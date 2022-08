Des photos du cadavre de Kobe Bryant partagées « pour rire » – avocat

L’icône du basket-ball Kobe Bryant et sa jeune fille sont décédées dans un accident d’hélicoptère au début de 2020

Vanessa Bryant, l’épouse de la légende décédée de la NBA Kobe Bryant, a fait irruption devant le tribunal lors des déclarations liminaires d’un procès en matière de confidentialité contre des intervenants d’urgence qui auraient partagé des photographies du cadavre de la star du basket-ball à la suite d’un accident d’hélicoptère qui l’a tué, son jeune fille et sept autres en janvier 2020. L’erreur du pilote a été imputée à l’accident.

L’avocat de Bryant, Luis Li, a blâmé un “culture de l’insensibilité » parmi les députés et les pompiers du comté de Los Angeles après que des photos de téléphones portables ont été capturées sur les lieux de l’accident, et ont affirmé qu’elles avaient été utilisées pour “potins visuels » et qu’ils ont été partagés “pour rire.

« Ils étaient partagés par des députés jouant aux jeux vidéo“, a déclaré Li au tribunal. “Ils ont été partagés à plusieurs reprises avec des personnes qui n’avaient absolument aucune raison de les recevoir.”

Li a ajouté les photos montrées “des images de corps brisés, des gros plans de membres et de chair brûlée.”

Lire la suite La veuve de Bryant «malade» sachant que des photos d’accident d’hélicoptère ont été partagées par des responsables du comté de LA

Cependant, la défense a fait valoir que les preuves photographiques prises par les intervenants d’urgence étaient un outil essentiel utilisé à l’époque pour aider les autres à naviguer vers la scène de l’accident qui se trouvait dans une zone difficile à atteindre des collines de Calabasas près de Los Angeles.

« La photographie de site est essentielle», a plaidé l’avocate J. Mira Hashmall.

La veuve de Bryant a été visiblement affectée par le détail graphique dans lequel son avocat a décrit le partage des images, ainsi que leur contenu, et a déclaré que son apprentissage de l’existence des images de la scène de l’accident a aggravé ce qui était déjà la pire expérience de sa vie.

“Le 26 janvier 2020 a été le pire jour de la vie de Vanessa Bryant“, a déclaré Li. “Le comté a fait bien pire. Ils ont versé du sel sur une plaie ouverte et l’ont frottée.

Des images de caméras de sécurité ont été diffusées au tribunal, montrant un adjoint du shérif en congé montrant les images sur son téléphone portable à un barman dans un bar, après quoi l’homme recule visiblement. Les deux hommes ont été vus en train de rire dans le bar quelque temps plus tard.

Li a également précisé que les photos avaient été partagées par les pompiers lors d’un banquet de remise de prix, et qu’elles avaient ensuite été distribuées à une trentaine de personnes.

Vanessa Bryant, Li a déclaré: «seront hantés par ce qu’ils ont fait pour toujours “ et a en outre déclaré qu’elle vivait dans la peur constante que ses enfants voient un jour les photos en ligne. Li a ajouté que le comté de Los Angeles avait manqué à son devoir de rendre compte de chaque copie numérique des photographies et de les protéger de la distribution.

Lire la suite “Ils doivent être tenus responsables”: Vanessa Bryant gagne le procès pour divulguer les noms derrière “les photos partagées de l’accident de la légende de la NBA Kobe”

Hashmall, cependant, a déclaré que les responsables avaient fait preuve de diligence dans leur traitement des photographies.

« Ils ne sont pas en ligne. Ils ne sont pas dans les médias. Ils n’ont même jamais été vus par les plaignants eux-mêmes», a déclaré Hashmall, ajoutant que toutes les copies connues ont été supprimées.

« Ce n’est pas un accident. Cela dépend de leur diligence.

« Il ne fait aucun doute que ces familles ont souffert. C’est indescriptible. Mais cette affaire ne concerne pas la perte du crash. Il s’agit des images,” elle a ajouté.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a signé un projet de loi peu de temps après l’accident, appelé Kobe Bryant Act, rendant illégal le partage de photos d’une personne décédée sur le site d’un accident, sauf à des fins liées à l’affaire.