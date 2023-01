Des photos satellites effrayantes montrent des corps dans des parkings de crématoriums en Chine alors que le nombre de morts de Covid devrait « atteindre 25 000 par jour »

Des funérailles de DEUX minutes, des files d’attente nocturnes pour les créneaux de crémation et des incinérateurs qui explosent 24 heures sur 24 – la mort est une industrie en plein essor en Chine en ce moment.

Malgré les affirmations désespérées de l’État selon lesquelles Covid est sous contrôle, les images satellite révèlent que les services funéraires sont totalement débordés et que les corps se multiplient rapidement.

Des masses de sacs mortuaires sont exposées en raison d’une pénurie de congélateurs dans les salons funéraires et les crématoriums Crédit : Reuters

Les familles en deuil attendent de se débarrasser du corps d’un être cher alors que le gouvernement chinois s’efforce de nier que la crise s’aggrave Crédit : Reuters

Le parti au pouvoir en Chine a colporté la ligne officielle selon laquelle seulement une quarantaine de décès sont survenus depuis le 7 décembre – le jour où les restrictions brutales « zéro Covid » ont finalement été levées.

En réalité, le virus aéroporté a depuis ravagé sa population de 1,45 milliard de personnes qui souffrent d’une faible immunité naturelle en raison des politiques sévères de la Chine sur le Covid et de vaccins moins efficaces.

Depuis l’apparition du virus à Wuhan en 2019, le Parti communautaire chinois mène une bataille idéologique pour déclarer que son approche est supérieure à celle des démocraties occidentales.

Le résultat a été une sous-représentation prétendument pitoyable et systématique des cas et des décès de Covid enregistrés dans les données officielles.

Officiellement, la Chine affirme que seuls 5 272 décès de Covid sont survenus depuis le début de la pandémie.

La société mondiale d’analyse de la santé Airfinity estime que depuis le 1er décembre seulement, le nombre de décès de Covid a totalisé plus d’un demi-million.

Airfinity s’appuie sur les données des provinces régionales chinoises avant que le gouvernement ne restreigne sa définition officielle d’un décès par Covid.

Leurs recherches prédisent que les décès de Covid atteindront 25 000 par jour d’ici le 23 janvier.

Briser la toile de mensonges de la Chine est une collection d’images satellites récentes capturées par Maxar Technologies.

Les images montrent six villes réparties à travers la Chine, se concentrant sur les services funéraires et les sites de crématoriums.

Un salon funéraire à Tongzhou en périphérie de Pékin le 6 décembre Crédit : Maxar Technologies Le même site le 24 décembre montre une augmentation du nombre de véhicules et un parking nouvellement construit probablement construit pour répondre à la demande croissante Crédit : Maxar Technologies

Au salon funéraire Donglin à Chengdu, en Chine, une image prise en décembre 2021 montre un site relativement vide Crédit : Maxar Technologies

La même vue du 21 décembre 2022 montre un site bourré de véhicules, en particulier les camionnettes blanches utilisées comme corbillards pour transporter les corps en attente de crémation Crédit : Maxar Technologies

Ils exposent des preuves d’entrées percutées dans des salons funéraires, de files interminables de corbillards garés à l’extérieur et de la construction de nouveaux parkings pour faire face à la demande.

Cela trahit la véritable ampleur de la catastrophe, dans laquelle les familles endeuillées se bousculent désespérément pour enterrer leurs proches.

“Le téléphone n’a pratiquement pas arrêté de sonner”, a déclaré au Washington Post une réceptionniste épuisée d’un salon funéraire à Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine.

“Je travaille ici depuis six ans et ça n’a jamais été aussi chargé”, a-t-elle ajouté avant de raccrocher.

Shi, 27 ans, de Shanghai, a expliqué l’horrible épreuve qui a suivi la mort de son père de 60 ans de Covid en décembre, qui comprenait la garde de son corps pendant cinq jours car le salon funéraire était plein.

Il a attendu du jour au lendemain une place dans un crématorium, dont les membres de la famille étaient exclus, et on lui a dit qu’il devrait attendre un mois ou deux pour les cendres.

“Pour les familles ordinaires comme nous, c’est définitivement un coup dur”, a rapporté Shi au Washington Post.

La cause du décès de son père a été répertoriée comme “maladie sous-jacente” – un “mensonge flagrant” selon Shi.

En novembre, un durcissement des règles chinoises de Covid à la suite d’une nouvelle épidémie a déclenché une vague de troubles unique en une génération, sans précédent depuis les manifestations de Tiananmen en 1989.

Le président Xi Jinping a répondu de manière imprévisible par un revirement dramatique en abandonnant leurs mesures draconiennes, en ouvrant la société et en laissant Covid perdre sur une population non préparée.

Les résultats ont laissé le système de santé chinois faible et sous-financé prêt à éclater, avec un carnage dans les hôpitaux alors que les médecins et les infirmières tombent malades, les patients sont traités dans les couloirs et les ventilateurs s’épuisent.

Avant qu’il ne soit censuré, des millions de personnes ont regardé un clip circulant sur les réseaux sociaux d’un homme suppliant à genoux pour que son enfant soit soigné.

« Je suis aussi à genoux », répond le médecin. “Tout le monde attend, enfants et personnes âgées, vous n’êtes pas les seuls.”

La grande tromperie de la Chine continue de se fissurer alors que des célébrités et des personnalités publiques de premier plan sont victimes du virus.

En décembre, la star de l’opéra Chu Lanlan est décédée à 39 ans d’une “maladie” non révélée.

La star chinoise de la sitcom Gong Jintang est décédée le jour de l’An – sa cause de décès n’a pas encore été révélée.

Le célèbre illustrateur et dessinateur de la mascotte des Jeux Olympiques de Pékin 2008 serait mort d’un « gros rhume ».

Alors que les mensonges s’accumulent, la colère et la résistance se répandent en ligne, défiant les strictes censures de l’État.

Comme ce fut le cas lors du soulèvement de novembre, les informations franchissent le Grand Pare-feu chinois et tombent dans le domaine public.

Sina Weibo, l’équivalent chinois de Twitter, a interdit depuis décembre plus de 1000 utilisateurs qui ont ouvertement critiqué les politiques de santé de la Chine.

Et pourtant, des images, des vidéos et des histoires surgissent dans toute la Chine pour révéler la véritable ampleur des souffrances causées par la nouvelle épidémie.

Les internautes ont parlé de la douleur de devoir brûler la dépouille de leur être cher, tandis que des images et des vidéos exposent des tas de sacs mortuaires et des policiers gardant des crématoriums pour tenter de cacher le secret le plus sale de la Chine.

Les hôpitaux sont inondés de malades car les pharmacies manquent rapidement de médicaments Crédit : AFP