Des photos montrent une nation en deuil alors que la reine Elizabeth II est inhumée

Les funérailles de la reine Elizabeth II de Grande-Bretagne ont eu lieu lundi à Londres, mettant fin à l’ère élisabéthaine du pays. Les funérailles d’État, auxquelles ont assisté des centaines de dignitaires mondiaux, marquent une cérémonie inédite au Royaume-Uni depuis des décennies.

Une congrégation d’environ 500 rois et reines, premiers ministres et présidents s’est réunie à Londres pour rendre hommage à la défunte reine, aux côtés du roi et de la reine consort et d’autres membres de la famille royale britannique. La monarque la plus ancienne de Grande-Bretagne est inhumée lundi, 11 jours après sa mort au château de Balmoral à l’âge de 96 ans.