes. Et oui, je peux déjà confirmer à quel point il est génial d’être de l’autre côté de la pièce et que votre Nest Hub Max vous indique l’heure à laquelle aucune horloge n’est proche ou règle une minuterie sans d’abord crier “Hey, Google !”

Nous ne savons pas pourquoi Google limite cela au Nest Hub Max, mais cela pourrait être un problème matériel. S’ils l’ouvrent à des appareils supplémentaires, nous vous le ferons savoir.

Voici la nouvelle page d’assistance au cas où vous auriez besoin d’aide pour démarrer.