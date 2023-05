Des photos effrayantes montrent le chef de Poutine se mêlant aux dirigeants mondiaux avant de devenir le chef de guerre du groupe Wagner qui pourrait renverser Vlad

Le copain mercenaire seigneur de guerre de VLADIMIR Poutine, qui était autrefois l’un de ses alliés les plus fiables, pourrait désormais être l’homme qu’il craint.

Le patron du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, est sorti de l’ombre pour devenir l’un des acteurs clés de la guerre russe en Ukraine.

Yevgeny Prigozhin – pourrait-il être l’homme que Vladimir Poutine craint? Crédit : Alamy

Prigozhin sert son dîner à Poutine lors d’une réunion en 2011 1 crédit : East2West

Prigozhin semble se cacher en arrière-plan d’un dîner du G8 en 2006 Crédit : Getty

Prigozhin sert le président américain George W. Bush lors d’une rencontre avec Poutine

Prigozhin pose avec une bouteille de vin alors qu’il faisait la promotion de son entreprise de restauration

Prigozhin, 61 ans, était autrefois le plus souvent vu portant un nœud papillon et portant un service en argent – ​​mais maintenant, il est le plus souvent repéré en tenue de combat sportive.

Bien qu’il ait passé des années à nier ses liens avec les mercenaires criminels brutaux, au cours de la dernière année, il s’est appuyé sur sa réputation en jouant un rôle de premier plan dans la bataille de Bakhmut.

Et après qu’il se soit vanté d’avoir pris le contrôle de la ville depuis l’Ukraine pour mettre fin à la bataille la plus sanglante de la guerre, la question est de savoir quelle est la prochaine étape pour Prigozhin ?

La Russie est confrontée à un chaos et à des bouleversements potentiels à cause de la guerre désastreuse, beaucoup voyant l’avenir de Poutine désormais lié à son succès ou à son échec.

Des experts ont déclaré à The Sun Online qu’il pourrait potentiellement viser la présidence alors qu’il devenait de plus en plus critique à l’égard du Kremlin.

Et on a émis l’hypothèse qu’il pourrait être un homme que Poutine craint alors que son pouvoir continue d’augmenter à Moscou.

Bill Browder, un investisseur surnommé « l’ennemi numéro un » de Poutine, a déclaré à The Sun Online que Prigozhin était un « gangster ».

Il a déclaré à The Sun Online: « Il prendrait le pouvoir, ce n’est pas un gars qui respecterait le pouvoir. »

Il a ajouté cependant que Prigozhin, de plus en plus dérangé, pourrait être utilisé comme un « épouvantail » lors des prochaines élections pour faire dire aux gens que Poutine « n’est pas si mal » en comparaison.

« Rien en Russie n’est ce qu’il semble à la surface », a déclaré Browder, réfléchissant aux intrigues de cape et d’épée de la politique russe.

« Poutine est un dictateur. Prigozhin se taille une place dans le régime de Poutine.

« C’est remarquable qu’ils lui permettent de dire ce genre de choses contre Poutine. Il défie tout. »

Est-il protégé par le Kremlin ou a-t-il peur de lui parce qu’il a une armée derrière lui ? Samantha de Bendern

Avec une fortune estimée à quelque 10 millions de livres sterling, l’oligarque est souvent qualifié de « chef de Poutine » grâce aux contrats de restauration lucratifs qu’il a remportés auprès du Kremlin.

L’ascension rapide de Prigozhin l’a amené à se positionner comme un puissant allié commercial de Poutine – Poutine occupant même des fonctions dans ses restaurants à Saint-Pétersbourg.

Il a pris son travail très au sérieux, jouant même au serveur parmi certaines des personnes les plus puissantes du monde.

Prigozhin peut être considéré comme une figure inquiétante à l’arrière-plan d’innombrables fonctions étatiques remontant au début des années 2000.

Des images le montrent en train de servir George W. Bush, potentiellement caché en arrière-plan d’un dîner entre les dirigeants du G8, dont Tony Blair, et même en train d’apporter un dîner à son bienfaiteur Poutine.

Prigozhin est maintenant une figure de plus en plus dérangée Crédit : AFP

Prigozhin est souvent vu sur le champ de bataille avec ses mercenaires 1 crédit

Prigozhin présente un combattant Wagner avec un marteau – après que ses troupes aient exécuté un soldat en utilisant un Crédit : Télégramme

Prigozhin agite un drapeau russe alors qu’il prétendait avoir pris le contrôle de Bakhmut Crédit : Reuters

Son CV divulgué semble également se vanter de son passé de gangster, y compris des comptes rendus détaillés de ses crimes.

Le document divulgué se vante de servir des repas à des dignitaires, notamment des rois et des reines, des présidents et des premiers ministres.

Ces dernières années, il a reçu l’Ordre « Pour le mérite de la patrie » – loin de son passé.

D’anciens documents criminels, obtenus par la publication d’information russe Meduza, en 2021, ont révélé que Prigozhin avait été accusé de vol et d’agression et envoyé dans les colonies pénitentiaires de la Russie soviétique.

Il a été libéré après avoir purgé neuf ans.

Endurci et opportuniste, il a commencé à fouetter des hot-dogs dans les rues de Saint-Pétersbourg en ruine, la ville natale de Vlad.

Et cette aventure l’a amené à ouvrir un dépanneur et éventuellement une chaîne de restaurants, tout en plongeant ses mains dans le crime organisé.

Son ascension exponentielle sur la scène des restaurants de Saint-Pétersbourg dans les années 90 post-soviétiques a été reflétée par l’ascension de Poutine au sommet du Kremlin.

Et bientôt Prigozhin a créé un empire qui lui a donné accès au plus haut niveau de la politique russe.

Il s’est frayé un chemin à travers les rangs et a rapidement servi la table du haut – créant le groupe Wagner et finançant également des usines de trolls influençant la politique en Occident.

Prigozhin s’est vu se retrouver sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI – avec une récompense de 250 000 $ sur sa tête.

En septembre 2022, il s’est évincé de la direction du groupe Wagner alors qu’il s’impliquait de plus en plus en Ukraine.

Samantha de Bendern, une experte russe du groupe de remerciements de Chatham House, a déclaré à The Sun Online que Poutine pourrait avoir peur de l’influence croissante de Prigozhin.

Elle a déclaré: « Nous savions qu’il était le chef de facto de Wagner, mais il est sorti du placard et quand il a commencé à recruter en prison pour Wagner et à offrir des grâces.

« Il a essentiellement assumé les fonctions normalement réservées à l’État, car libérer des prisonniers et accorder des grâces est normalement une fonction d’un acteur étatique, et il n’aurait pas pu le faire sans l’autorisation préalable de l’État. »

Lorsqu’une vidéo choquante de soldats de Wagner assassinant l’un de leurs membres avec un marteau est sortie en novembre, Prigozhin a fait la une des journaux après avoir remarqué : « Un chien reçoit la mort d’un chien ».

de Bendern a déclaré qu’à la suite de la vidéo, le Kremlin a affirmé que ce n’était « pas leur affaire » – pourtant, le meurtre d’un citoyen est « toujours l’affaire d’un pays ».

Elle a poursuivi: «Cela signifie l’une des deux choses. Soit le Kremlin délègue la violence à Prigozhin, soit l’État n’a pas le contrôle.

« Comment Wagner peut-il s’en tirer comme ça ?

« Prigozhin continue d’insulter le ministre de la Défense, le chef d’état-major et le gouvernement, même lorsque d’autres qui insultent la guerre et le gouvernement en Russie sont emprisonnés.

« Est-il protégé par le Kremlin, ou ont-ils peur de lui parce qu’il a une armée derrière lui ?

«Prigozhin était la marionnette de Poutine. Maintenant, la question est, est-ce que Prigozhin devient le marionnettiste ? »

Prigozhin a averti cette semaine que la Russie pourrait faire face à une révolution et perdre le combat en Ukraine à moins que l’élite ne prenne la guerre au sérieux.

Si les Russes ordinaires continuent de ramener leurs enfants dans des cercueils tandis que les enfants de l’élite « se bronzent à l’étranger », il affirme que la Russie serait confrontée à des troubles similaires aux révolutions de 1917 qui ont déclenché une guerre civile.

de Bendern a déclaré qu’il semble que Prigozhin se prépare pour une course présidentielle en 2024 – mais on ne sait pas quel sera le climat politique en mars 2024.

Elle a expliqué : « Il est le seul en Russie à être proche de dire la vérité.

« Leur voix la plus fiable est celle du chef d’une organisation qualifiée d’organisation terroriste par un certain nombre de pays et de parlements à travers le monde.

« Il parle la langue que les gens comprennent et dit la ‘vérité’.

« C’est un excellent communicateur avec une armée – le pouvoir qu’il peut accumuler, son armée, ses atouts bien cachés font de lui une figure puissante et une force avec laquelle il faut compter. »

Prigozhin était la marionnette de Poutine. Maintenant, la question est, est-ce que Prigozhin devient le marionnettiste ? Samantha de Bendern

Robert David English, spécialiste de la politique de l’ex-URSS et de la Russie, n’est pas d’accord.

Il a déclaré que la seule façon pour Prigozhin de se présenter à la présidence était avec la bénédiction de Poutine.

Il a expliqué: « S’il défie Poutine, le mieux qu’il puisse espérer est une arrestation et des poursuites pour ses nombreuses entreprises louches.

« Le pire serait un ‘accident’ du genre qui a éliminé de nombreux anciens rivaux de Poutine. »

Pourtant, il y a un scénario qui, selon English, pourrait se dérouler : « Il pourrait être nommé candidat de l’opposition » approuvé « , autorisé à se présenter pour donner l’apparence d’une élection compétitive mais pas autorisé à gagner. »

de Bendern pense que de nombreux scénarios pourraient se dérouler lors des prochaines élections.

On voit Poutine sentir que son mandat de président touche à sa fin et qu’il pourrait conclure un pacte avec Prigozhin du type « je te laisse briguer la présidence si je suis protégé ».

de Bendern a déclaré : « Prigozhin a de bonnes chances s’il n’est pas éliminé avant les élections. Mais il est permis, il pourrait être dépeint comme une option folle pour rendre Poutine plus désirable.

« Mais si Prigozhin est mis en place, le Kremlin joue avec le feu. C’est un homme qui ne semble pas contrôlable.

« Il est utile, mais ils ont peur de lui. C’est du pur chaos. Il crée ouvertement des scissions dans l’armée.

« Pour la Russie, tout est chaos sur le front occidental. Au fil du temps, nous verrons plus de chaos en Russie et des incursions continues à la frontière.

Le colonel Hamish de Bretton Gordon a déclaré au Sun Online : « » Prigozhin semble avoir enlevé les gants pour le moment – ​​et d’une manière presque romaine, il a une armée qui pourrait entrer dans le Kremlin et prendre le relais. »

Il a ajouté : « Prigozhin réalise que Poutine veut faire traîner cette guerre [to outlast Ukraine and the West]

« Et il veut que cette guerre se termine pour pouvoir succéder à Poutine. »

Prigozhin se penche derrière Poutine alors qu’il sert au G8 en 2006 Crédit : Getty

Prigozhin fait visiter à Poutine l’une de ses usines 1 crédit : East2West