Des photos horribles du corps brûlé de son fils après qu’il a reçu une balle dans la tête et qu’il a été incendié ont été envoyées à sa mère dans un meurtre mystérieux

LA mère de l’une des deux victimes retrouvée abattue dans une voiture en feu a révélé avoir reçu des messages obsédants après la mort de son fils.

Michelle Morales a déclaré qu’elle avait reçu des photos horribles du corps en feu de Jesse Parrilla la veille de la confirmation de la mort du basketteur universitaire de 22 ans.

Jesse Parrilla, 22 ans, a été retrouvé mort par balle dans une voiture en feu le 16 mai Crédit : Collège communautaire de Genesee

Nikki Huang, 22 ans, a également été retrouvée morte Crédit : document

La mère de Parrilla a révélé qu’elle avait reçu des photos d’horreur du corps en feu de son fils lorsqu’il a été tué Crédit : FOX5

“Quelqu’un a pris une photo de lui dans la voiture”, a déclaré Morales.

“J’ai vu les os de mon fils.”

Les corps de son enfant Jesse Parrilla et Nikki Huang, tous deux âgés de 22 ans, ont été retrouvés dans une voiture en feu près d’un terrain de golf dans le Bronx juste après 4 heures du matin le 16 mai.

Les deux victimes ont subi des blessures mortelles par balle, selon un médecin légiste.

Morales a déclaré à WPIX qu’elle avait reçu les messages obsédants quelques instants après que les responsables aient découvert Parrilla et Huang.

Elle a dit qu’elle savait que son fils était mort même si les deux victimes étaient si gravement brûlées qu’elles n’ont pas pu être identifiées pendant des jours.

Selon les sources, le jeune couple a été brutalement tué après que Huang ait dit à ses amis présumés impliqués dans un gang qu’un groupe rival lui avait volé son sac à main lors d’une récente agression.

La nuit précédant la découverte des deux hommes, il y a eu une série de fusillades lors d’une querelle de vengeance liée à un gang, selon la police.

Vers 1 heure du matin, Parrilla a été victime d’un détournement de voiture lorsqu’il a déposé Huang dans son appartement du Lower East Side.

Huang était bien connue dans sa communauté car sa famille possède un restaurant et un salon de manucure.

Un membre présumé du gang Down the Hill avait été abattu dans l’East Village à ce moment-là, et deux membres d’Up the Hill, un gang opposé, avaient également été blessés par balle, selon la police.

Les enquêteurs pensent que Parrilla et Huang ont été emmenés dans le Queens où un autre membre du gang aurait été abattu vers 2h20 du matin.

Morales avait appelé son fils à plusieurs reprises, et il a finalement répondu à peu près à cette époque pour dire “Je t’aime, maman”, avant que l’appel ne soit interrompu.

Parrilla et Huang ont tous deux été blessés par balle à la tête. Il a également été retrouvé avec une blessure à la poitrine alors qu’elle a reçu un deuxième coup de feu dans le cou.

“Je me sens irrespectueux à sa mort, comment c’est arrivé”, a déclaré Morales à WPIX.

“Je mérite des réponses… Il est tout ce que j’avais. Je me suis sacrifié et j’ai vécu pour lui.”

Morales était une mère célibataire à 19 ans quand elle a eu Parrilla.

Elle a dit qu’il terminait des cours de commerce au Genessee Community College où il jouait au basket-ball au moment de sa mort.

“Il n’était pas dans les gangs. Il n’était affilié à aucun de ces trucs”, a-t-elle déclaré.

“Jesse était un enfant humble. D’après ce que je sais, Jesse n’a jamais eu de problème avec personne.”