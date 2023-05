Des photos montrent Poutine en train de regarder pendant le défilé annuel

Le défilé annuel du Jour de la Victoire de la Russie est en cours à Moscou avec des milliers de militaires et d’armes défilant devant le président russe Vladimir Poutine, ses hauts responsables militaires et ses alliés.

Le soleil a brillé à Moscou aujourd’hui pour l’événement marquant la victoire de l’Union soviétique sur l’Allemagne nazie en 1945. C’est l’un des jours les plus importants du calendrier public russe et l’occasion pour Moscou d’afficher sa pompe militaire, ainsi que son matériel militaire.

Le défilé du Jour de la Victoire voit Poutine et d’autres chefs d’État de pays alliés, ainsi que des militaires et des vétérans de la guerre, regarder des lanceurs de missiles massifs, des chars de combat et des troupes défiler sur la Place Rouge de la capitale.

Cette année devrait être une affaire moins importante, cependant, avec la guerre en cours en Ukraine impliquant une grande partie du personnel militaire russe et les problèmes de sécurité qui figurent en bonne place sur la liste de surveillance du Kremlin cette année, en particulier après une récente attaque de drone présumée contre le Kremlin.

Les défilés du Jour de la Victoire ont été annulés dans un certain nombre de régions et de villes de Russie en raison de ces problèmes de sécurité, et la démonstration aérienne traditionnelle n’a pas eu lieu à Moscou aujourd’hui. Néanmoins, plus de 10 000 personnes et 125 unités d’armes et d’équipements militaires auraient participé au défilé.

S’adressant à la foule lors de l’événement de cette année, Poutine a qualifié la guerre contre l’Ukraine de guerre pour la survie et l’avenir de la Russie, affirmant dans un discours qu’une « vraie guerre » était menée contre la Russie, un pays qui a lancé une invasion non provoquée de l’Ukraine il y a 15 mois. .

Voici un aperçu du défilé tel qu’il se déroule :