Des photos et des vidéos montrent de la neige entassée dans les rues, des vents hurlants alors que la tempête hivernale frappe les États-Unis

Les États-Unis sont confrontés au “blizzard du siècle” alors que la tempête incessante a tué plus de 50 personnes à travers le pays, provoquant le chaos des voyages et des pannes de courant dans plusieurs villes. La tempête glaciale a paralysé New York, le nombre de morts dans l’État s’élevant à 27, menant au président Joe Biden déclarant une urgence dans l’État de New York pour faire face à la violente tempête hivernale. Plusieurs photos et vidéos dépeignent les situations glaciales aux États-Unis d’Amérique qui ont tout paralysé.

Les vents violents et les conditions de voile blanc ont affecté près de 60% de la population américaine qui a souffert en raison de la baisse drastique de la température en dessous de la normale de l’est des montagnes Rocheuses aux Appalaches. Qu’il s’agisse d’avions, de trains ou de véhicules, tous les types de transport ont été perturbés en raison des conditions météorologiques difficiles. Même les dépanneuses et les ambulances ont trouvé extrêmement difficile d’atteindre les résidents bloqués qui avaient besoin de soins médicaux en raison des rues enneigées et impraticables. Entre-temps, des photos et des clips du blizzard ont commencé à faire surface sur Internet, montrant comment la gravité de la tempête a eu un impact sur les Américains. Des rues inondées de neige aux vents hurlants qui aggravent la situation aux États-Unis, les médias sociaux ont tout montré.

❄️Une tempête hivernale historique et brutale a mis quelque 240 millions d’Américains sous des avertissements de temps violent – Les États-Unis font face au chaos des voyages de vacances – Des milliers de vols annulés – Les principales autoroutes sont fermées La Russie utilise l’hiver “comme une arme” pic.twitter.com/xJYU3sxnKL – AZ (@AZgeopolitics) 23 décembre 2022

Les équipes d’urgence américaines ont compté les sinistres coûts d’une tempête hivernale colossale qui a provoqué le chaos de Noël à des millions de personnes, en particulier dans l’ouest de New York durement touché, où le nombre de morts a atteint 25 pic.twitter.com/u5w3tOIq2g– Hira Batool (@mkrms_jang) 27 décembre 2022

À New York, Buffalo a été à l’épicentre de la crise, les autorités signalant dimanche 43 pouces de neige à son aéroport. Les cadavres étant découverts à l’intérieur des véhicules ou sous les grands bancs de neige, les conditions féroces ont conduit les autorités à se déplacer voiture par voiture pour vérifier les survivants (ou même les morts). Les restes tenaces de la tempête de verglas ont également provoqué la perte d’électricité de milliers de foyers en raison d’une tempête “une fois par génération” qui s’est emparée du pays et les a mis dans une “guerre avec mère nature”.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici