Des photos d’une rivière française prétendument asséchée déclenchent une ligne sur Twitter

L’ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt fait partie de ceux qui tirent la sonnette d’alarme sur la Loire – et se font interpeller

La Loire – le plus long fleuve de France avec une longueur de plus de 1 000 km – s’est asséchée au point que les gens peuvent la traverser à pied sans même se mouiller. C’est le message alarmant diffusé cette semaine par les politiciens et les médias, alors qu’ils partageaient en ligne des photos d’un lit de rivière qui ressemble plus à un désert, dans le département de la Loire-Atlantique, dans l’ouest de la France.

“La Loire, le plus long fleuve de France, s’est pratiquement asséchée” journaliste Ian Fraser a écrit. “Vous pouvez maintenant le traverser” Mélanie Vogel, sénatrice française et coprésidente du Parti vert européen, a déclaré.

Quotidien français Ouest-France offert “des clichés impressionnants qui montrent la gravité de la situation”, publier des photos du lit de la rivière soi-disant asséché.

La Loire, ce fleuve français bien connu avec tous les châteaux célèbres sur ses rives. Vous pouvez désormais la traverser à pied.#sécheresse22 #UrgenceClimat pic.twitter.com/XD0EIbPk9l — Mélanie Vogel (@Melanie_Vogel_) 7 août 2022

🌡Les fortes chaleurs et l’absence de pluie persistent d’avoir des conséquences en Loire-Atlantique. Le débit de la Loire baisse cruellement à cause de la sécheresse.

📸 Notre photographe @DubrayFranck a mentionné ces clichés impressionnants qui montrent la gravité de la situation. pic.twitter.com/ToeCvjl1Ch — Ouest-France (@OuestFrance) 9 août 2022

L’ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt, qui a ensuite occupé le poste de coordinateur du Parlement européen pour le Brexit, n’a pas tardé à blâmer la sécheresse et la vague de chaleur qui frappent l’Europe sur le changement climatique. « Assez de si et de mais. Nous devons nous sevrer des énergies fossiles maintenant !” a-t-il déclaré dans un post sur Twitter présentant une photo similaire de la Loire prétendument asséchée.

Voilà à quoi ressemblent le Rhin et la Loire aujourd’hui… et la politique regorge encore de négationnistes du climat et de soi-disant dirigeants hésitants à agir concrètement. Assez de si et de mais. Il faut se sevrer des énergies fossiles maintenant ! pic.twitter.com/PaWKqBKyz7 – Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 11 août 2022

Beaucoup sur les réseaux sociaux ont été alarmés par la nouvelle. D’autres, cependant, ont déclaré que les politiciens et les journalistes auraient peut-être été trop rapides pour tirer la sonnette d’alarme. Une personne a noté que le lit du fleuve en question n’est “pas le cours principal” de la Loire, puisque le débit du fleuve se divise en deux cours d’eau dans la zone où les photos ont apparemment été prises. “C’est peut-être en effet très sec maintenant, mais c’est un très mauvais exemple, à la limite du faux neuf[s]”, une personne identifiée uniquement comme Jules a répondu à Verhofstadt.

C’est le ravin latéral peu profond de la Loire que vous montrez ici, et non le cours d’eau principal qui se trouve quelques centaines de mètres plus au sud. C’est peut-être en effet très sec maintenant, mais c’est un très mauvais exemple, à la limite du faux neuf. pic.twitter.com/3y29qalLgs — Jules (@trottlesnot) 12 août 2022

D’autres ont fait valoir que la situation n’est pas si mauvaise. “Ian, la rivière se divise autour d’une île là-bas et cette section est à sec pratiquement tous les étés”, une personne Raconté Fraser. Les gens sur Twitter aussi posté photos et vidéos montrant que la Loire était tout sauf sèche, appelant les rapports alarmants “pas vrai.”

Oui mais en fait ce n’est pas vrai :Dhttps://t.co/JFKt62XEsj — Cyrille Chevreau (@ChevreauCyrille) 12 août 2022

Un homme qui s’est identifié comme Thibault Laconde, ingénieur de Centrale Supelec – la meilleure école d’ingénieurs de France – a publié une série de messages analytiques expliquant que le fleuve est en fait “pas sec.” Tout en admettant que le débit du fleuve est bien “au plus bas depuis 1976”, Laconde a fait valoir que les photos montrant “un bras mort” de la rivière entraînent des “dramatisation.”

Je vous confirme oui.

Pour voir les 2 bras : photos prises du côté pont de Varades, puis du côté du pont de Saint-Florent-le-Vieil ce dimanche. pic.twitter.com/jCY73I8ORF — Estelle Palussière (@estellepalussi5) 11 août 2022

Fraser semblait être l’une des rares personnes à avoir admis leur erreur à la suite des réponses.

Tony, tu as raison, il y a beaucoup plus d’eau dans le bras sud de la Loire à cet endroit (la partie de la Loire traversée par le pont de Saint-Florent-le-Vieil). Je ne m’en étais pas rendu compte quand j’ai posté la photo originale. https://t.co/GxwauafVeB – Ian Fraser (@Ian_Fraser) 11 août 2022

L’Europe est confrontée à une grave sécheresse, qui a entraîné une baisse spectaculaire des niveaux d’eau des principaux fleuves du continent. Au Royaume-Uni, la source de la Tamise s’est asséchée plus en aval que jamais auparavant.

En Allemagne, le niveau d’eau du Rhin devait passer sous la barre des 40 centimètres vendredi. Le plus long fleuve d’Italie, le Pô, a vu l’eau disparaître complètement de certains de ses affluents en amont de la ville de Turin.

La Loire n’est pas le seul fleuve qui suscite des inquiétudes en France. L’eau du Rhône et de la Garonne serait trop chaude pour refroidir efficacement les réacteurs nucléaires des centrales électriques du pays.