Des photos récemment découvertes montrent de près la nuit de cristal nazie

JERUSALEM (AP) – Des images déchirantes et inédites du pogrom de Kristallnacht de 1938 contre des Juifs allemands et autrichiens ont fait surface dans une collection de photographies donnée au mémorial israélien de Yad Vashem, a annoncé mercredi l’organisation.

L’une montre une foule d’hommes et de femmes allemands d’âge moyen, souriants et bien habillés, debout avec désinvolture alors qu’un officier nazi brise la vitrine d’un magasin. Dans un autre, des chemises brunes transportent des tas de livres juifs, vraisemblablement destinés à être brûlés. Une autre image montre un officier nazi éclaboussant de l’essence sur les bancs d’une synagogue avant qu’elle ne soit incendiée.

Yad Vashem – Le World Holocaust Remembrance Center a publié les photographies du 84e anniversaire du pogrom de novembre, également connu sous le nom de Kristallnacht, ou “La nuit du verre brisé”. Des foules d’Allemands et d’Autrichiens ont attaqué, pillé et incendié des boutiques et des maisons juives, détruit 1 400 synagogues, tué 92 Juifs et envoyé 30 000 autres dans des camps de concentration.

La violence est largement considérée comme un point de départ de l’Holocauste, au cours duquel l’Allemagne nazie a assassiné 6 millions de Juifs.

Jonathan Matthews, responsable des archives photographiques de Yad Vashem, a déclaré que les photos dissipaient un mythe nazi selon lequel les attaques étaient “une explosion spontanée de violence” plutôt qu’un pogrom orchestré par l’État. Des pompiers, des officiers de la police spéciale SS et des membres du grand public sont tous vus sur les photos participant à la Kristallnacht. Les photographes eux-mêmes faisaient partie intégrante des événements.

Matthews a déclaré qu’il s’agissait des premières photos à sa connaissance représentant des actions se déroulant à l’intérieur, car “la plupart des images que nous avons de Kristallnacht sont des images de l’extérieur”. Dans l’ensemble, dit-il, les photos « vous donnent une image beaucoup plus intime de ce qui se passe ».

Les photos ont été prises par des photographes nazis lors du pogrom de la ville de Nuremberg et de la ville voisine de Fuerth. Ils se sont retrouvés en la possession d’un militaire juif américain qui a servi en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale – comment, précisément est incertain, il n’en a jamais parlé à sa famille.

Ses descendants, qui ont refusé de donner son nom, ont fait don de l’album à Yad Vashem dans le cadre des efforts de l’institution pour collecter des objets de l’époque de l’Holocauste conservés par les survivants et leurs familles.

Yad Vashem a déclaré que les photos aident à démontrer comment le public allemand était conscient de ce qui se passait et que la violence faisait partie d’un pogrom méticuleusement coordonné mené par les autorités nazies. Ils ont même fait venir des photographes pour documenter les atrocités.

Le président de Yad Vashem, Dani Dayan, a déclaré que les photos “serviront de témoins éternels longtemps après que les survivants ne seront plus là pour témoigner de leurs propres expériences”.

The Associated Press