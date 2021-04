Les images de CREEPY ont révélé la vie au sein de la «famille la plus consanguine du monde» – montrant un père habillé en Père Noël et les conditions de vie sordides du clan.

Tim Colt – le patriarche pervers de la famille Colt – dirigeait une ferme «d’inceste» dans l’outback australien où il a violé ses filles avec ses fils et engendré leurs enfants.

news.com.au

Charlie Colt – un membre de la famille Colt – habillé en Père Noël le jour de Noël 2006[/caption]

News Corp Australie

Les enfants Colt ont reçu des quad en guise de cadeaux de Noël, et ils sont photographiés les conduisant autour de la ferme[/caption]

news.com.au

Les enfants ont dit qu’ils étaient régulièrement violés par les membres de leur famille[/caption]

News Corp Australie

Les enfants dormaient sur de minces matelas sur des lits à l’intérieur de tentes[/caption]

News Corp Australie

Des photos de la cuisine familiale dans un hangar montraient un four et un barbecue à gaz[/caption]

News Corp Australie

La famille vivait dans l’arrière-pays australien[/caption]

Colt aurait eu des relations sexuelles avec trois de ses filles – connues sous le nom de Rhonda, Betty et Martha – et les aurait imprégnées.

Des clichés de l’album photo de la famille Colt montrent Charlie, le fils de Tim, déguisé en Père Noël le jour de Noël en 2006.

Un des enfants est photographié en train de poser avec un poney – l’un des quatre gardés à la ferme.

La famille gardait également des lapins, des chats et des chiens sur la propriété, et les soignants ont appris plus tard que les enfants avaient mutilé les pauvres animaux.

Les enfants Colt ont reçu des quad en guise de cadeaux de Noël, et ils sont photographiés les conduisant autour de la ferme.

Une photo montre les quads alignés près d’un arbre de Noël à l’intérieur d’un hangar sombre et lugubre, à côté de cadeaux emballés et de décorations de fête.

Betty Colt et sa plus jeune fille Carmen – avec son bras apparemment bandé et en écharpe – sont photographiées en train de sourire sur une photo.

Carmen a déclaré aux enquêteurs que son père était son oncle Tim, qu’elle n’avait jamais utilisé de papier hygiénique et qu’elle avait eu des relations sexuelles avec d’autres membres de la famille.

Les enfants Colt ont été forcés de dormir sur de minces matelas à l’intérieur de tentes avec deux de leurs frères et sœurs.

Albert Colt est photographié en quad dans une ferme. Il a dit aux soignants qu’il avait torturé des animaux sur la propriété où vivait la famille, et ses sœurs ont dit qu’il avait régulièrement des relations sexuelles avec eux.

Une télévision à écran plasma a été installée à l’intérieur du hangar Colt et des sacs à dos pour enfants ont été vus suspendus à proximité.

Une image obsédante montre les conditions de sommeil rares des enfants.

Les enfants ont déclaré qu’ils étaient régulièrement violés par les membres de leur famille dans leur chambre.

news.com.au

Un des enfants est photographié en train de poser avec un poney – l’un des quatre gardés à la ferme[/caption]

News Corp Australie

Une télévision à écran plasma a été installée à l’intérieur du hangar Colt et des sacs à dos pour enfants ont été vus suspendus à proximité.[/caption]

News Corp Australie

Une image obsédante montre les conditions de sommeil rares des enfants[/caption]

news.com.au

L’une des filles de Betty Colt pose pour une photo alors qu’elle était assise sur un équipement de terrain de jeu délabré[/caption]

news.com.au

Une photo montre les quads alignés près d’un arbre de Noël à l’intérieur d’un hangar sombre et miteux[/caption]

news.com.au

Betty Colt et sa plus jeune fille Carmen – avec son bras apparemment bandé et en écharpe – sont photographiées en souriant sur une photo[/caption]

La cuisine de fortune de la famille Colt à l’intérieur de leur hangar montrait un réfrigérateur, un four et un barbecue à gaz – ce que Charlie a admis plus tard comme un danger pour la sécurité.

L’une des filles de Betty Colt est photographiée en train de poser pour une photo alors qu’elle était assise sur un équipement de terrain de jeu délabré tandis que les vêtements étaient suspendus à une corde à linge de fortune en arrière-plan.

Les données publiées par le tribunal pour enfants d’Australie révèlent comment Tim a engendré sept enfants – cinq filles et deux garçons – avec sa femme June.

Le démon, décédé en 2009, a également eu plusieurs enfants avec sa fille Betty et sa fille aînée Rhonda.

Le clan Colt de 38 membres a été forcé de vivre dans la misère dans une histoire écœurante d’inceste, de négligence et de pédophilie.

Les enfants ont depuis reçu des pseudonymes nommés par le tribunal pour dissimuler leur identité.

Frank Colt a été reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement un parent adolescent lors d’une visite à la ferme familiale près de Yass en 2010.

L’infraction a eu lieu deux ans avant que la police choquée ne découvre le clan vivant dans un camp isolé.

Les détails dégoûtants de la famille – qui a déménagé entre la campagne de Victoria, l’Australie-Occidentale, l’Australie-Méridionale et le Territoire du Nord – ont été révélés après qu’un ordre de bâillonnement sur leur horrible histoire familiale a cessé.





Leur arbre généalogique montre qu’il y avait quatre générations connues qui vivaient ensemble, dont quatre enfants qui étaient les arrière-petits-enfants et petits-enfants de Tim Colt.

Sa plus jeune fille a eu des enfants avec son frère Charlie, a déclaré un tribunal.

Les tests ADN ont révélé que 11 de ces enfants étaient le produit de parents étroitement liés les uns aux autres.

NEWS.COM.AU

Les détails dégoûtants de la famille ont été révélés après qu’un ordre de bâillonnement sur leur horrible histoire familiale a cessé[/caption]

news.com.au

Des photos montraient des cadeaux de Noël empilés sous un arbre de Noël à l’intérieur du hangar familial[/caption]