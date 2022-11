Des photos du National Geographic racontent l’histoire de la faim dans la Corne de l’Afrique

Le courant21:58La photojournaliste Lynsey Addario documente l’insécurité alimentaire en Afrique de l’Est

AVERTISSEMENT : cette histoire contient des images graphiques

Edaba Yusuf est assise sur le corps couvert du troisième enfant qu’elle a perdu en un mois à cause de la malnutrition, tandis que la photojournaliste Lynsey Addario capture le chagrin dans ses yeux.

Beaucoup ont une histoire similaire, alors que des millions de personnes dans la Corne de l’Afrique sont confrontées à une famine sévère en raison de la famine et de deux années de sécheresse.

“C’est juste dévastateur. Je ne peux pas imaginer en tant que mère assise sur le corps du troisième enfant que j’ai perdu en un mois”, a déclaré Addario à Matt Galloway sur Le courant.

La photojournaliste lauréate du prix Pulitzer Lynsey Addario s’est récemment rendue à Baidoa et au Puntland en Somalie en mission pour National Geographic.

Selon les Nations Unies, environ 21 millions de personnes dans la région sont en « extrême insécurité alimentaire » et une aide supplémentaire est nécessaire. L’ONU affirme que les plans d’intervention ne sont financés qu’à 50 %.

“C’était juste un moment vraiment important pour essayer d’attirer l’attention sur cette histoire”, a déclaré Addario. “C’est terrible.”

Plusieurs saisons des pluies inférieures à la normale dans la région ont entraîné une grave sécheresse dans le sud et le sud-est de l’Éthiopie, le sud-est et le nord du Kenya et le centre-sud de la Somalie. C’est la pire sécheresse en 40 ans .

Dans un camp de Baidoa, en Somalie, Edaba Yusuf est assise à côté du corps de son fils de quatre ans, Salman Mohamed, décédé ce matin-là de malnutrition sévère et de rougeole. Il est le troisième enfant que la mère de huit enfants a perdu de faim en moins de quatre semaines. “Ils avaient faim et je n’avais rien à vendre”, explique Yusuf. “Je me suis dit : ‘Laissez-moi aller là où je peux obtenir de l’aide humanitaire avant de perdre le reste.'” (Lynsey Addario/National Geographic)

Lors de la COP27 en Égypte, le président kenyan William Ruto a déclaré que la sécheresse avait causé “la misère de millions de personnes”.

Pendant son séjour en Somalie, Addario a été témoin de cette souffrance. Elle a vu et photographié de nombreux les mères et leurs enfants qui souffraient .

“Je pense que le spectacle le plus dévastateur est de voir un enfant si faible qu’il ne peut même pas exprimer ses émotions. Il est frustré, mais il n’a pas l’énergie de pleurer”, a déclaré Addario.

Elle se souvient également d’avoir vu un garçon de cinq ans à qui on avait donné un sac de Lego, mais le garçon ne pouvait même pas rassembler l’énergie nécessaire pour ouvrir le sac et jouer.

Difficile à photographier

Addario a déclaré que la guerre en Ukraine a rendu la vie encore plus difficile pour les personnes qu’elle a rencontrées, car elle a retardé d’importantes expéditions de céréales vers le pays. La guerre a également attiré l’attention des gens et détourné des ressources, a-t-elle déclaré.

“Il existe des agences d’aide, mais une grande partie de leur budget est allée à la guerre en Ukraine”, a déclaré Addario. “Il doit y avoir plus d’aide dans des endroits comme la Somalie, l’Éthiopie et le Kenya.”

Sadio Abdi Rahman Ahmed, 50 ans, se tient avec trois de ses six enfants près de leur tente dans un camp à Baidoa, en Somalie. De gauche à droite, Faiso, huit ans, Abdi Haffid, trois ans, et Ahalan, cinq ans. (Lynsey Addario/National Geographic)

Elle espère que ses photographies pour National Geographic pourraient changer cela.

Il est difficile pour elle de prendre certaines de ces photos, a déclaré Addario. Au cours de ses 25 années de photojournalisme, elle a vu des gens mourir de guerre, de malnutrition et de pauvreté. Mais elle continue à faire le travail. Maintenant, elle est en Ukraine, utilisant son objectif pour documenter l’impact de la guerre là-bas.

“Je crois vraiment que si les gens voient ces photos et qu’ils s’en soucient suffisamment, cela inspirera peut-être les gens qui ont les moyens d’aider”, a déclaré Addario.

“Je ne suis pas un activiste, mais je pense que les gens réagissent parfois viscéralement aux photos si elles sont assez bonnes.”

Pour en savoir plus sur cette histoire, visitez natgeo.com.