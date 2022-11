Des photos récemment découvertes montrent de près la nuit de cristal nazie

L’une montre une foule d’hommes et de femmes allemands d’âge moyen, souriants et bien habillés, debout avec désinvolture alors qu’un officier nazi brise la vitrine d’un magasin. Dans un autre, des chemises brunes transportent des tas de livres juifs, vraisemblablement destinés à être brûlés. Une autre image montre un officier nazi éclaboussant de l’essence sur les bancs d’une synagogue avant qu’elle ne soit incendiée.

JÉRUSALEM – Des images poignantes et inédites du pogrom de la nuit de cristal de 1938 contre des juifs allemands et autrichiens ont fait surface dans une collection de photographies donnée au mémorial israélien de Yad Vashem, a annoncé mercredi l’organisation.

Yad Vashem – Le World Holocaust Remembrance Center a publié les photographies du 84e anniversaire du pogrom de novembre, également connu sous le nom de Kristallnacht, ou “La nuit du verre brisé”. Des foules d’Allemands et d’Autrichiens ont attaqué, pillé et incendié des boutiques et des maisons juives, détruit 1 400 synagogues, tué 92 Juifs et envoyé 30 000 autres dans des camps de concentration.