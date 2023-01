Des photos d’horreur montrent des passagers d’hélicoptères Sea World couverts de sang quelques instants après un accident en vol qui a tué quatre personnes

Des images d’HORREUR montrent des survivants d’un accident d’hélicoptère Sea World couverts de sang avec des blessures causées par des éclats d’obus après une collision mortelle en vol.

Les images dramatiques montrent une passagère avec du sang coulant sur son visage et ses bras quelques instants après que leur pilote “héros” ait réussi à faire atterrir en toute sécurité leur hélicoptère endommagé sur un banc de sable.

Des images dramatiques montrent une passagère avec du sang coulant sur son visage

Une des passagères blessées avec du sang coulant sur ses jambes

Elmarie et Marle sont maintenant sorties de l’hôpital

Quatre personnes ont été tuées après que les deux hélicoptères Sea World se sont écrasés en vol Crédit : EPA

Brits Hughes, 65 ans, et sa femme Diane, 57 ans, ont été parmi les quatre tués après que les deux hélicoptères remplis de touristes sont entrés en collision près d’une station balnéaire de Sea World sur la Gold Coast en Australie.

La mère de Sydney, Vanessa Tadros, 36 ans, et Ash Jenkinson, 40 ans, pilote en chef de Sea World Helicopters, ont également été tragiquement tués.

La famille des deux couples qui ont survécu à l’accident a maintenant partagé des images des conséquences en remerciant les passants pour leur “attention et leur héroïsme”.

Edward et Marle Swart, ainsi que Riaan et Elmarie Steenberg, étaient en vacances depuis Auckland, en Nouvelle-Zélande, lorsque leur hélicoptère est entré en collision avec un autre hélicoptère en vol.

L’une des images prises quelques secondes après l’accident montre Elmarie et Marle se tenant la main sur le siège avant de l’hélicoptère détruit.

Une autre photo montrait une autre femme assise sur le sable avec du sang coulant sur ses bras et ses jambes.

Les deux femmes sont sorties de l’hôpital après avoir subi de graves blessures par des éclats d’obus, rapporte news.com.au.

Alors qu’ils se préparent à rentrer chez eux en Nouvelle-Zélande, le groupe a déclaré qu’il se sentait “éternellement reconnaissant d’avoir été épargné”.

“La réalité des événements des cinq derniers jours est en train de s’enfoncer et c’est un poids lourd à porter”, indique un communiqué.

“Le niveau de soutien et d’attention que nous avons reçu de la part d’étrangers nous a cependant profondément touchés.

“Elmarie et Marle ont subi des blessures graves et, à l’heure actuelle, ressentent le poids du cheminement de rétablissement qui les attend.”

Le groupe a également remercié leur “héros”, le pilote Michael James et les passants qui se sont précipités pour aider dans les instants qui ont suivi l’accident.

“La personne sur le jet ski qui est arrivée la première sur les lieux et nous a aidés à sortir de l’hélicoptère, l’ambulancier qui n’était pas de service qui a couru à notre secours et les vacanciers qui nous ont apporté des chapeaux, des serviettes, de l’eau et des chaises”, ont-ils déclaré. m’a dit.

“Chaque policier et personnel des services d’urgence, à la fois sur les lieux de l’accident et plus tard à l’hôpital.

“Le personnel des Villas de la Mer qui a aidé nos enfants à nous rendre visite et les a gardés en sécurité.

“Il n’y a pas de mots pour décrire notre gratitude.”

Ils ont présenté leurs condoléances aux personnes tuées et à celles qui se battent encore pour leur vie, notamment Nicholas Tadros, 10 ans, Leon De Silva, 9 ans, et sa mère Winnie De Silva.

“Cela a été traumatisant pour nous en tant que survivants, et nous ne pouvons pas imaginer la terrible tristesse que doivent ressentir leurs familles et leurs proches”, ont-ils déclaré.

Des images horribles ont montré les instants précédant l’accident alors que des touristes attendant un vol ont vu l’hélicoptère condamné décoller.

On entend un enfant dire : “Est-ce qu’il va s’écraser ?” alors que les deux avions noirs de Sea World se dirigent vers une collision.

Les enquêteurs cherchent à savoir pourquoi les pilotes ne se sont apparemment pas vus avant qu’il ne soit trop tard.

Ils pensent que la pale du rotor principal de l’hélicoptère d’Ash – qui a volé pendant moins de 20 secondes – a heurté le cockpit avant de l’avion en descente.

Cinq des six à bord ont été coupés par des éclats du pare-brise brisé, mais le pilote a réussi à atterrir à côté de l’épave de l’autre hélicoptère.

Des baigneurs, des plaisanciers et des pilotes de jet ski ont ensuite couru pour aider les victimes, a indiqué la police.

Au moins 13 personnes ont dû être soignées à la suite du drame.

Angus Mitchell, chef du Bureau australien de la sécurité des transports, a déclaré que la perte de la pale du rotor avait envoyé l’hélicoptère d’Ash dans une “chute incontrôlée”.

Il a déclaré: “Cela a conduit le rotor principal de la boîte de vitesses à se séparer de l’hélicoptère principal, qui n’avait alors plus de portance et est tombé lourdement au sol.”

Sea World Helicopters a exprimé sa sympathie pour les personnes impliquées dans l’accident – et a déclaré qu’il coopérait avec les autorités pour découvrir ce qui s’était passé.