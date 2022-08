Des photos d’une éventuelle suite du Huawei P50 Pocket apparaissent sur TENAA

Huawei dévoilera la série Mate 50 le 6 septembre avec au moins quatre téléphones attendus. Il pourrait y avoir une apparition surprise lorsque l’autorité chinoise du sans fil a publié des images d’un téléphone pliable qui semble être le successeur du Huawei P50 Pocket (qui a été dévoilé en décembre de l’année dernière).

L’appareil, connu uniquement par son numéro de modèle “BAL-AL80” pour l’instant, n’est que le deuxième clapet pliable de Huawei, qui préfère la conception pliable horizontale plus grande. Malheureusement, les images ne sont pas accompagnées de spécifications détaillées.

















Coque pliable Huawei de deuxième génération (‘BAL-AL80’)

Les images montrent un design bicolore – apparemment du verre et du cuir – et montrent une triple caméra. Le P50 Pocket comportait un appareil photo principal 40MP, 13MP ultra large (120 °) et un appareil photo spécial 32MP qui voit dans le spectre UV.

La seule vraie spécification répertoriée est la capacité de la batterie, 4 260 mAh, assez grande pour cette forme de pliable (et 260 mAh plus grande que la P50 Pocket).

Un autre téléphone Huawei a fui, celui-ci ayant beaucoup moins d’intérêt – le CHA-AL80 semble être un milieu de gamme assez standard (le lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté le révèle). Il dispose d’une batterie de 3 900 mAh, selon le régulateur.











Un milieu de gamme Huawei (‘CHA-AL80’)

Les deux téléphones exécutent HarmonyOS, bien sûr, car Huawei a dû s’éloigner d’Android. De plus, les deux sont des téléphones 4G car la société ne peut pas se procurer de composants 5G.

Quoi qu’il en soit, le nouveau pliable apparaîtra-t-il lors d’un événement axé sur Mate? Ce n’est pas clair, mais le lancement de la série P60 est également difficile à prévoir. Il y a eu des fuites douteuses sur la série Mate 50 et quelques informations supplémentaires provenant de sources plus fiables, mais rien sur un nouveau clapet pliable.

Source 1 | Source 2 | Source 3 (en chinois)