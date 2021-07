Des photos inédites de Priyanka Chopra assistant à la finale du simple féminin à Wimbledon avec Kate Middleton et le prince William deviennent VIRALES

De nombreuses personnalités de premier plan ont assisté à la finale du simple féminin de Wimbledon entre Ashleigh Barty et Karolina Pliskova, dont l’actrice Priyanka Chopra. Le duc et la duchesse de Cambridge, Kate Middleton et le prince William étaient également dans le public.

Les sommités du tennis Martina Navratilova et Billie Jean King étaient assises derrière Kate et William au premier rang. Les icônes hollywoodiennes Tom Cruise et Dame Maggie Smith étaient également présentes.

(Priyanka Chopra riant en profitant du match Crédits photo : Jerryxmimi)

(Priyanka Chopra était assise dans les tribunes accompagnant Kate Middleton et le prince William Crédits photo : Jerryxmimi)

(Priyanka Chopra a cliqué alors qu’elle se concentre sur le jeu. Crédits photo : priyanka.nick)

(Priyanka Chopra a cliqué alors qu’elle se dirigeait vers les stands Crédits photo: priyanka.nick)

(Priyanka Chopra en conversation avec Martina Navratilova Crédits photo : priyanka.nick)

Sur le plan du travail, Priyanka a été vue pour la dernière fois dans ‘The White Tiger’. Elle a des projets comme « Citadelle », « Matrix » et « Texte pour vous » dans le pipeline