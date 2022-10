Des photos et des vidéos montrent qu’un pont suspendu s’est effondré en Inde, laissant les survivants accrochés aux câbles

Au moins 132 personnes ont été tuées lorsqu’un pont suspendu s’est effondré dans le Gujarat, en Inde.

Plus de 400 personnes ont plongé dans la rivière Machhu alors que les autorités continuent de rechercher des survivants.

Le pont a été construit pendant la domination coloniale britannique au 19ème siècle.

Un pont suspendu au Gujarat, dans l’ouest de l’Inde, s’est effondré et a tué au moins 132 personnes dimanche, des responsables du gouvernement local ont déclaré à Reuters. Les autorités locales continuent de chercher des survivants car plus de 400 personnes ont plongé dans la rivière en contrebas.

“Le nombre de morts dans l’incident de l’effondrement du pont est passé à 132. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent”, a déclaré lundi NK Muchhar, un haut responsable. Il a ajouté que le nombre de morts devrait augmenter.

Une vidéo publiée par la chaîne d’information locale News24 a montré le moment exact où la passerelle s’est effondrée dans la rivière Macchu, alors que des centaines de personnes célébraient Diwali, une fête hindoue. Les images montraient des gens souriant et bavardant lorsque les câbles se sont soudainement cassés, les faisant tomber dans la rivière.

Une autre vidéo publiée sur Twitter par News24 montrait des dizaines de personnes accrochées au pont effondré, dont certaines tentaient d’escalader la structure. Les passants peuvent être entendus crier et hurler, tandis que les sirènes retentissaient en arrière-plan.

Le personnel de l’armée indienne a été déployé pour mener des opérations de recherche et de sauvetage, tandis que les équipes nationales de gestion des catastrophes et d’urgence continuaient de rechercher les personnes disparues.

Dans un message publié sur Twitter par l’agence de presse ANI, plusieurs photos montraient des militaires dans des bateaux en train de passer au crible les marais. Une photo montrait des dizaines de bateaux orange naviguant sur la rivière à la recherche de survivants.

Le ministre de l’État du Gujarat, Brijesh Merja, a déclaré à la chaîne de télévision locale NDTV qu’au moins 17 personnes avaient été envoyées à l’hôpital et suivaient un traitement, selon le rapport de CNN. Le ministre indien du Parlement, Mohanbhai Kalyanji Kundariya, a déclaré à NDTV que des enfants figuraient parmi les victimes, cité par CNN.

Une photo prise par Reuters le 31 octobre montrait des membres de l’armée indienne transportant des corps sur une civière alors que des équipes de recherche et de sauvetage dans des bateaux continuaient de rechercher des survivants.

La passerelle a été construite pendant la domination coloniale britannique au 19ème siècle. Il avait été fermé pendant six mois en cours de rénovation et n’a été ouvert au public que récemment, selon Reuters. L’État du Gujarat avait déposé une plainte pénale contre l’agence de maintenance en charge du pont, selon le Times of India, citant le ministre de l’Intérieur du Gujarat, Harsh Sanghavi. Une autre photo de Reuters montrait des dizaines de personnes rassemblées au pied du pont le lendemain de son effondrement.

Le ministre en chef du Gujarat, Bhupendrabhai Patel, a déclaré dans un Publication sur Twitter le 30 octobre, le gouvernement de l’État donnerait à chaque famille du défunt environ 4 lakh, soit 500 $, en compensation. Il a ajouté que chaque personne blessée recevrait environ 600 dollars d’indemnisation. Le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré dans un Publication sur Twitter le 30 octobre qu’il était “profondément attristé par la tragédie de Morbi”. “Parlé au ministre en chef du Gujarat Shri @Bhupendrapbjp et à d’autres responsables à ce sujet. Les opérations de secours et de sauvetage battent leur plein et toute l’assistance nécessaire est fournie au touchés », a écrit Modi en gujarati.