Des photos satellite analysées par AP montrent un axe de poussée israélienne plus tôt cette semaine dans la bande de Gaza

DUBAI, Émirats arabes unis — DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) — Les troupes israéliennes ont pénétré dans la ville de Gaza le long d’une route côtière clé de la mer Méditerranée dans le cadre de leur guerre contre le Hamas, selon des images satellite du début de la semaine analysées sur Jeudi par Associated Press.

Les images de lundi de Planet Labs PBC montrent un paysage lunaire de cratères d’impact résultant de frappes de missiles et de fumée s’élevant au-dessus de la partie nord de la ville de Gaza, la plus grande zone urbaine du territoire assiégé. Les images montrent également les positions antérieures des chars et des véhicules blindés de transport de troupes israéliens sur l’un des trois axes d’attaque utilisés pour couper la ville du reste de la bande de Gaza.

La ville a vu des centaines de milliers de personnes fuir après un mois de guerre depuis l’incursion sans précédent du Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre, qui a tué quelque 1 400 personnes.

Cet assaut a déclenché une campagne de frappes aériennes et l’offensive militaire israélienne dans la bande de Gaza qui a jusqu’à présent tué plus de 10 500 personnes – dont les deux tiers étaient des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé de l’enclave dirigée par le Hamas.

Planet Labs a commencé à retarder la diffusion d’images provenant d’Israël et des territoires palestiniens au milieu de la guerre, car il a reconnu ses inquiétudes concernant « le potentiel d’utilisation abusive et abusive » de ses images, a déclaré Will Marshall, co-fondateur et PDG de San. Entreprise basée à Francisco.

« Planet continue de mettre les données d’observation de la Terre de Gaza à la disposition de ses clients, y compris des médias et des organisations humanitaires, conformément à notre engagement en faveur de la transparence et de la responsabilité », a déclaré Marshall en réponse aux questions de l’AP avant la publication des images de lundi. “Planet ne modifie pas les images et nous n’avons reçu aucune demande de censure des images.”

L’AP dispose d’un abonnement pour accéder aux images de Planet Labs afin de faciliter ses reportages dans le monde entier et distribue ces photos à ses abonnés et membres.

Les images de lundi montrent les forces israéliennes à environ un kilomètre au nord du camp de réfugiés de Shati, un quartier dense adjacent au centre de la ville de Gaza. Shati abrite des familles palestiniennes qui ont fui ou ont été chassées de ce qui est aujourd’hui Israël pendant la guerre de 1948 qui a entouré sa création.

Leur position correspond à ce que des témoins de la ville de Gaza ont déclaré à l’AP, dont les reporters continuent de travailler dans la bande de Gaza. Mercredi, un témoin a déclaré à l’AP avoir vu des soldats israéliens combattre le Hamas près de l’hôpital Shifa, situé à environ 3 kilomètres de la position tenue par les forces israéliennes lundi.

Les images diffusées cette semaine par le Hamas montrant ses militants engagés dans des combats de rue avec les forces israéliennes correspondent aux caractéristiques de la partie nord de la bande de Gaza. Les images diffusées par l’armée israélienne ont fait de même.

L’armée israélienne a refusé de commenter à l’AP les images satellite et sa stratégie dans la bande de Gaza.

Après avoir ordonné aux civils de quitter la ville de Gaza, les soldats israéliens se sont déplacés vers la ville de Gaza à partir de trois positions.

Ils traversent la limite sud de la ville jusqu’à la mer Méditerranée. Pendant ce temps, deux autres forces sont arrivées depuis le nord, avec des forces autour de Beit Hanoun à l’est et des forces visibles sur les images satellite le long de la Méditerranée, à l’ouest, selon l’Institut pour l’étude de la guerre, basé à Washington.

De telles « opérations de nettoyage prennent souvent des semaines, voire des mois », a indiqué l’Institut.

Les photos satellite montrent plus d’une demi-douzaine de chars et de véhicules blindés israéliens circulant lundi dans la rue Ahmed Orabi, une route côtière de la Méditerranée qui abrite également une bande d’hôtels et de restaurants. Une mosquée au bord de la rue est vue en ruines.

Une vingtaine d’autres véhicules juste au nord sur un site servent probablement de base d’opérations avancée pour les forces israéliennes, montrent les photos. À quelques centaines de mètres de là, plus de trois douzaines de cratères d’impact peuvent être vus, probablement le résultat d’un précédent barrage de tirs intense par Israël pour dégager la zone pour ses troupes.

Des incendies brûlants et des bâtiments détruits peuvent être vus dans toute la ville de Gaza.

Les journalistes en dehors de la ville ne pouvant pas entrer dans la ville, il reste difficile de recueillir des informations indépendantes sur ce qui se passe. Outre les vidéos et les images diffusées sur les réseaux sociaux, l’offre croissante d’images satellite provenant d’entreprises commerciales est devenue de plus en plus précieuse pour rendre compte des zones et des pays fermés.

Ces entreprises peuvent prendre des images très détaillées qui rivalisent avec celles qui étaient autrefois réservées à quelques pays. Airbus et Maxar Technologies, basée au Colorado, ont également fourni des images aux journalistes pendant la guerre entre Israël et le Hamas. Les deux sociétés n’ont pas répondu à une demande de commentaires.

Auparavant, une loi américaine de 1996, connue sous le nom d’Amendement Kyl-Bingaman, interdisait aux entreprises américaines de diffuser des images satellite à haute résolution d’Israël au-delà de ce qui était commercialement disponible à l’étranger. Mais à mesure que les entreprises commerciales ont lancé dans l’espace des satellites à plus haute résolution, ces images sont devenues plus largement disponibles.

Ces images nouvellement disponibles ont déjà été utilisées dans des reportages sur Israël. L’AP, s’appuyant sur de telles images, a rapporté en 2021 qu’une installation nucléaire israélienne secrète, au centre du programme d’armes atomiques non déclaré du pays, faisait l’objet de ce qui semble être son plus grand projet de construction depuis des décennies. Ce travail semble se poursuivre encore aujourd’hui.