Des photos satellites révèlent les défenses désespérées des dents de dragon de Poutine comme le mur de l’Atlantique d’Hitler avant l’offensive ukrainienne

Des images SATELLITE ont révélé les défenses désespérées des dents de dragon de Vladimir Poutine alors qu’il se prépare à une contre-offensive ukrainienne.

Les fortifications archaïques apparentées au mur de l’Atlantique d’Hitler ont été capturées par l’agence de renseignement Maxar alors que Kiev prépare ses troupes à récupérer ses terres.

7 Une plage de Crimée est parsemée de dents de dragon Crédit : Maxar, 12 mars 2023

7 Des fossés antichars ont été creusés près de Tokmak Crédit : Ria Navosti

7 Des lignes défensives sont visibles au nord de la ville, qui bloquent une route stratégique vers la Crimée Crédit : BBC

7 Tranchées circulaires près de Marioupol Crédit : Planet Labs, PBC 3 mai 2023

Les images montraient une plage jonchée de blocs de béton, des régions avec des lignes défensives creusées et des routes principales bordées de fossés antichars.

De près, des dents de dragon ont été vues – qui sont des obstacles antichars pyramidaux utilisés pour entraver le mouvement des machines de guerre.

Ils ont été utilisés pour la première fois pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment par les nazis alors qu’ils tentaient de barricader la côte nord de l’Europe avec le mur de l’Atlantique d’Hitler.

Cependant, après des années de travail et un prix équivalent à 200 milliards de dollars en argent d’aujourd’hui, les fortifications ont été percées en une matinée de 1944.

Néanmoins, une enquête de la BBC a identifié des images clés indiquant que la Russie utilisait des outils similaires avant une poussée significative de l’Ukraine.

Le rapport affirme que la plupart des fortifications ont commencé la construction en octobre 2022.

Une image satellite du 12 mars a montré la côte ouest de 15 milles de la Crimée parsemée de dents de dragon.

Derrière eux, une ligne de tranchées creusées par les troupes russes était visible ainsi que plusieurs bunkers.

Une autre vue à vol d’oiseau de la ville méridionale de Tokmak a montré que la zone stratégique avait fait l’objet de fouilles massives.

La ville se trouve sur une route clé que les forces ukrainiennes pourraient utiliser pour couper la Crimée des autres territoires sous contrôle russe.

Une autre photo en gros plan semble montrer un fossé antichar dans la même zone.

Il est possible de dissimuler des mines dans ces lignes défensives, a-t-on rapporté.

Une image montrait une ligne de fossés et de tranchées antichars qui longeaient une autoroute de 22 milles, à l’ouest de Tokmak.

La route principale est stratégiquement importante et relie Melitopol sous contrôle russe à Kharkiv, a-t-on rapporté.

Si les troupes ukrainiennes empruntent cette route, elles pourraient être ciblées par l’artillerie lourde russe derrière les défenses, a déclaré un expert.

Enfin, des tranchées circulaires près de Marioupol étaient également visibles.

Le groupe d’images arrive alors que les troupes ukrainiennes sont prêtes à utiliser leurs nouvelles armes occidentales brillantes, selon les meilleurs experts militaires.

De braves soldats ont tenu la ligne contre l’invasion tordue de Poutine – endurant pendant des mois certains des combats les plus sanglants de la guerre dans des batailles brutales et rapprochées de style guerre de tranchées.

Mais les dirigeants ukrainiens ont été clairs, ils considèrent ces combats à forte attrition comme un prix à payer alors qu’ils se préparent pour leur contre-offensive.

Derrière la ligne de front, une nouvelle vague de troupes déterminées à protéger leur patrie s’entraîne avec des armes occidentales.

Le général Hodges a déclaré à The Sun Online qu’il pensait que l’Ukraine deviendrait grande – et concentrerait ses efforts pour enfin reprendre la Crimée, qui est aux mains des Russes depuis 2014.

Il a déclaré à The Sun Online : « L’Ukraine pourrait tuer tous les soldats russes à moins de 200 miles de Bakhmut et cela ne changerait pas la situation stratégique. »

« La clé est de gagner la Crimée – ce sera le terrain décisif. Une fois la Crimée libérée, c’est fini, ça change tout.

« L’Ukraine sait qu’elle ne sera jamais en sécurité sans reprendre la Crimée. »

Avec la vaste expérience militaire de Hodges, il pense que l’offensive se concentrera sur l’isolement de la péninsule de Crimée annexée en coupant le pont terrestre des zones partiellement contrôlées par la Russie dans le sud de l’Ukraine.

« Il visera à briser ce pont terrestre et plus d’armes de précision pour atteindre des cibles et rendre la péninsule intenable pour les forces russes », a-t-il expliqué.

Selon lui, cet assaut impliquera de frapper les bases aériennes russes, des attaques ambitieuses contre la flotte russe de la mer Noire et de cibler la logistique et les centres de commandement profondément dans le territoire tenu par l’ennemi en Crimée.

« Quand cela aura du sens », a déclaré Hodges, ils pourraient « à nouveau » faire sauter le pont de Crimée – le pont préféré de Poutine qui a été attaqué en octobre dernier.

Les commandants ukrainiens sont présumés avoir soufflé dans le pont de Kertch de 3,2 milliards de livres sterling – un lien hautement symbolique entre le continent de Vlad et la Crimée annexée.

Le général Hodges affirme que l’offensive sera concentrée dans une zone étroite pour percer les lignes russes bien creusées.

« Je pense que l’Ukraine choisira un ou deux endroits pour concentrer son attaque sur un front étroit de quelques kilomètres de large et pénétrer à travers les lignes de front fortifiées en utilisant des chars, de l’infanterie mécanisée, des ingénieurs et de l’artillerie.

Il a poursuivi: « Ils utiliseront leur force aérienne pour les couvrir et il y aura une activité dans la zone arrière russe par les forces spéciales et les partisans pour les empêcher de réagir. [to the attack].”

Quand cela pourrait-il arriver ? « Cela n’allait jamais être une offensive de printemps », a-t-il déclaré.

« Ils ont été occupés à s’entraîner, à s’entraîner et à protéger soigneusement les informations – ils attendent les bonnes conditions pour la capacité du trafic – attendant sur le terrain pour pouvoir soutenir l’attaque », a-t-il spéculé.

7 Une ligne de fossés antichar longe l’autoroute E105 près de Tokmak Crédit : Planet Labs, PBC 3 mai 2023

7 Dents de dragon utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne Crédit : Alamy