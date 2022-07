Des photos satellites montrent des niveaux d’eau du lac Mead dangereusement bas

En 2000, le lac Mead était rempli d’eau profonde bleu nuit qui inondait les berges des rivières qui l’alimentaient. Mais 20 ans plus tard, il a considérablement diminué. Et ses bassins sont également plus clairs, presque bleu sarcelle par endroits, signe d’eaux de plus en plus peu profondes reliées par des canyons extraordinairement maigres.

Dans de nouvelles images de ce mois-ci, le lac est maintenant encerclé par un rivage plissé et une ombre blanche, le soi-disant anneau de baignoire, des restes de sels et de minéraux laissés sur les parois du canyon par le recul de l’eau.

“Ces réservoirs étaient incroyablement pleins il y a 20 ans”, a déclaré Jennifer Pitt, directrice du programme du fleuve Colorado pour la National Audubon Society, faisant référence au lac Mead et au lac Powell, les deux grands réservoirs du fleuve Colorado. Les faibles niveaux du lac Mead indiquent des niveaux dangereusement bas dans tout le bassin du fleuve Colorado. Maintenant, le bassin “se trouve dangereusement proche d’une situation de jour zéro”, a déclaré Mme Pitt, faisant référence au point auquel le réservoir s’assèche.