Des photos montrent des ogives iraniennes saisies lors d’un raid qui a laissé 2 Navy SEAL présumés morts

Des photos de l’opération du 11 janvier montrent le bateau impliqué et les pièces de missiles saisies à son bord pour tenter de contrecarrer les attaques de missiles des rebelles Houthis contre les navires de transport.

Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis, le Royaume-Uni et d’autres alliés ont lancé des frappes contre les Houthis en représailles, mais le groupe militant soutenu par l’Iran a continué d’attaquer des navires commerciaux.

Un boutre a été identifié et il a été estimé qu’il était en cours de contrebande. Photo de courtoisie des affaires publiques du Commandement central des États-Unis

“Quand on passe la nuit, tout devient plus compliqué”, a déclaré Lino Miani, béret vert à la retraite et plongeur de combat, à Jake Epstein de Business Insider.

Un ancien soldat des forces spéciales a qualifié des opérations comme celle menée en mer Rouge de « dangereuses » et de « complexes ».

Sous le couvert de la nuit, les SEAL se sont approchés du boutre à bord d’un vaisseau de combat rapide et ont grimpé sur l’échelle d’un navire pour retenir son équipage tout en fouillant dans ses cales des armes à destination du Yémen. Ils étaient appuyés par des hélicoptères et des drones volants.

Après avoir identifié que le boutre transportait une cargaison suspecte, les US Navy SEAL opérant depuis l’USS Lewis B. Puller ont mené une mission connue sous le nom de visite, d’arraisonnement, de perquisition et de saisie, ou VBSS.

Le boutre a été amené à côté de l’USS Lewis B. Puller et les matériaux d’armes conventionnelles avancées ont été déchargés. Photo de courtoisie des affaires publiques du Commandement central des États-Unis

Les équipes de recherche et de sauvetage n’ont pas réussi à récupérer les corps des SEAL disparus après avoir arpenté 21 000 milles carrés.

Dans un cas rare, deux SEAL de l’US Navy directement impliqués dans l’opération ont été portés disparus en mer : l’un des SEAL a glissé de l’échelle et son coéquipier a sauté pour le sauver. Ils étaient plus tard présumé mort dimanche après une recherche “exhaustive” de 10 jours.

Les marins ont gardé le boutre jusqu’à l’aube et ont effectué une fouille approfondie du navire avec l’aide de la Garde côtière américaine. Photo de courtoisie des affaires publiques du Commandement central des États-Unis

“Il est clair que l’Iran continue d’envoyer une aide meurtrière avancée aux Houthis”, a déclaré le général Michael E. Kurilla, commandant du CENTCOM. a déclaré dans un communiqué. “C’est encore un autre exemple de la façon dont l’Iran sème activement l’instabilité dans toute la région, en violation directe de la résolution de sécurité 2216 de l’ONU et du droit international.”

Suite à la saisie de la cargaison du boutre, le navire a été considéré comme « dangereux » et coulé par les Navy SEAL. La disposition des 14 membres d’équipage à bord est en cours de détermination.

Saisir les pièces de missiles de fabrication iranienne

Les colis ont été ouverts à bord du boutre et contenaient des armes conventionnelles avancées. Photo de courtoisie des affaires publiques du Commandement central des États-Unis

Parmi les armes saisies à bord figuraient des pièces de missiles balistiques et de missiles de croisière de fabrication iranienne, telles que des systèmes de propulsion, de guidage et des ogives pour missiles à moyenne portée et missiles de croisière antinavires. Des pièces de défense aérienne ont également été identifiées dans la cargaison du boutre.

L’analyse du CENTCOM a montré que les pièces du missile étaient du même type que celles utilisées lors des attaques contre les navires commerciaux en mer Rouge.

“Nous continuerons à travailler avec nos partenaires régionaux et internationaux pour dénoncer et interdire ces efforts et, à terme, rétablir la liberté de navigation”, a déclaré Kurilla.