Des photos d’horreur montrent les graves brûlures d’une femme après que son mari l’a presque battue à mort et l’a incendiée

Des photos HORRIFIQUES montrent les brûlures graves d’une femme après que son mari l’a presque battue à mort et l’a incendiée lors d’une attaque brutale.

Brenda Welch a déclaré en exclusivité au Sun qu’elle ne se souvenait de rien après être allée chercher sa fille chez son ex David Morgan à Washington en novembre 2014.

Brenda Welch a été attaquée par son ex-mari et incendiée Crédit : HotSpot Media

Welch a dit qu’elle ne se souvient pas de l’attaque Crédit : HotSpot Media

Elle s’est réveillée dans un lit d’hôpital avec des brûlures sur 23% de son corps, un crâne fracturé et une orbite de l’œil gauche écrasée.

Welch, maintenant âgée de 50 ans, a déclaré au Sun que lorsqu’elle a rencontré Morgan, maintenant âgée de 60 ans, il était amoureux d’elle et de ses deux enfants d’un précédent mariage.

Mais les choses ont changé après que le couple se soit marié et ait eu une fille, Kylie.

Morgan n’aiderait pas à prendre soin de leur bébé et se mettrait en colère lorsque Welch devait voir le père de ses autres enfants, a-t-elle déclaré.

Il lui dirait qu’elle était une femme horrible et lui retirait sa carte de débit en guise de punition, la laissant sans argent.

‘EMBALLÉ ET N’A PAS REGARDÉ EN ARRIÈRE’

Après des années d’abus, Welch a expliqué qu’elle avait finalement décidé de partir.

« Avec l’aide de ma famille, j’ai déménagé en juin 2013 après avoir trouvé un appartement », a-t-elle déclaré. « J’ai entamé une procédure de divorce contre David.

« Pendant qu’il était au travail, ma mère est venue et m’a aidé à charger la voiture pour déménager.

« J’ai récupéré Kylie à l’école et je n’ai pas regardé en arrière », a-t-elle poursuivi.

Elle a dit que Morgan a souvent essayé de la récupérer, mais elle a refusé.

Finalement, elle a commencé à sortir avec un vieil ami d’école et a emménagé avec lui. Un an plus tard, l’attaque vicieuse est arrivée.

Un dimanche de novembre 2014, Welch est allée chercher sa fille chez Morgan, après que son ex lui aurait dit de « venir seule ».

L’ATTAQUE BRUTALE

Quelques heures plus tard, Brenda a été retrouvée par les pompiers en feu et dans une mare de sang à l’intérieur de la maison de son ex.

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital où elle a été plongée dans le coma pendant que les médecins procédaient à une intervention chirurgicale et à des greffes de peau sur ses brûlures.

Morgan a été arrêté et inculpé, mais a tenté de prétendre que c’était un intrus qui avait attaqué son ex-femme.

Il a été reconnu coupable de tentative de meurtre au premier degré, de voies de fait et d’incendie criminel et a été condamné à 21 ans de prison en 2016.

ANNÉES DE RÉTABLISSEMENT

Pendant ce temps, Welch a déclaré que la dernière chose dont elle se souvenait du jour de son attaque était d’aller chercher son enfant.

« La prochaine chose dont je me souviens, c’est de me réveiller d’un coma avec tant de douleur », a-t-elle déclaré. « J’avais l’impression d’être en feu. »

Elle se souvint des sentiments atroces de voir les dégâts que Morgan avait causés pour la première fois.

« Quand je me suis regardée dans le miroir pour la première fois, j’ai fondu en larmes », a-t-elle déclaré. « J’avais l’air gris et j’avais une coupe buzz avec des agrafes dans ma tête. »

Finalement, Welch est sortie de l’hôpital et après des années de thérapie physique et neurologique, elle est en grande partie rétablie.

Elle souffre toujours de pertes de mémoire à court terme et est sourde de l’oreille droite.

Mais elle a pu témoigner dans le procès contre Morgan deux ans après l’attaque brutale.

L’attaque s’est produite après la séparation du couple en 2014 Crédit : HotSpot Media

Brenda Welch maintenant, après des années de thérapie physique et neurologique Crédit : HotSpot Media

Morgan a été condamné à 21 ans de prison Crédit : HotSpot Media