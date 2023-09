Des photos montrent Kim Jong Un visitant une usine d’avions de combat sanctionnée en Russie, assis dans le cockpit de l’avion.

Le dictateur nord-coréen Kim Jong Un a été photographié vendredi assis dans le cockpit d’un avion de combat russe dans une usine appartenant à une société que le département du Trésor américain dit avoir sanctionnée pour « affaiblir la capacité de la Russie à poursuivre son attaque aérienne contre l’Ukraine ».

Kim, qui est entré en Russie en train mardi et a rencontré le président Vladimir Poutine le lendemain, est arrivé vendredi dans la ville russe de Komsomolsk-sur-l’Amour, à l’extrême est de la Russie, pour visiter l’usine aéronautique Youri Gagarine de Komsomolsk-sur-l’Amour, a rapporté Reuters. Selon l’agence de presse officielle TASS, l’usine fait partie de la United Aircraft Corporation.

« Nous avons montré l’une de nos principales usines aéronautiques au leader de [North Korea] », a déclaré le vice-Premier ministre russe Denis Manturov, qui aurait accompagné Kim à l’installation, cité par Associated Press. « Nous voyons un potentiel de coopération dans la construction aéronautique et dans d’autres industries, ce qui est particulièrement important pour résoudre nos pays. » tâche de parvenir à la souveraineté technologique. »

Le département du Trésor américain a annoncé en juin dernier avoir sanctionné la United Aircraft Corporation dans l’espoir d’affaiblir « la capacité de la Russie à poursuivre son attaque aérienne contre l’Ukraine ».

POUTINE A « ACCEPTÉ » L’INVITATION DE KIM JONG UN EN CORÉE DU NORD, DIT LES MÉDIAS D’ÉTAT

« L’UAC et ses filiales et entités affiliées (…) sont essentielles à la capacité de l’armée russe à acquérir, entretenir et remplacer des avions et du matériel connexe », avait alors déclaré le département. « L’UAC a été créée en 2006 par décret du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, récemment sanctionné par les États-Unis, pour agir en tant que société holding pour les différents constructeurs aéronautiques russes.

« En tant qu’entreprises clés du complexe militaro-industriel russe, l’UAC et ses filiales développent, produisent, vendent, modernisent et réparent des avions militaires », a également indiqué le département du Trésor. « UAC comprend également les marques militaires bien connues Sukhoi et MiG. »

LA CORÉE DU SUD EXPRIME «UNE PROFONDE PRÉOCCUPATION ET UN REGRET» APRÈS LA RENCONTRE DE POUTINE ET KIM JONG UN EN RUSSIE

Le gouvernement russe a déclaré vendredi que Kim avait inspecté les ateliers d’assemblage où sont fabriqués les chasseurs Sukhoi Su-35 et Su-57, selon Reuters.

Il a ensuite été montré à la télévision d’État russe dans le cockpit de l’un des avions, avec un responsable russe expliquant ses capacités par l’intermédiaire d’un traducteur, a ajouté l’agence de presse.

La visite de Kim en Russie cette semaine a été critiquée, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères déclarant jeudi : « Nous exprimons notre profonde préoccupation et regrettons qu’en dépit des avertissements répétés de la communauté internationale, la Corée du Nord et la Russie aient discuté des questions de coopération militaire, y compris le développement de satellites. lors de leur sommet », selon l’AP.

Elizabeth Pritchett de Fox News a contribué à ce rapport.