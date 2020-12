Ce n’est pas tous les jours que deux géants gazeux flirtent dans le ciel nocturne alors quand Jupiter et Saturne se sont récemment transformés en «compagnons», les amoureux de l’espace étaient armés de leurs caméras et télescopes pour capturer ce moment spécial.

Les deux plus grandes planètes de notre système solaire, Jupiter et Saturne, sont apparues plus proches l’une de l’autre lundi en 367 (1623) ans depuis l’époque de Galilée au 17ème siècle.

Phénomène céleste rare en soi, l’événement a piqué l’intérêt des passionnés du monde entier qui ont sorti leurs caméras et leurs télescopes pour assister à la conjonction dans le ciel comme jamais auparavant. L’événement a également marqué le solstice d’hiver, l’heure d’été la plus courte de l’année.

« Skywatchers, vous allez vous régaler une fois dans une vie! Jupiter et Saturne font une danse planétaire qui se traduira par la Grande Conjonction le 21 décembre, juste après le coucher du soleil », a tweeté le compte Twitter officiel de la NASA.

Skywatchers, vous allez vous régaler une fois dans une vie! Jupiter et Saturne font une danse planétaire qui aboutira à la Grande Conjonction le 21 décembre, juste après le coucher du soleil. Pour savoir: quand et où chercher Comment photographier la conjonction https://t.co/SdQSLex2Ex pic.twitter.com/DkaB5XyO9B – NASA (@NASA) 20 décembre 2020

Dans une suite Message Tumblr, La NASA a suggéré des trucs et astuces aux internautes pour capturer la grande conjonction.

« Trouvez un endroit avec une vue dégagée sur le ciel, comme un champ ou un parc. Jupiter et Saturne sont lumineux, donc ils peuvent être vus même depuis la plupart des villes », a noté la NASA.

« Une heure après le coucher du soleil, regardez vers le ciel du sud-ouest. Jupiter ressemblera à une étoile brillante et sera facilement visible. Saturne sera légèrement plus pâle et apparaîtra légèrement au-dessus et à gauche de Jupiter jusqu’au 21 décembre », poursuit le post.

Lisez aussi: Jupiter et Saturne semblent trop proches comme des « compagnons » dans le plus rare des phénomènes

Ceux qui connaissaient l’exercice, ont capturé la magie à travers leurs lentilles.

Les alignements entre ces deux planètes sont plutôt rares, se produisant une fois tous les 20 ans environ, mais cette conjonction est exceptionnellement rare en raison de la proximité des planètes l’une à l’autre », a déclaré l’astronome Patrick Hartigan.