Des photos satellites montrent des dommages à la prison iranienne au milieu des manifestations

Un incendie qui a brûlé une partie de la tristement célèbre prison d’Evin en Iran a endommagé l’un des plus grands bâtiments du complexe, selon des photos satellite analysées lundi, alors que les autorités ont augmenté le nombre de morts dans cet incident encore trouble, affirmant qu’au moins huit prisonniers ont été tués.

Ce qui s’est passé samedi soir à la prison – qui abrite à la fois des détenus condamnés pour des accusations criminelles et des prisonniers politiques détenus par les services de renseignement concurrents du pays – reste flou. Les vidéos en ligne prétendent montrer des scènes chaotiques avec une sirène de prison hurlant alors que les flammes s’élèvent du complexe, le crépitement apparent des coups de feu et les gens criant : “Mort au dictateur !”

L’incendie a éclaté alors que des manifestations anti-gouvernementales à l’échelle nationale déclenchées par la mort d’une jeune femme après avoir été détenue par la police des mœurs du pays sont entrées dans une cinquième semaine.

Les tensions en Iran se sont intensifiées à un point jamais vu depuis les manifestations de masse qui ont accompagné les manifestations du mouvement vert de 2009 dans le pays. Un incendie dans l’une des installations les plus surveillées de Téhéran pourrait augmenter les enjeux pour ceux qui continuent de se rassembler contre le gouvernement et le foulard obligatoire, ou hijab, pour les femmes après la mort de Mahsa Amini.

Des photos satellites prises dimanche par Planet Labs PBC et analysées par l’Associated Press montrent le toit en feu d’un grand bâtiment faisant partie de la section nord de la prison d’Evin.

L’Iran Prison Atlas, un projet du groupe de défense des droits United for Iran basé en Californie, qui collecte des données sur les prisons et les prisonniers iraniens, avait précédemment identifié les quartiers de la structure comme abritant des prisonniers condamnés pour fraude et vol – et non ceux détenus pour des accusations politiques. Cependant, l’Atlas des prisons iraniennes a averti que les quartiers avaient changé au fil des ans.

Le journal réformiste Etemad a cité lundi Mostafa Nili, un avocat de certains prisonniers politiques à Evin, qui a identifié l’une des zones touchées comme étant le quartier 8. Il a décrit les personnes incarcérées comme des prisonniers politiques purgeant des peines prononcées par les tribunaux et d’autres condamnés pour des raisons financières. des charges.

Il a également déclaré que des prisonniers politiques du quartier 4 de la prison avaient inhalé des gaz lacrymogènes lors de l’incident. L’agence de presse semi-officielle Tasnim a également déclaré que les quartiers 6 et 7 d’Evin avaient également subi des dommages. La télévision d’État iranienne a dépêché une équipe de tournage sur le site tôt dimanche matin, filmant un journaliste marchant dans une salle avec des prisonniers endormis dans des couchettes alors que les pompiers éteignaient les braises de l’incendie. La télévision a décrit l’incendie comme ayant eu lieu dans un atelier de couture.

La justice iranienne a porté lundi à huit le nombre de morts dans l’incendie.

Les autorités ont accusé les “émeutiers” d’avoir mis le feu, bien qu’elles n’aient pas décrit les mesures qu’elles ont prises contre les prisonniers sur place. La vidéo de l’incendie prétend montrer des gens sur le toit du bâtiment, jetant d’abord du liquide sur les flammes. Des coups de feu apparents résonnent à travers d’autres vidéos, y compris ce qui semble être une sorte d’ordonnance lancée dans le complexe carcéral, suivie du bruit d’une explosion.

Au fur et à mesure que l’incendie grandissait, une vidéo comprend des voix criant : “Mort au dictateur !” Ce cri contre le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, est devenu courant la nuit à Téhéran au milieu des manifestations, même s’il comporte le risque d’une condamnation à mort devant un tribunal révolutionnaire à huis clos.

Les manifestations ont éclaté après l’indignation du public suite à la mort d’Amini, 22 ans, en garde à vue. Elle a été arrêtée par la police des mœurs iranienne à Téhéran pour avoir enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique. Le gouvernement iranien insiste sur le fait qu’Amini n’a pas été maltraitée en garde à vue, mais sa famille affirme que son corps présentait des ecchymoses et d’autres signes de coups après son arrestation.

La prison d’Evin, qui détient des détenus faisant l’objet d’accusations liées à la sécurité – y compris la double nationalité – a été accusée par des groupes de défense des droits d’avoir maltraité des détenus. L’établissement est connu depuis longtemps pour détenir des prisonniers politiques ainsi que des personnes ayant des liens avec l’Occident qui ont été utilisées par l’Iran comme monnaie d’échange dans les négociations internationales.

Pendant ce temps, les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne envisageaient d’imposer des sanctions aux responsables iraniens pour leur rôle présumé dans la répression des manifestations. Ils devaient accepter d’imposer des interdictions de voyager et des gels d’avoirs.

“Il est très important que nous sanctionnions ceux qui sont responsables des atrocités contre le peuple iranien, les jeunes qui manifestent pour leurs droits fondamentaux”, a déclaré le ministre danois des Affaires étrangères, Jeppe Kofod, aux journalistes à Luxembourg, appelant à “une position ferme, forte ici”. “

Le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, Jean Asselborn, a déclaré que l’UE “doit envoyer un signal indiquant que cela n’est pas acceptable”.

Plus tard, la ministre belge des Affaires étrangères Hadja Lahbib a déclaré que l’UE ciblerait 11 fonctionnaires et quatre “entités”, qui sont souvent des agences de sécurité, des ministères, des entreprises ou des banques. Elle n’a pas fourni de détails.

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré que l’UE “ne peut pas et ne fermera pas les yeux” sur la répression en Iran. Elle a déclaré que les ministres des Affaires étrangères du bloc “lanceront un nouveau train de sanctions spécifiques qui demandera des comptes aux responsables”.

La police de la moralité iranienne figurera sur la liste, a-t-elle déclaré, mais a refusé de dire combien d’individus et d’entités seront sanctionnés avant les décisions officielles.

“Il est également clair que, si ce régime continue de frapper sa population de cette manière, il y aura d’autres paquets de sanctions ciblées contre les responsables”, a-t-elle déclaré.