Des photos montrent des inondations catastrophiques en Europe occidentale

De fortes pluies et des inondations ont fait des ravages dans certaines parties de l’Europe occidentale, les secouristes essayant actuellement d’empêcher d’autres dommages.

Le nombre de morts a dépassé les 150 samedi, selon les médias, ce chiffre devant augmenter à mesure que les eaux de crue reculent.

Certaines parties de la Suisse, du Luxembourg et des Pays-Bas ont été touchées, mais les inondations les plus graves se seraient produites en Allemagne et en Belgique.

Le comté allemand d’Ahrweiler dans l’État de Rhénanie-Palatinat est l’une des régions les plus touchées, avec la Rhénanie du Nord-Westphalie, l’État le plus peuplé du pays.

L’Organisation météorologique mondiale a déclaré vendredi que certaines parties de l’Europe occidentale avaient reçu jusqu’à deux mois de pluie en seulement deux jours.