Des photos exclusives révèlent l’observatoire souterrain d’Apple

Dezeen peut révéler en exclusivité des photos du nouveau lieu d’événements de l’entreprise technologique Apple, construit à flanc de colline sur le campus d’Apple Park en Californie.

L’Observatoire, dont l’ouverture officielle est prévue plus tard dans la journée, est le bâtiment le plus important à être achevé sur le campus depuis l’ouverture du Steve Jobs Theater en 2017.

Conçu « comme un espace contemplatif », le bâtiment souterrain sera utilisé pour les événements de lancement et pour présenter les dernières technologies de la marque.

« Lorsque nous avons construit Apple Park, nous voulions que l’ensemble du campus soit parfaitement intégré au paysage, et ce bâtiment suit la même approche », a déclaré John De Maio, responsable mondial de la conception (immobilier et développement) d’Apple, à Dezeen.

« Avec ses vues imprenables sur la verdure du campus et les montagnes qui entourent l’horizon, l’Observatoire est véritablement une extension d’Apple Park, présentant le meilleur de la Californie et le meilleur de l’environnement naturel qui nous entoure », a-t-il ajouté.

« Le bâtiment intègre des éléments en pierre naturelle, en terrazzo et en bois que l’on retrouve dans le Steve Jobs Theater et dans l’Apple Park. Son design s’harmonise à la fois avec le paysage et les bâtiments voisins du campus. »

Le bâtiment est situé au sud du bâtiment principal circulaire conçu par Foster + Partners dans les prairies près du Steve Jobs Theater.

Et tout comme le théâtre, l’Observatoire est intégré dans le paysage avec environ 90 arbres retirés du site puis replantés après la construction du bâtiment.

Pour entrer dans le bâtiment, les visiteurs empruntent un chemin incurvé qui mène à un hall d’entrée en forme de dôme surmonté d’un oculus circulaire de trois mètres de large, ouvert sur le ciel.

De cette antichambre, une porte coulissante en pierre mène à l’espace principal des événements, qui s’ouvre sur une grande terrasse avec une « ouverture en forme de portail » qui encadre une vue sur l’aménagement paysager d’Apple Park et les montagnes au-delà.

En plus d’être un espace de démonstration de produits, Apple espère que le bâtiment sera un espace de contemplation.

« Comme son nom l’indique, l’Observatoire a été conçu comme un espace contemplatif, idéalement placé pour observer le paysage naturel d’Apple Park et les collines au-delà », explique De Maio.

« Nous avons conçu le bâtiment et ses environs pour qu’ils soient un espace accueillant où les visiteurs peuvent partager un large éventail de nouvelles expériences », a-t-il poursuivi.

« Chaque détail de l’Observatoire a été soigneusement étudié, depuis les matériaux utilisés à l’intérieur du bâtiment jusqu’à la préservation du paysage de prairie. Nous voulions apporter soin et créativité à chaque détail de cet espace, et nous espérons que les visiteurs pourront le ressentir lorsqu’ils viendront profiter d’Apple Park. »

Conçu pour compléter le Foster + PartenairesLe bâtiment principal et le théâtre Steve Jobs, conçus par le designer, sont composés de pierre naturelle, de terrazzo, de bois et de verre. Comme les autres bâtiments du campus, il est alimenté par des énergies renouvelables.

« Comme tous les espaces Apple, The Observatory incarne l’approche rigoureuse d’Apple en matière de matérialité et de détails », a expliqué De Maio.

« L’observatoire s’appuie sur l’engagement d’Apple en faveur du développement durable et de la biodiversité, qui est pris en compte dans tous les aspects de l’Apple Park. Comme toutes les installations d’Apple, l’observatoire est alimenté à 100 % par une énergie renouvelable, notamment par l’énergie solaire sur place », a-t-il poursuivi.

« Du choix du béton au système de filtration de l’air en passant par la récupération des eaux de pluie, chaque décision a été prise en tenant compte de l’environnement. »

L’Observatoire est le dernier bâtiment du campus, ouvert en 2017. Le cœur du campus est le complexe de bureaux principal géant en forme d’anneau conçu par Foster + Partners.

Il est entouré de 9 000 chênes, séquoias et autres arbres indigènes et résistants à la sécheresse et d’autres bâtiments, dont le centre d’accueil des visiteurs d’Apple Park et le théâtre Steve Jobs, qui ont également été tous deux conçus par Foster + Partners.

La photographie est d’Apple.