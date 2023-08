Des photos d’explorateurs de l’expédition condamnée de Franklin seront mises aux enchères | Nouvelles du monde

Un ensemble unique de portraits de l’expédition condamnée de Franklin en 1845 dans le passage du Nord-Ouest canadien sera mis aux enchères pour une somme estimée à six chiffres.

Les 14 images, connues sous le nom de daguerréotypes – inspirées de la première forme de photographie à succès – représentent des explorateurs qui ont navigué avec le capitaine Sir John Franklin mais qui ne sont jamais rentrés chez eux.

Il s’agit de la première et de la dernière fois que les hommes ont été photographiés à bord du navire britannique HMS Erebus, trois jours avant le lancement de l’expédition.

James Reid. Maître des Glaces. Photo : Sotheby’s





Henry Foster Collins – Deuxième maître. Photo : Sotheby’s





HDS Goodsir (chirurgien adjoint). Photo : Sotheby’s





Lieutenant Couch. Photo : Sotheby’s





L’ensemble devrait être vendu aux enchères chez Sotheby’s, évalué entre 150 000 et 200 000 £.

Sir Franklin et son équipage de 128 personnes, à bord du HMS Erebus et du HMS Terror, tentaient de trouver le passage reliant les océans Atlantique et Pacifique lorsqu’ils se sont retrouvés coincés dans les glaces.

Les hommes sont tous morts et les navires ont mystérieusement disparu, et des récits parmi les Inuits décrivent la descente de l’équipage dans le cannibalisme.

La collection appartenant aux descendants directs de Franklin n’a jamais été exposée au public.

Commandant Fitzjames. Photo : Sotheby’s





Stephen Stanley, chirurgien en chef du HMS Erebus. Photo : Sotheby’s





Lieutenant Fairholme. Photo : Sotheby’s





Charles Osmer – Commissaire de comptes. Photo : Sotheby’s





La galerie, y compris Franklin lui-même, présente également Robert Sargent et le seul officier du HMS Terror, Francis Crozier qui commandait le navire – deux photos de plus que la seule autre collection originale de portraits connue qui existe au Scott Polar Research Institute ( SPRI).

Capitaine Francis Crozier. Photo : Sotheby’s





Robert Sargent. Photo : Sotheby’s





Tous les portraits de Sotheby’s, sauf un, ont été ornés de coquillages dorés appliqués sur les boutons, les bandeaux de chapeau et les épaulettes des vestes des officiers.

Ils s’intègrent également parfaitement dans un étui également considéré comme un original.

Commandant Fitzjames. Photo : Sotheby’s





Lieutenant Des Voeux. Photo : Sotheby’s





Lieutenant Le Vesconte. Photo : Sotheby’s





En septembre 2014, des explorateurs ont découvert l’épave du HMS Erebus.

Des objets tels que des armes à feu, une partie de la roue, des accessoires du navire, des assiettes et des vêtements ont été récupérés.

Un autre navire coulé, le HMS Terror, a été retrouvé deux ans plus tard, apparemment en bon état.