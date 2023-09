Des photos satellite révèlent l’étendue des inondations à Burning Man

Des dizaines de milliers de participants à Burning Man dans le désert de Black Rock au Nevada ont dû marcher péniblement sous la pluie et la boue vendredi dernier et le week-end dernier après une pluie inhabituelle dans la région.

Tempêtes hivernales et sécheresse en Californie | Terre extrême

Le Plage du Rocher Noir, où se déroulent les festivités chaque année, est une étendue plate qui a accueilli un lac préhistorique il y a plus de 15 000 ans. L’équivalent d’environ trois mois de pluie est tombé sur le désert, CBS News signalé. Le 1er septembre, jusqu’à 1 pouce (2,5 centimètres) de pluie est tombée sur cette zone. Cette région expériences environ 6 pouces (15,2 cm ) de pluie chacun année. Et parce que c’est plat, l’eau s’est accumulée dans la zone, créant une boue épaisse dans laquelle il était difficile de se déplacer.

Participants postés vidéos en ligne montrant à quoi ressemblait la région avant et après la pluie. Récemment publié s Des images satellites montrent comment l’eau s’est accumulée dans le désert, créant les conditions difficiles qui ont fait la une des journaux le week-end dernier. Deux photos du Spectroradiomètre imageur à résolution moyenne (MODIS) sur la NASA Terre le satellite montre la région avant et après l’arrivée des pluies . La première image, présentée ci-dessous, montre le désert de sable le 26 août.

La deuxième image montre l’eau de pluie accumulée le 4 septembre. La photo suivante met en évidence le sol saturé, l’eau de pluie et les lacs avec des nuances de bleu.

Une autre image satellite montre à quel point le sol était devenu sombre après la pluie. « Les zones sombres sont probablement de la boue ou des zones où la surface est saturée d’eau. L’image a été acquise avec le Imageur terrestre opérationnel-2 (OLI-2) sur Landsat9», selon Observatoire de la Terre de la NASA.

Les gens se sont tournés vers les réseaux sociaux pour discuter des liens potentiels entre le changement climatique et les précipitations inhabituelles dans le désert pendant l’événement. Le climatologue Daniel Swain a expliqué dans un fil de discussion sur X, anciennement Twitter : qu’il y a un aspect climatique, mais qu’un événement emporté par les eaux était très important sur le plan climatique. préoccupations connexes. « Est-ce plausible ? Oui, probablement : les averses les plus fortes augmentent presque partout dans un climat qui se réchauffe », a-t-il déclaré. tweeté le week-end dernier.

Et même si la plupart des dizaines de milliers de participants se sont bien reposés malgré la météo inhabituelle, un participant est décédé lors de la tempête de la semaine dernière. Leon Reece, 32 ans, a été retrouvé inconscient vendredi soir alors que le désert subissait de fortes pluies, selon The Daily Beast. signalé. Les autorités ont hésité à associer sa mort aux conditions météorologiques, mais ont déclaré plus tard que la pluie avait en fait retardé les efforts d’envoi d’aide.

Vous voulez plus d’histoires sur le climat et l’environnement ? Consultez les guides Earther pour décarboner votre maison, se désengager des combustibles fossiles, préparer un sac de catastropheet surmonter la peur climatique. Et ne manquez pas notre couverture du dernier rapport climatique du GIECl’avenir de élimination du dioxyde de carboneet les faits non écolavés sur bioplastiques et recyclage du plastique.