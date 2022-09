Des photos montrent l’impact catastrophique de l’ouragan Ian

L’ouragan Ian a frappé le sud-ouest de la Floride mercredi après-midi. L’ouragan de catégorie 4, l’une des plus grosses tempêtes à avoir jamais frappé les États-Unis, a traversé l’État d’un océan à l’autre.

Plus de 2 millions de personnes – environ un quart des clients des services publics de l’État – se sont retrouvées sans électricité. De graves inondations ont endommagé des maisons et bloqué des routes cruciales, laissant de nombreuses personnes prises au piège. Des vents atteignant 150 mph ont rasé des maisons et des entreprises. Au moins 12 personnes ont été confirmées mortes après le chemin catastrophique d’Ian à travers la Floride.

Fraîchement renforcé, Ian se dirige maintenant vers les Carolines. Il devrait toucher terre en Caroline du Sud vendredi, avec des vents atteignant 85 mph dans une “onde de tempête potentiellement mortelle”, selon le Centre national des ouragans.