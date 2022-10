DÉSESPÉRÉ Vladimir Poutine utilise des gangs de presse pour arracher les recrues de l’armée réticentes dans la rue et les entraîner dans la guerre en Ukraine.

Les « receveurs de conscrits » ont lancé des raids à Moscou et à Saint-Pétersbourg pour chasser les insoumis et ont même immobilisé un vol de vacances pour transporter le copilote.

Les gangs de presse de Poutine ont fait des descentes dans des immeubles et des bureaux à la recherche de conscrits 1 crédit : East2West

Un homme a servi ses papiers d’appel après un raid 1 crédit : East2West

Des receveurs conscrits ont arrêté des hommes dans les stations de métro pour vérifier s’il y avait des réfractaires 1 crédit : East2West

Des équipes d’agents soutenues par de sinistres agents du FSB ont parcouru les quartiers armés de caméras de reconnaissance faciale.

Des crétins de la police et des agents d’enrôlement se cachent aux coins des rues, à la station de métro et à proximité d’immeubles prêts à foncer.

Les recruteurs armés auraient même navigué dans les bureaux à la recherche d’hommes pour la mobilisation détestée de Poutine pour la guerre du “hachoir à viande” en Ukraine.

“Ils agissent comme des chasseurs de chiens”, a déclaré un habitant.

“C’est écœurant de voir comment ils entraînent les hommes comme de la chair à canon.”

Dans le complexe résidentiel du parc Polyustrovo à Saint-Pétersbourg, des hommes en âge de mobilisation ont été piégés près de l’entrée pour des sommations à signifier.

À Moscou, il y a eu une livraison massive de convocations dans les stations de métro, a rapporté Ostorozhno News.

Des témoins oculaires ont déclaré que des agents de sécurité ont interrogé des passagers masculins, ont servi certains d’entre eux avec des papiers d’appel et les ont emmenés dans des voitures de police.

Pendant ce temps, les vacanciers ont été retardés de neuf heures après que le premier officier a été enrôlé par l’un des gangs de Poutine.

Le pilote junior a été emmené après que les passagers aient déjà embarqué sur le vol AzurAir d’Ufa dans l’Oural à Antalya en Turquie.

On leur a dit: “En raison de la mobilisation et de l’interdiction subséquente de franchir la frontière pour le copilote, le décollage a été annulé.”

Un passager nommé Vadim a déclaré : « Tout le monde a été choqué. Le bureau d’enrôlement militaire est venu chercher le copilote. C’était fou.”

Pavel Chikov, éminent avocat et militant des droits de l’homme, a déclaré qu’il y avait “de plus en plus de rapports de raids”.

Il a déclaré: «Il y a des cas de citations à comparaître dans la rue, des citoyens détenus par la police dans le métro et les hôtels, et leur livraison forcée aux bureaux d’enrôlement ou aux points de mobilisation.

“Cette pratique est illégale.”

Le sénateur Andrey Klishas – du parti pro-Poutine Russie unie – a appelé à vérifier s’il était légal d’arracher des hommes du métro et de les forcer à la guerre.

Bain de sang

Les autorités utilisent la police municipale, la police de la circulation, les crétins de sécurité du FSB et les bases de données résidentielles pour traquer les éventuels escrocs.

Ils font également des descentes dans les bureaux pour extirper les hommes en âge de se mobiliser, même si les Russes avaient promis que seulement 1 % de la population masculine serait envoyé dans le bain de sang.

“Des policiers se promènent dans les étages et prennent des hommes en âge de servir”, a déclaré une source au site d’information en ligne The Village.

“Le matin, il y avait un wagon à paddy – il était rempli et un second a été apporté.

« Ils ont emmené notre administrateur et d’autres hommes qui se trouvaient au premier étage.

“Les hommes sont pris dans le couloir.”

Les réservistes – qui incluent toute personne ayant accompli son service militaire obligatoire – sont susceptibles d’être mobilisés dans les grades inférieurs jusqu’à l’âge de 35 ans.

Les officiers subalternes peuvent être appelés jusqu’à 50 ans et les officiers supérieurs jusqu’à 55 ans.

Les raids visant à capturer les conscrits scotch l’ancien Kremlin affirme que la première vague de mobilisation est terminée et qu’aucune deuxième vague n’a commencé.

Aujourd’hui, Poutine a annoncé que 222 000 hommes avaient été mobilisés jusqu’à présent et que l’appel sera achevé dans deux semaines.

La mobilisation a été chaotique, avec des recrues ivres filmées en train de se bagarrer dans la rue.

D’autres auraient été contraints d’avoir faim et de dormir sur des sols durs en raison du manque de lits, de nourriture et d’uniformes.

Certaines recrues ont été envoyées au front avec des fusils rouillés et des chars vieux de 60 ans.

Des jeunes hommes désespérés auraient demandé à des amis de se briser les os afin qu’ils puissent échapper à l’appel.

Et on estime que des centaines de milliers de personnes ont traversé la frontière vers la Géorgie, le Kazakhstan et la Mongolie.

La Russie est en fuite après des contre-attaques époustouflantes des forces de Kyiv à l’est et au sud.

Les responsables de la ville occupée de Kherson ont dit aux civils russes de fuir alors que les Ukrainiens avançaient à moins de 12 milles.

Le président Zelensky a juré de pousser et de libérer chaque centimètre carré du territoire ukrainien, y compris la Crimée et le Donbass annexés.