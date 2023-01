Des phrases bizarres résolvent des documents d’aide pour les autochtones de l’Alaska

ANCHORAGE, Alaska (AP) – Après que les ondes de marée et les vents violents des restes d’un typhon rare aient causé d’importants dégâts aux maisons le long de la côte ouest de l’Alaska en septembre, le gouvernement américain est intervenu pour aider les résidents – principalement des autochtones de l’Alaska – à réparer les dommages matériels.

Les résidents qui ont ouvert les documents de l’Agence fédérale de gestion des urgences s’attendant à trouver des instructions sur la façon de demander de l’aide dans les langues autochtones de l’Alaska comme le yup’ik ou l’inupiaq lisaient à la place des phrases bizarres.

“Demain, il ira chasser de très bonne heure et n’apportera rien”, lit-on dans un passage. Le traducteur a ajouté au hasard le mot “Alaska” au milieu de la phrase.

“Votre mari est un ours polaire, maigre”, a déclaré un autre.

Un autre encore a été écrit entièrement en inuktitut, une langue autochtone parlée dans le nord du Canada, loin de l’Alaska.

La FEMA a licencié la société californienne engagée pour traduire les documents une fois que les erreurs ont été connues, mais l’incident a été un vilain rappel pour les autochtones de l’Alaska de la suppression de leur culture et de leurs langues depuis des décennies.

La FEMA a immédiatement pris la responsabilité des erreurs de traduction et les a corrigées, et l’agence travaille pour s’assurer que cela ne se reproduise plus, a déclaré la porte-parole Jaclyn Rothenberg. Personne ne s’est vu refuser de l’aide à cause des erreurs.

Ce n’est pas suffisant pour un chef autochtone de l’Alaska.

Pour Tara Sweeney, une Inupiaq qui a été secrétaire adjointe aux Affaires indiennes au Département de l’intérieur des États-Unis sous l’administration Trump, ce fut un autre rappel douloureux des mesures prises pour empêcher les enfants autochtones de l’Alaska de parler des langues autochtones.

“Quand ma mère a été battue pour avoir parlé sa langue à l’école, comme tant de centaines, de milliers d’Autochtones de l’Alaska, pour ensuite que le gouvernement fédéral distribue de la littérature indiquant qu’il s’agit d’une langue indigène de l’Alaska, je ne peux même pas décrire l’émotion derrière cela. une sorte de symbolisme », a déclaré Sweeney.

Sweeney a appelé à une audience de surveillance du Congrès pour découvrir depuis combien de temps et depuis combien de temps cette pratique est répandue dans tout le gouvernement.

“Ces traducteurs contractuels du gouvernement ont certainement profité du système, et ils ont eu un impact profond, à mon avis, sur les communautés vulnérables”, a déclaré Sweeney, dont l’arrière-grand-père, Roy Ahmaogak, a inventé l’alphabet Inupiaq plus de la moitié. il y a un siècle.

Elle a dit que son intention était de créer les personnages afin que “notre peuple apprenne à lire et à écrire pour passer d’une histoire orale à une histoire écrite plus tangible”.

La représentante américaine Mary Peltola, qui est Yup’ik et est devenue l’année dernière le premier natif de l’Alaska élu au Congrès, a déclaré qu’il était décevant que la FEMA ait raté la cible avec ces traductions mais n’a pas appelé à des audiences.

“Je suis convaincu que la FEMA continuera d’apporter les changements nécessaires pour être prête la prochaine fois qu’elle sera appelée à servir nos citoyens”, a déclaré le démocrate.

Environ 1 300 personnes ont été approuvées pour l’assistance de la FEMA après que les restes du typhon Merbok ont ​​fait des ravages alors qu’il parcourait environ 1 000 miles (1 609 kilomètres) au nord à travers le détroit de Béring, affectant potentiellement 21 000 habitants. La FEMA a versé environ 6,5 millions de dollars, a déclaré Rothenberg.

Les estimations préliminaires évaluent les dommages globaux à un peu plus de 28 millions de dollars, mais le total devrait augmenter après la fin des travaux d’évaluation après le dégel printanier, a déclaré Jeremy Zidek, porte-parole du Département de la sécurité intérieure et de la gestion des urgences de l’Alaska.

Les documents mal traduits, qui n’ont pas créé de retards ni de problèmes, n’étaient qu’une petite partie des efforts visant à aider les gens à s’inscrire à l’assistance de la FEMA en personne, en ligne et par téléphone, a déclaré Zidek.

Un autre facteur est que même si l’anglais n’est peut-être pas la langue préférée de certains résidents, beaucoup sont bilingues et peuvent avoir du mal avec une version anglaise, a déclaré Gary Holton, professeur de linguistique à l’Université d’Hawaï à Manoa et ancien directeur de l’Alaska Native Language Center à l’Université d’Alaska Fairbanks.

Le yup’ik du centre de l’Alaska est la plus grande des langues autochtones de l’Alaska, avec environ 10 000 locuteurs dans 68 villages du sud-ouest de l’Alaska. Les enfants apprennent le yup’ik comme première langue dans 17 de ces villages. Il y a environ 3 000 locuteurs d’inupiaq dans le nord de l’Alaska, selon le centre de langues.

Il semble que les mots et les phrases utilisés dans les documents traduits soient tirés de l’édition 2011 de Nikolai Vakhtin des “Textes Yupik Eskimo des années 1940”, a déclaré John DiCandeloro, archiviste du centre de langues.

Le livre est le compte rendu écrit des notes de terrain recueillies sur la péninsule russe de Chukotka à travers le détroit de Béring depuis l’Alaska dans les années 1940 par Ekaterina Rubtsova, qui a interrogé les habitants sur leur vie quotidienne et leur culture pour un récit historique.

Les œuvres ont ensuite été traduites et mises à disposition sur le site Web du centre de langues, que Holton a utilisé pour enquêter sur l’origine des textes mal traduits.

De nombreuses langues de la région sont liées mais avec des différences, tout comme l’anglais est lié au français ou à l’allemand mais n’est pas la même langue, a déclaré Holton.

Holton, qui a environ trois décennies d’expérience dans la documentation et la revitalisation des langues autochtones de l’Alaska, a fouillé les archives en ligne et a trouvé “coup après coup”, des mots extraits directement du travail russe et placés au hasard dans des documents FEMA.

“Ils ont clairement saisi les mots du document, puis les ont placés dans un ordre aléatoire et ont donné quelque chose qui ressemblait à Yup’ik mais qui n’avait aucun sens”, a-t-il déclaré, qualifiant le produit final de “salade de mots”.

Il a dit qu’il était offensant qu’une entreprise extérieure s’approprie les mots que les gens utilisaient il y a 80 ans pour commémorer leur vie.

“Ce sont les grands-parents et les arrière-grands-parents des gens qui sont les gardiens du savoir, qui sont des aînés, et leurs mots qu’ils ont écrits, s’attendant à ce que les gens apprennent, s’attendant à ce que les gens apprécient, viennent d’être bafoués”, a déclaré Holton.

KYUK Public Media à Bethel a d’abord signalé les erreurs de traduction.

“Nous n’excusons pas les traductions erronées et nous regrettons profondément tout inconvénient que cela a causé à la communauté locale”, a déclaré Caroline Lee, PDG d’Accent on Languages, la société basée à Berkeley, en Californie, qui a produit les documents mal traduits. déclaration.

Elle a déclaré que l’entreprise rembourserait à la FEMA les 5 116 $ qu’elle avait reçus pour les travaux et procéderait à un examen interne pour s’assurer que cela ne se reproduise plus.

Lee n’a pas répondu aux questions de suivi, notamment sur la manière dont les traductions erronées se sont produites.

Mark Thiessen, Associated Press