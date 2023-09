Des photos obsédantes d’un alligator de 14 pieds vu portant un corps humain dans sa bouche en Floride alors que des spectateurs horrifiés regardent

Des photos TERRIFANTES ont montré un alligator de près de 14 pieds qui a été aperçu portant un corps humain adulte dans sa bouche en Floride.

Les autorités se sont précipitées vers un parc public de Largo, à seulement 30 minutes de Tampa, pour sauver les restes et enquêter sur ce qui s’est passé vendredi.

Un corps humain sans vie a été retrouvé à côté d’un énorme alligator de 14 pieds dans un parc public de Floride Crédit : FOX 13 WTVT

Les autorités ont tué l’alligator et enquêtent pour savoir si c’est lui qui est à l’origine de sa mort. Crédit : FOX 13 WTVT

JaMarcus Bullard attendait un entretien d’embauche lorsqu’il a vu le corps et a couru vers les pompiers les plus proches. Crédit : FOX 13 WTVT

JaMarcus Bullard a déclaré qu’il cherchait du poisson en attendant un entretien d’embauche lorsqu’il a repéré l’alligator

« J’ai remarqué qu’il avait un corps dans la bouche, comme le bas du torse », a-t-il déclaré à WTVT, filiale de Fox.

« Alors, une fois que j’ai réalisé, j’ai couru directement vers les pompiers et je les ai récupérés. Ils ont confirmé qu’il y avait un corps. »

Vers 14 heures, Florida Fish and Wildlife est arrivé pour retirer l’alligator d’une voie navigable près de Ridgecrest Park afin de pouvoir récupérer le corps.

Le bureau du médecin légiste du comté de Pinellas procédera à une autopsie pour déterminer l’identité de l’individu et la cause du décès.

Le bureau du shérif du comté de Pinellas a déclaré dans un communiqué que le prédateur avait été tué sans cruauté.

Des images de drone montrent le corps sans vie de la créature sombre transporté dans un camion à plateau par plusieurs individus.

Vendredi, c’était la première fois que Bullard voyait un alligator dans la vraie vie, alors il se souvient avoir d’abord eu de la chance d’en voir un.

« Mais une fois que j’ai vu ce qu’il y avait, je me suis dit : « Est-ce que c’est un corps de mannequin ? », a-t-il dit.

« Il avait l’air pâle et blanc. »

Le rapport de Bullard a suscité une énorme réaction de la part de dizaines de responsables, y compris d’enquêteurs qui continuent de chercher des réponses.

Bullard a déclaré qu’il avait été secoué après avoir réalisé que le corps avait été retrouvé juste en face d’une école et d’un club de garçons et filles.

« Tout ce à quoi je pense, c’est à tous ces petits enfants qui vont à l’école juste derrière moi », a déclaré Bullard.

« Ils viennent par ici tous les jours. »

Une autre voisine, Jennifer Dean, a déclaré que les gens commençaient à se rassembler lorsqu’ils ont entendu plusieurs coups de feu retentir.

« Ça aurait pu être n’importe qui », a déclaré Dean.

Cette horrible découverte survient quelques mois seulement après qu’un autre alligator ait été découvert avec le corps d’un enfant en bas âge dans sa bouche à seulement 20 miles de là.

En mars, le corps de Taylen Mosley, âgé de deux ans, porté disparu, a été retrouvé par la police au bord du lac Majeur.

Les enquêteurs affirment que le père du garçon a poignardé sa mère Pashun Jeffery, 20 ans, plus de 100 fois dans leur appartement de Saint-Pétersbourg la veille de la découverte de Taylen.

La police a confirmé que l’enfant était mort noyé.

Mosley a plaidé non coupable de deux chefs d’accusation de meurtre au premier degré en lien avec ces décès.

Il a fallu plusieurs premiers intervenants pour charger la créature sans vie dans un camion à plateau. Crédit : FOX 13 WTVT

