Des photos montrent Kim Jong Un et sa fille inspectant un satellite d’espionnage militaire

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a examiné un satellite espion militaire fini, que son pays devrait lancer prochainement, lors d’une visite dans une installation aérospatiale où il a décrit la reconnaissance spatiale comme cruciale pour contrer les États-Unis et la Corée du Sud.

Lors de la visite de mardi, Kim a approuvé un « futur plan d’action » non spécifié dans les préparatifs du lancement du satellite, a annoncé mercredi l’Agence centrale de presse coréenne (KCNA). La Corée du Nord n’a pas divulgué de date cible pour le lancement, qui, selon certains analystes, pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines.

Ce lancement utiliserait la technologie des missiles à longue portée interdite par les résolutions antérieures du Conseil de sécurité de l’ONU, bien que les précédents essais de missiles et de roquettes aient démontré la capacité de la Corée du Nord à envoyer un satellite dans l’espace.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et sa fille Kim Ju Ae rencontrent des membres du Comité préparatoire de lancement de satellite non permanent à Pyongyang, en Corée du Nord, le 16 mai 2023, sur cette image publiée par l’agence de presse centrale coréenne de Corée du Nord le 17 mai 2023 . KCNA via Reuters

Il y a cependant plus de questions sur la capacité du satellite. Certains analystes sud-coréens affirment que le satellite présenté sur les photos des médias nord-coréens semble trop petit et grossièrement conçu pour prendre en charge des images haute résolution. Les photos publiées par les médias nord-coréens lors de lancements de missiles antérieurs étaient en basse résolution.

Les photos publiées par le journal Rodong Sinmun de la visite de mardi montrent Kim et sa fille – vêtus de blouses de laboratoire blanches – discutant avec des scientifiques à proximité d’un objet qui ressemblait au composant principal d’un satellite. Le journal n’a pas identifié l’objet, qui était entouré d’un périmètre de bureaucratie.

KCNA a déclaré que le satellite avait été jugé prêt à être chargé sur une fusée après que les scientifiques aient examiné l’assemblage de l’appareil et l’aient soumis à des tests pour confirmer s’il résisterait à l’environnement de l’espace.

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré que la Corée du Nord n’avait pas encore informé les autorités maritimes et de télécommunications internationales de tout projet de lancement. Il a déclaré qu’un lancement de satellite nord-coréen violerait diverses résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU interdisant au Nord tout lancement impliquant des technologies balistiques et « menacerait la paix et la stabilité régionales ».

« L’annonce du plan de lancement du satellite montre une fois de plus que le régime nord-coréen est préoccupé par la poursuite de ses provocations illégales tout en ignorant le sort de son peuple », a déclaré le ministère dans un communiqué, faisant référence à l’économie brisée de la Corée du Nord et à l’approfondissement de l’isolement international. .

La visite était la première apparition publique de Kim en un mois environ, après une précédente visite au centre aérospatial le 18 avril, alors que les médias d’État annonçaient que le satellite avait été construit.

Kim a déclaré que l’acquisition d’un satellite espion serait cruciale pour ses efforts visant à renforcer la défense du pays alors que « les impérialistes américains et les méchants fantoches (sud) coréens intensifient leurs mouvements de confrontation » contre le Nord, a déclaré KCNA.

Il faisait apparemment référence à l’expansion des exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud et aux discussions des alliés sur le renforcement de leurs stratégies de dissuasion nucléaire pour faire face aux menaces de la Corée du Nord, qui a testé une centaine de missiles depuis le début de 2022. .

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et sa fille Kim Ju Ae rencontrent des membres du Comité préparatoire de lancement de satellite non permanent à Pyongyang, en Corée du Nord, le 16 mai 2023, sur cette image publiée par l’agence de presse centrale coréenne de Corée du Nord le 17 mai 2023 . KCNA via Reuters

La prochaine étape des préparatifs de lancement de la Corée du Nord, ou du « plan d’action futur » mentionné par les médias d’État, pourrait être l’installation du satellite sur ce qui serait probablement une fusée spatiale à trois étages, a déclaré Kim Dong-yub, professeur à l’Université du Nord de Séoul. Études coréennes.

Selon le déroulement des préparatifs nord-coréens, le lancement pourrait avoir lieu dès la mi-juin, bien que Pyongyang puisse également planifier l’événement pour les anniversaires d’État majeurs qui tombent en juillet, septembre ou octobre, a déclaré le professeur.

Des images satellites commerciales récentes indiquent des activités de construction rapides à l’installation de lancement de fusées du nord-ouest de la Corée du Nord, où le pays a effectué un lancement de satellite pour la dernière fois en 2016, a déclaré lundi le site Internet 38 North, axé sur la Corée du Nord. Les activités comprennent la construction de la principale rampe de lancement de satellites de l’installation et des efforts possibles pour établir une nouvelle rampe de lancement au bord du site près de la mer, a déclaré 38 North dans son rapport.

Les satellites espions font partie d’une multitude de systèmes d’armes avancés que Kim Jong Un s’est engagé à développer. D’autres sur sa liste de souhaits incluent des missiles balistiques intercontinentaux à combustible solide, des sous-mariniers à propulsion nucléaire, des missiles hypersoniques et des missiles à têtes multiples.

La Corée du Nord a testé certaines de ces armes au cours des derniers mois, y compris son premier essai en vol d’un ICBM à combustible solide le mois dernier, mais les experts disent que le Nord pourrait avoir besoin de plus de temps et de percées technologiques pour rendre ces systèmes fonctionnels.

En réponse aux plans nord-coréens de lancement d’un satellite espion militaire, l’armée japonaise a ordonné le mois dernier aux troupes d’activer les intercepteurs de missiles et de se préparer à abattre les fragments du satellite qui pourraient tomber sur le territoire japonais.

La Corée du Nord a placé ses premier et deuxième satellites d’observation de la Terre en orbite en 2012 et 2016, mais des experts étrangers affirment qu’aucun des deux n’a transmis d’images à la Corée du Nord. Le Conseil de sécurité de l’ONU a émis des sanctions pour ces lancements.

La Corée du Nord a évité de nouvelles sanctions du Conseil de sécurité pour ses récents tests balistiques en 2022 et cette année alors que Moscou et Pékin continuent de bloquer les efforts menés par les États-Unis pour augmenter la pression sur Pyongyang, soulignant un fossé entre les membres permanents du conseil qui s’est creusé au cours de la guerre de la Russie contre Ukraine.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et sa fille Kim Ju Ae rencontrent des membres du Comité préparatoire de lancement de satellite non permanent à Pyongyang, en Corée du Nord, le 16 mai 2023, sur cette image publiée par l’agence de presse centrale coréenne de Corée du Nord le 17 mai 2023 . KCNA via Reuters