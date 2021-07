Des photos poignantes montrent une hyène affamée portant une TÊTE de zèbre coupée dans sa bouche

C’est le moment effrayant où une hyène émerge des buissons tenant la tête d’un zèbre coupée.

Dans une image, une hyène tachetée est couverte de sang et semble usée tout en tenant la tête décapitée d’un zèbre dans sa bouche.

Une hyène tachetée portant la tête décapitée d’un zèbre dans sa bouche

Les images ont été capturées dans le parc national Kruger en Afrique du Sud

Dans une autre image, quatre hyènes affamées de 132 livres clamaient près de la tête du zèbre de 88 livres alors qu’un de ses clans s’y accrochait.

Les images sanglantes ont été prises par le propriétaire du parc national Louis Kruger, 63 ans, de Pretoria, en Afrique du Sud, qui a capturé l’alimentation vicieuse dans le parc national Kruger du pays à 49 pieds de distance.

Louis a capturé le moment sanglant à l’aide d’un appareil photo Canon 7D MKII avec un objectif Canon EPF 500 mm.

« J’étais en route l’après-midi autour du parc national Kruger, où nous sommes tombés sur un point d’eau et avons décidé d’y passer du temps », a déclaré Louis.

« Après environ deux heures, nous avons entendu des hyènes dans un buisson voisin et après un certain temps, elles sont sorties en courant avec une tête de zèbre ensanglantée et décapitée.

«Il y avait quatre hyènes au total et je pense que le clan des hyènes a dû chasser le zèbre innocent alors qu’il se trouvait dans le buisson dense.

« Bien que nous n’ayons pas été témoins de l’attaque, j’étais très heureux d’avoir capturé ce moment car c’était une observation tout à fait unique.

« Je pense que les photos ont eu lieu sous le soleil de fin d’après-midi, cela ajoute une autre dimension aux images qui montrent vraiment le côté sanglant de la nature. »

Les zèbres des plaines sont originaires d’Afrique orientale et australe et vivent généralement dans des prairies et des forêts sans arbres.

Ils peuvent atteindre jusqu’à quatre pieds à leur taille adulte et brouter l’herbe, ainsi que les feuilles et les tiges.

Une hyène attrape la tête du zèbre pendant que d’autres regardent Crédit : mediadrumworld.com/@kruger1866

Louis Kruger a capturé le moment à l’aide d’un appareil photo Canon 7D MKII Crédit : mediadrumworld.com/@kruger1866

Les hyènes tachetées sont originaires d’Afrique subsaharienne et sont également connues sous le nom de « hyène qui rit » en raison de leur appel lorsqu’elles attaquent d’autres proies.

À pleine taille adulte, ils peuvent atteindre jusqu’à 170 livres et cinq pieds de hauteur et se nourrissent généralement de n’importe quel animal sur lequel ils peuvent mettre la main.

Cela survient alors qu’un photographe de Leeds a capturé un lion de 500 livres regardant des carcasses d’animaux utilisées pour nourrir sa fierté.

Simon Needham a capturé l’incroyable moment Lion King-esque alors qu’il visitait la réserve faunique de conservation GG et le sanctuaire du lion en Afrique du Sud.

Il a déclaré : « J’avais été invité par GG Conservation à générer du contenu marketing pour eux.

« À leur emplacement, ils ont une cour à os où toutes les carcasses d’animaux sont prises une fois que le lion a fini de manger.

« Un matin, j’ai décidé de m’y accrocher et j’ai eu la chance d’attraper un grand lion mâle alors qu’il se tenait au sommet de la colline d’os surplombant son pays.

«Il n’est resté là qu’une minute environ, mais j’ai eu la chance d’obtenir quelques coups avant qu’il ne passe à autre chose.

Un lion se dresse fièrement au sommet d’une colline de carcasses d’animaux utilisées pour nourrir la fierté Crédit : MDrum

Le photographe Simon Needham a déclaré qu’il avait « la chance d’attraper un grand lion mâle alors qu’il se tenait au sommet de la colline des os surplombant sa terre » Crédit : MDrum

«Ce fut un moment très excitant et je ne pouvais que rêver avant d’y aller ce matin-là.

« Je vois des gens interpréter l’image de plusieurs manières, mais je la vois comme le fier roi lion arpentant sa terre. »

Les lions chassent généralement des proies de taille moyenne telles que les antilopes et les zèbres.