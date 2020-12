L’infirmière maman d’un garçon de 13 ans décédé des suites du COVID-19 après une quinte de toux a publié des photos graphiques de son sang éclaboussé sur le mur d’un hôpital alors qu’elle exhortait les Américains à prendre la pandémie au sérieux.

Peyton Baumgarth, qui souffrait d’asthme et de problèmes de thyroïde, est décédé des complications du COVID-19 le 31 octobre, six jours seulement après avoir présenté des symptômes.

La mère dévastée de Peyton, Stephanie Franek, infirmière de 44 ans et mère de deux enfants, l’avait emmené dans un hôpital du Missouri deux jours plus tôt après que son état se soit soudainement détérioré, alors que ses ongles devenaient bleus et qu’il avait du mal à parler facilement.

Il a ensuite souffert d’une grave quinte de toux à l’USI de l’hôpital pour enfants SSM Cardinal Glennon à Saint-Louis et est décédé car les médecins étaient incapables d’augmenter son taux d’oxygène dans le sang.

Franek a publié les images déchirantes montrant les conséquences des derniers instants de son fils pour lui rappeler que les enfants peuvent également mourir du virus.

La mort tragique de l’homme de 13 ans est survenue à peine six semaines avant que sa tante – qui était également infirmière – ne meure du virus mortel.

Des photos graphiques montrent le sang d’un garçon du Missouri de 13 ans éclaboussé sur les murs de l’hôpital après sa mort des complications du COVID-19 six jours seulement après avoir montré des symptômes

La mère désemparée de Peyton a déclaré au Sun qu’elle avait été testée positive pour le virus le 25 octobre et qu’elle et son fils avaient commencé à présenter des symptômes bénins.

Franek a déclaré que les symptômes de Peyton ne semblaient pas mettre la vie en danger et qu’ils venaient de passer leur temps en quarantaine à regarder Netflix ensemble.

Mais le 29 octobre, elle a dit qu’elle avait remarqué que son fils avait empiré.

Les ongles et les ongles de Peyton sont devenus bleus et il a eu du mal à tenir une conversation, a-t-elle déclaré.

La mère inquiète a emmené son fils à l’hôpital ce jour-là, où les médecins ont découvert que son taux de saturation en oxygène était tombé à 44% – moins de la moitié du niveau d’une personne en bonne santé.

Franek a déclaré qu’elle était choquée par cela car, en tant qu’infirmière, «je n’ai jamais vu quelqu’un marcher et parler avec un niveau de saturation en oxygène de seulement 44%».

En moins d’une heure, Peyton a été mis sous respirateur et il a reçu une oxygénation extracorporelle par membrane – un traitement qui remplace la fonction des propres poumons de la personne en pompant le sang vers un poumon artificiel qui ajoute de l’oxygène et élimine le dioxyde de carbone.

Franek a déclaré au point de vente qu’elle pensait toujours « nous surmonterons cette bosse et le ramènerons à la maison ».

Mais deux jours plus tard, le 31 octobre, Peyton s’est détérioré rapidement et a commencé à avoir une quinte de toux et une hémorragie dans la poitrine.

Peyton Baumgarth, qui souffrait d’asthme et de problèmes de thyroïde, est décédé le 31 octobre après avoir souffert d’une grave quinte de toux à l’USI du SSM Cardinal Glennon Children’s Hospital, St Louis.

La mère dévastée de Peyton, Stephanie Franek, 44 ans, l’avait emmené à l’hôpital deux jours plus tôt après que son état se soit soudainement détérioré, alors que ses ongles devenaient bleus et qu’il avait du mal à parler facilement.

La mort tragique de l’adolescent de 13 ans (avec sa mère) est survenue six semaines seulement avant que sa tante ne meure également du virus mortel

« Il avait cette grosse quinte de toux et il a essentiellement commencé à une hémorragie dans la poitrine », a-t-elle déclaré.

Les médecins ont pratiqué la RCR et ont essayé de remplacer les tubes ECMO dans son cou pour augmenter son taux d’oxygène, ce qui a fait que le sang qui s’était accumulé dans sa poitrine s’est répandu sur les chirurgiens et les murs de l’hôpital, a déclaré sa mère.

« C’était partout chez le chirurgien cardiothoracique et il a continué à travailler », a-t-elle déclaré.

Une équipe de 10 infirmières et quatre médecins ont désespérément tenté de le sauver, mais ils n’ont pas pu et Franek a vu son fils mourir.

Franek a ensuite reçu un autre coup dur six semaines plus tard lorsque sa sœur est décédée le 7 décembre des suites du COVID-19.

Cyndi Crawford, une infirmière en traumatologie de 57 ans, avait contracté le virus la semaine avant Thanksgiving et avait également été mise sous respirateur et administrée par ECMO avant de mourir.

« Une seule défaite aurait été déchirante à elle seule, mais ces deux-là ont complètement brisé nos cœurs », a déclaré Franek.

Peyton couché à l’hôpital. Le 31 octobre, Peyton s’est détérioré rapidement et a commencé à avoir une quinte de toux et une hémorragie dans la poitrine.

Franek a publié les images montrant les conséquences des derniers moments de son fils alors qu’elle suppliait les gens de prendre la pandémie au sérieux

Elle a dit qu’elle voulait partager l’histoire de son fils pour avertir les gens de prendre le virus au sérieux, car elle a déclaré que sa famille avait été « très prudente » pendant la pandémie mais était toujours malade

Franek a déclaré qu’elle était choquée que son fils soit mort du COVID-19 car il n’est généralement pas aussi mortel pour les enfants.

«Je n’ai jamais pensé que cela allait arriver», dit-elle.

« Vous n’entendez pas parler des enfants qui ont contracté Covid et que c’est si grave. J’étais juste sous le choc.

«Je ne peux pas décrire cette perte soudaine et dévastatrice.

Franek a déclaré qu’elle souhaitait partager l’histoire de son fils pour avertir les gens de prendre le virus au sérieux et de ne pas considérer le COVID-19 comme une chose « politique ».

« J’espère que les gens prendront Covid plus au sérieux et ne diront pas qu’il s’agit d’un agenda politique ou d’un type de fake news ou que c’est la même chose que la grippe », a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré que sa famille avait été « très prudente » pendant la pandémie mais qu’elle était toujours tombée malade.

«Nous étions très prudents. Si jamais nous allions quelque part, nous portions toujours des masques et nous nous lavions toujours les mains et nous utilisions un désinfectant pour les mains et nous avons toujours Covid », a-t-elle averti.

La mère désemparée de Peyton a déclaré au Sun qu’elle avait été testée positive pour le virus le 25 octobre et qu’elle et son fils avaient commencé à présenter des symptômes bénins. Le 29 octobre, elle l’a emmené à l’hôpital alors que ses ongles devenaient bleus

Les médecins ont découvert que son taux de saturation en oxygène était tombé à 44% – moins de la moitié du niveau d’une personne en bonne santé

Franek a déclaré au point de vente qu’elle pensait toujours « nous surmonterons cette bosse et le ramènerons à la maison ». Mais deux jours plus tard, le 31 octobre, Peyton est mort

Elle a déclaré que si « chaque jour est une lutte pour sortir du lit », elle a trouvé un certain réconfort en retrouvant son ex Chris Lottmann qui « était très proche de Peyton ».

Franek a rendu hommage à son fils en le décrivant comme «le garçon le plus gentil» qui «a fait sourire tout le monde».

Une étude récente de l’American Academy of Pediatrics a révélé qu’un million d’enfants avaient reçu un diagnostic de COVID-19 au 12 novembre, soit 11,5% de tous les cas aux États-Unis à l’époque.

À ce stade, 133 enfants étaient décédés, ce qui signifie que le taux de mortalité était de 0,01%, tandis qu’entre 0,5% et 6,1% de tous les cas de COVID-19 chez les enfants ont entraîné une hospitalisation.

Les enfants courent généralement un risque plus faible de tomber gravement malades ou de mourir d’un coronavirus, le CDC rapportant que le risque de maladie grave augmente avec l’âge.

Dans tout le pays, près de 17,5 millions de personnes de tous âges ont été infectées et 313 000 sont décédées.

Les hospitalisations ont atteint des niveaux records vendredi avec 114 751 patients à travers l’Amérique, selon le COVID Tracking Project.

Les cas ont également augmenté de 228 825 en une seule journée, tandis que 2 751 personnes supplémentaires sont décédées.