Des photos montrent un rover chinois sur une surface martienne poussiéreuse et rocheuse

En plus de la mission sur Mars, l’ambitieux programme spatial chinois prévoit d’envoyer le premier équipage dans sa nouvelle station spatiale la semaine prochaine. Les trois membres d’équipage prévoient de rester trois mois sur la station de Tianhe, ou Heavenly Harmony, dépassant de loin la durée de toute mission chinoise précédente. Ils effectueront des sorties dans l’espace, des travaux de construction et d’entretien et réaliseront des expériences scientifiques.