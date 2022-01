Des photos montrent des écoliers ukrainiens apprenant les explosifs avant une éventuelle invasion russe

Des images ont émergé jeudi de policiers montrant des explosifs à des écoliers ukrainiens alors que les inquiétudes persistent quant à une éventuelle invasion militaire russe.

Les photos ont été prises à Kiev, la capitale du pays, lors d’une leçon de sécurité civile organisée par la police, selon l’Associated Press.

Ailleurs en Ukraine, des centaines de personnes ont rejoint une campagne sur les réseaux sociaux sous le hashtag #UkrainiansWillResist pour dénoncer la Russie.

Parmi les participants figurent des célébrités, des journalistes, des militants et des politiciens, la campagne devenant de plus en plus populaire de jour en jour, rapporte l’AP.

« Personne ne peut forcer les Ukrainiens à accepter l’ultimatum de Poutine. Il n’y aura pas de ‘paix’ sur les conditions de la Russie », aurait écrit Andrii Levus, l’initiateur de la campagne, sur sa page Facebook.

Les tensions ont monté en flèche ces dernières semaines, alors que les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN ont exprimé leur inquiétude qu’une accumulation de plus de 125 000 soldats russes près de l’Ukraine signale que Moscou envisageait d’envahir son ex-voisin soviétique. La Russie, quant à elle, nie avoir l’intention de le faire et a présenté une série d’exigences qui, selon elle, amélioreront la sécurité en Europe.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a suggéré jeudi que la Russie pourrait rester sur une « voie diplomatique » pendant les deux prochaines semaines après des entretiens à Paris avec des responsables de Moscou, d’Ukraine, de France et d’Allemagne.

« Rien n’a changé, c’est la mauvaise nouvelle », a déclaré Kuleba à Reuter comme l’a dit, ajoutant que « malheureusement, la plus grande demande de la Russie est que l’Ukraine s’engage directement dans des pourparlers avec des mandataires russes à Donetsk et Louhansk au lieu de négocier avec la Russie ».

« Cela n’arrivera pas, c’est une question de principe », a-t-il poursuivi.

Mais la « bonne nouvelle est que les conseillers ont convenu de se rencontrer à Berlin dans deux semaines, ce qui signifie que la Russie pour les deux prochaines semaines devrait rester sur la voie diplomatique », a déclaré Kuleba.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.