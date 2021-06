Des photos d’une ville australienne couverte d’une épaisse toile d’araignée sont un film d’horreur tout droit sorti

Dans ce qui ressemble à une scène tout droit sortie d’un film hollywoodien basé sur le monde post-apocalypse, une épaisse couverture de toile d’araignée a envahi les régions de l’État de Victoria en Australie après de fortes pluies et des inondations la semaine dernière. Des images de ces toiles d’araignées de la région de l’East Gippsland ont d’abord été partagées en ligne par un utilisateur de Reddit qui l’a qualifié d' »apocalypse d’araignée ». Depuis lors, ces images ont attiré beaucoup d’attention en ligne et sont devenues virales sur différentes plateformes de médias sociaux. Plusieurs autres photos et vidéos de ces feuilles de toile d’araignée ont également été partagées par d’autres utilisateurs.

Ces voiles sont créés par les araignées dans le cadre d’une tactique de survie connue sous le nom de « ballonnage ». Dans de tels événements, les araignées libèrent des brins de soie pour grimper sur un terrain plus élevé.

Lors de la récente inondation, des millions d’araignées ont dû évacuer leurs nids gorgés d’eau pour se réfugier dans les arbres et les plantes recouvrant la ville de Gippsland d’un épais voile de toile d’araignée.

Le professeur Dieter Hochuli de l’Université de Sydney a rejeté la théorie de l’apocalypse des araignées et a déclaré que ces toiles d’araignées sont un phénomène naturel dans la région. Il a déclaré aux médias locaux que la dernière feuille de toiles d’araignées avait été causée par un groupe d’araignées appelées toiles d’araignées en feuille qui se trouvent à Victoria. Ces araignées restent pour la plupart au sol mais commencent à se déplacer pendant les fortes pluies et les inondations.

Il a ajouté que la toile de ces araignées est plate et différente de l’orbe habituel que nous voyons souvent. Ces toiles d’araignées devraient se désintégrer d’ici la fin de la semaine.

Victoria a été frappée par de fortes inondations et des vents à grande vitesse, obligeant des milliers de personnes à évacuer la région. De nombreuses personnes vivent encore sans raccordement électrique alors que les autorités tentent de réparer les dégâts causés par les inondations.

Cependant, ce n’est pas la première fois que les toiles d’araignées ont envahi la région après de fortes pluies. Des incitations similaires s’étaient produites après les pluies dans le Gippsland en 2013.

