Des photos étonnantes de centaines d’avions alignés sur le tarmac des États-Unis révèlent comment la pandémie de Covid a détruit l’industrie du transport aérien

Les photos EERIE de centaines d’avions au sol montrent l’impact dévastateur de la pandémie de Covid sur l’industrie aérienne américaine.

Les avions peuvent être vus alignés dans des aéroports autrefois très fréquentés Arizona et la Californie dans les plans aériens effrayants.

Snapper Jassen Todorov a pris son envol au-dessus de plusieurs endroits en Amérique pour filmer les scènes incroyables montrant rangée après rangée d’avions de plusieurs millions de dollars.

Ses photos montrent comment le Covid Le verrouillage a frappé l’industrie du transport aérien autrefois florissante, aggravée par les avions Boeing 737 Max 8 immobilisés par la FAA en 2019, à la suite d’une série d’accidents mortels.

Jassen, 46 ans, de San Francisco, a survolé le 309th Maintenance and Regeneration Group en Arizona, avec ses 4 000 avions stockés.

Il a également capturé des photos troublantes au-dessus de l’aéroport Southern California Logistics, ainsi que des aéroports San Bernardino International et Mojave à Californie, plus Pinal County Airpark, Arizona.

L’année dernière, les six plus grandes compagnies aériennes américaines ont perdu 34 milliards de dollars, et Southwest a subi sa première perte en année pleine depuis que Richard Nixon était président et l’essence s’est vendue à 36 cents le gallon.

2020 a été un désastre pour les compagnies aériennes, pire que le 11 septembre ou la crise financière mondiale – certains très petits transporteurs n’y ont pas survécu – et le début de 2021 est déjà sombre pour le secteur aérien en difficulté, rapporte Associated Press.

Les voyages demeurant probablement faibles pendant plusieurs mois, les compagnies aériennes continuent de réduire leurs coûts et encouragent les travailleurs à partir.

L’aide fédérale a évité plus de congés, au moins jusqu’en mars.

Les compagnies aériennes à court de revenus ont amassé des dizaines de milliards de dollars de prêteurs privés et d’allégements financés par les contribuables pour les aider à traverser la pandémie.

Les analystes de Wall Street s’attendent à ce que les compagnies aériennes perdent de l’argent à nouveau cette année, mais pas autant, selon les données compilées par FactSet.

Le 12 février 2021, le maison Blanche a déclaré qu’il ne prévoyait pas de faire passer les passagers des tests Covid avant les vols des compagnies aériennes nationales.

C’était après que les nouvelles règles proposées aient soulevé de sérieuses préoccupations parmi les compagnies aériennes américaines, les syndicats et certains législateurs.

Les responsables de la santé du CDC avaient déclaré le mois dernier que l’agence «cherchait activement» à étendre les tests obligatoires des coronavirus aux vols intérieurs.

Mais cela a été mis en conserve après que les directeurs généraux des principales compagnies aériennes, notamment American Airlines, Southwest Airlines et United Airlines, aient rencontré virtuellement le coordinateur de la réponse de Covid de la Maison Blanche, Jeff Zients.

Southwest Airlines a averti qu’une telle exigence pourrait mettre des emplois en péril et un important syndicat de l’aviation a déclaré que cela pourrait entraîner des faillites de compagnies aériennes.

Le CDC décourage actuellement tous les voyages aériens non essentiels pour arrêter la propagation du virus, qui a jusqu’à présent tué environ 500 000 personnes aux États-Unis.