Des photos secrètes de la Nuit de cristal montrent le rôle d’officiers nazis dans l’attaque de propriétés juives

L’album photo offre un aperçu, à travers les yeux de deux photographes nazis, de ce qui s’est passé dans la nuit du 9 novembre 1938, lorsque des foules antisémites à travers l’Allemagne, l’Autriche et une partie de la Tchécoslovaquie se sont abattues sur les Juifs et les propriétés juives dans une vague sans précédent de Violence orchestrée par les nazis.

Le pogrom de novembre, connu sous le nom de Kristallnacht en raison des éclats de verre dans les rues après les attentats, a marqué une intensification de l’oppression antisémite sous le régime nazi et représente pour de nombreux historiens le début de l’Holocauste lui-même.

Les images montrent des membres en uniforme des organisations paramilitaires nazies SS et SA participant activement à la violence – allumant des incendies, vandalisant des maisons et humiliant des habitants.

“Bien que je pense que de nombreuses images de Kristallnacht sont bouleversantes et dérangeantes, je pense que celles-ci le sont particulièrement. Parce qu’ils sont cruels », a déclaré l’historien Toby Simpson, directeur de la Wiener Holocaust Library, au Washington Post.

“Elles sont différentes des autres images que j’ai vues de la nuit de cristal”, a-t-il dit, ajoutant que d’autres photographies de la nuit ont tendance à éviter de montrer directement la complicité des responsables nazis. « Dans un certain sens, cela ne convenait pas à la propagande nazie de photographier des gens en uniforme SA en train de commettre des crimes. Ce n’était pas nécessairement les images que les nazis voulaient dépeindre.

On ne sait pas comment les photographies, prises tout au long de cette nuit lors des attentats de Nuremberg et de la ville voisine de Fürth, sont entrées en possession d’un soldat américain qui servait dans le département de contre-espionnage de l’armée américaine en Allemagne. Il n’a jamais parlé de ce dont il a été témoin, selon sa fille Ann Leifer, qui a découvert l’album photo après sa mort lors du nettoyage de sa maison américaine, où la collection était restée invisible pendant des décennies.

Selon les historiens, les photographies offrent de rares preuves visuelles de la complicité directe d’officiers nazis en uniforme dans les pogroms antisémites, ce qui est rarement filmé et nié par les nazis à l’époque.

Les archives montrent une femme surprise dans son lit, des soldats SS confisquant des piles de livres et les restes brisés d’entreprises juives, entre autres scènes de chaos et de violence de cette nuit-là.

Les responsables de Yad Vashem affirment que les images sont rares et que les scènes représentées sont représentatives d’une grande partie des attaques qui se sont produites à travers l’Allemagne et l’Autriche pendant les émeutes.

“Nous pouvons voir à partir de la nature extrêmement rapprochée de ces photos que les photographes faisaient partie intégrante de l’événement représenté. Les angles et la proximité avec les auteurs semblent indiquer un objectif clair, documenter les événements qui ont eu lieu », a déclaré Jonathan Matthews, responsable des archives photographiques de Yad Vashem, dans un communiqué de presse. “Tout cela sert de preuve supplémentaire que cela a été dicté d’en haut et n’était pas un événement spontané d’un public enragé, alors qu’ils tentaient de faire apparaître ces pogroms.”

D’autres images historiques existent d’hommes sud-africains participant à la Nuit de cristal en affichant des affiches anti-juives ou en regardant la violence se dérouler – mais il est rare de voir des images de nazis en uniforme tenant eux-mêmes des piles de livres pillés et terrorisant les femmes.

Selon Yad Vashem, certaines des images montrent des victimes juives blessées. Dans l’une d’elles, on peut voir des soldats SS allemands confisquer des piles de livres profanes et religieux – vraisemblablement, selon les archivistes du mémorial, pour les brûler.

Outre les maisons saccagées, dans certains cas par les voisins et les connaissances des victimes, des milliers de commerces juifs ont été incendiés, 267 synagogues détruites et des dizaines de personnes tuées. Quelque 30 000 Juifs ont été arrêtés cette nuit-là et envoyés dans des camps de concentration.