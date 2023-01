Des photos d’horreur montrent une ferme isolée prise d’assaut par un gang masqué pendant qu’un enfant de 5 ans dort avant de s’enfuir avec CINQ armes à feu et bijoux

Un gang MASQUÉ a pris d’assaut une ferme isolée où dormait un enfant de cinq ans et s’est enfui avec cinq armes à feu et des bijoux d’une valeur de plus de 200 000 £.

Les flics traquent le gang de cinq hommes qui ont terrorisé une femme de 55 ans dans la propriété après être entrés par une fenêtre à l’étage.

Le gang masqué s’est enfui avec des armes à feu et des bijoux d’une valeur de 200 000 £ Crédit : Police de la vallée de la Tamise

La police de Thames Valley a publié des images de vidéosurveillance dans l’espoir d’attraper les cinq hommes Crédit : Police de la vallée de la Tamise

Le gang a fait irruption après 21 heures vendredi Crédit : Police de la vallée de la Tamise

Des détectives inquiets ont confié que parmi les objets volés figurait un coffre-fort pour armes à feu qui contenait trois carabines, deux fusils de chasse et une quantité de munitions.

La police a été appelée dans la ferme isolée d’Eynsham, dans l’Oxfordshire, peu avant 21h30 vendredi après que le gang se soit enfui des lieux dans deux voitures.

Un porte-parole de la police de Thames Valley a déclaré dimanche soir: “Nous publions des images de vidéosurveillance dans le cadre d’un appel à témoins suite à un cambriolage aggravé dans une maison familiale.

“Entre 21h10 et 21h20 vendredi, un groupe de cinq hommes est entré par effraction dans une ferme située dans un quartier isolé d’Eynsham.

“Une femme de 55 ans était à la maison à ce moment-là, ainsi qu’une fille de cinq ans qui dormait à l’étage. Les autres occupants de la propriété étaient sortis à ce moment-là.

“Le groupe de délinquants est entré dans la maison par une fenêtre à l’étage, puis a forcé la victime à se coucher par terre pendant qu’ils procédaient à la fouille de la maison.

“Au cours de cette perquisition, ils ont causé des dommages à la propriété avant de voler des objets d’une valeur d’environ 200 000 £.

“Ces articles comprenaient un coffre-fort pour armes à feu qui contenait trois carabines, deux fusils de chasse et des munitions, ainsi que des bijoux et des sacs à main.

“Ils ont également volé le téléphone portable et la voiture de la victime, un Nissan Juke bleu avec la plaque d’immatriculation partielle WU69.

« Les contrevenants ont ensuite quitté les lieux dans ce véhicule ainsi qu’un coupé de couleur foncée, possible une Audi S5 ou A5.

“Personne n’a été blessé à la suite de cet incident.”

L’enquêteur, le sergent-détective Simon Pond, basé au poste de police de Banbury, a déclaré: “Ce fut un incident extrêmement pénible pour la victime, ainsi que pour le reste de la famille qui n’était pas présent lors de l’effraction, d’autant plus qu’il s’est produit alors qu’un jeune enfant dormait.

“Nous avons lancé une enquête approfondie et pensons que les agresseurs pourraient être liés à l’observation d’un homme sur la propriété le 9 janvier.

“Si vous avez des informations relatives à ce cambriolage, ou toute autre information qui, selon vous, pourrait aider notre appel, veuillez nous contacter au 101.

“Cela pourrait inclure des observations du Nissan Juke ou des informations sur les objets volés.

“Alternativement, vous faites un rapport en ligne ou contactez anonymement l’association caritative indépendante Crimestoppers au 0800 555 111.”

Une fillette de cinq ans dormait dans la propriété au moment du raid Crédit : Police de la vallée de la Tamise

Le gang s’est enfui avec un coffre-fort pour armes à feu qui contenait trois carabines et deux fusils de chasse Crédit : Police de la vallée de la Tamise